Bad Belzig

Am Dienstagvormittag hat ein Mann versucht, eine Bad Belzigerin am Telefon per Enkeltrick zu betrügen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, rief der Täter gegen 11.15 Uhr bei der Seniorin in der Friedrich-Schiller-Straße an, gab sich als Enkel aus und erzählte, eine größere Summe Bargeld für ein ersteigertes Auto zu benötigen.

Daraufhin beendete die ältere Frau das Telefonat umgehend, doch der Mann rief sie ein weiteres Mal an und wiederholte seine Forderung. Als die Bad Belzigerin ihn damit konfrontierte, seinen Betrug durchschaut zu haben und erneut auflegte, meldete sich der Mann kein weiteres Mal.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen Betrugs erstattet.

Von MAZonline