Bad Belzig/Brück/Wiesenburg

In Bad Belzig, Brück und Wiesenburg haben sich am Montagabend Unbekannte am Telefon als falsche Polizisten ausgegeben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erhielten vier Personen die ominösen Anrufe mit betrügerischer Absicht zwischen 19 und 21 Uhr. Alle Betroffenen folgten der Betrugsmasche nicht und wandten sich umgehend an die Polizei.

Es wurden insgesamt vier Anzeigen wegen versuchten Betrugs erstattet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zuge der Anrufe weist die Polizei darauf hin, niemals auf telefonisch vereinbarte dubiose Geldforderungen einzugehen - und Fremden niemals Informationen zu eigenen Finanzen darzulegen. Im Zweifelsfall sollten Betroffene das Telefonat einfach beenden, sich nicht ausfragen und vor allem nicht unter Druck setzen lassen.

Von MAZonline