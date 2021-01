Bad Belzig

Angekommen, aber noch einsam: Annie-May Rex ist die neue Koordinatorin für interkulturelle Arbeit beim Verein Belziger Forum. Ihr Arbeitsort ist das Infocafé „Der Winkel“, doch aufgrund des Lockdowns konnten hier seit dem 1. November keine Besucher mehr empfangen werden. Also heißt es Projekte planen und hoffen, dass sich im Frühjahr die Türen öffnen, um im Zusammenarbeit mit den Flüchtlingen die Willkommenskultur im Hohen Fläming weiter auszubauen.

Mit der 29-Jährigen zieht in den Kreis der Flüchtlingshilfe im Landkreis Potsdam-Mittelmark eine junge Frau ein, die weiß wie es ist, dauerhaft in einem fremden Land und in einem anderen Kulturkreis heimisch zu werden. „Ich habe mich schon immer für die Geschichte des afrikanischen Kontinents interessiert. Insbesondere für Südafrika“, sagt Rex über die Entscheidung, dort nach dem Abitur am Bad Belziger Fläming-Gymnasium ein Freiwilligenjahr zu verbringen. Im Pool einer internationalen Gruppe einer nichtstaatlichen Organisation erlebte sie in den Alltag in den Townships, klärte an Schule über HIV auf und gab Sportunterricht in Waisenhäusern.

Sprachbarrieren und Nachbarschaftshilfe

„Am meisten Respekt hatte ich vor der Sprachbarriere. Ich hatte zwar in der Schule Englisch belegt, aber wusste nicht ob es ausreicht“, erinnert sich die zweifache Mutter. Doch diese Sorge blieb unbegründet. Vielmehr fühlte sich Rex als einzige weiße Europäerin vor Ort trotz fremder Sprache mehr als willkommen.

Wie wäscht man eigentlich Wäsche ohne Waschmaschine? Eine der ersten Erfahrungen, die die Koordinatorin machte. Und nicht nur in diesem Punkt wurde in Südafrika Nachbarschaftshilfe zu einer wichtigen Stütze. „Es gab zum Beispiel nur einen Wasserkocher in der Straße, der immer weiter gegeben wurde, wenn ihn jemand benötigte“, so Rex. Die Menschen begegnen sich freundlich, laden in ihr Haus ein, eine ganz andere kulturelle Atmosphäre, von der Rex auch ein Stück nach Bad Belzig transportieren möchte. Und auch die Erkenntnis und Dankbarkeit dafür, wie viel Glück sie selbst hatte, in einem Land aufgewachsen zu sein, wo Sicherheit vorherrscht, reifte angesichts der zum Teil schwierigen Lebensumstände in den Townships, schnell heran.

Erst studieren, dann auswandern

In Leipzig studierte sie im Anschluss Afrikastudien, absolvierte währenddessen erneut ein sechsmonatiges Praktikum in Südafrika. Und wanderte schließlich im Winter 2015 ganz nach Kapstadt aus. Vor Ort war sie im Kundenservice der Tourismusbranche beschäftigt. Bis sie schwanger wurde und die Sehnsucht nach Familie, Freunden und auch nach Unterstützung aus Fernweh Heimweh machte. So kehrte sie 2018 nach einem gemeinsamen Jahr mit ihrer Tochter in Kapstadt nach Hause in den Hohen Fläming zurück.

„Nach der Geburt meines Sohnes im Januar 2019 und der anschließenden Elternzeit, war ich auf der Suche nach einer passenden Stelle“, erzählt Rex. Und fand mit der Migrations- und Projektarbeit beim Belziger Forum genau das, was sie sich vorgestellt hatte. Zwei Planregionen gilt es unter einen Hut zu bringen. Und Rex hat schon genaue Vorstellungen, wo sie einhaken möchte: „Mir liegt am Herzen, dass mehr über das Thema Migration und die Aufklärungsarbeit über die Beweggründe von Flüchtlingen transportiert und transparent gestaltet wird“, sagt die 29-Jährige. Das Stichwort heißt hier Prävention, um den Unmut einiger Menschen im Hohen Fläming gegenüber Migranten zu schmälern und sie besser einbinden zu können.

Eine Möglichkeit, die Rex nutzen möchte ist, Aufklärungsarbeit in Schulen zu verstärken, aber auch Workshops, in denen gerade auch ältere Menschen mit den Migranten zusammenkommen können, schweben ihr als Projekt vor. Momentan besteht ihre tägliche Arbeit daraus, Pläne zu schmieden und Veranstaltungen des Jahres zu terminieren.

Sorge um die Besucher

Neben der Koordinatorin sind im Infocafé sechs Ehrenamtler für die Integrationsarbeit im Einsatz. Eine von ihnen ist Chantal Richter, seit 2015 dabei und hauptberuflich im suchttherapeutischen Bereich im Wiesenburg beschäftigt. „Unter normalen Umständen haben wir zwischen 30 und 40 Besucher am Tag“, erzählt sie. Hauptsächlich sind es Männer zwischen 20 und 35 Jahren. Die Frauen und Kinder der Flüchtlingsfamilien tummeln sich hingegen gern im Familienzentrum im Trollberg.

Das Infocafé in Bad Belzig hilft seit nunmehr 22 Jahren Migranten und Flüchtlingen bei bürokratischen Anliegen bis hin zur Begleitung in die Behörde, bietet die Möglichkeit im Internet zu surfen und vor Ort Kontakte zu knüpfen. Seit dem Lockdown sorgt sich das Team um ihre Besucher, die aktuell nicht mehr auf kurzem Wege eine Auskunft einholen oder ein Wort loswerden können. „Langsam macht es uns echt Bauchschmerzen“, so Richter. Denn obwohl es natürlich die Möglichkeit gibt, telefonisch oder in einem Chat Kontakt aufzunehmen, ist es gespenstisch ruhig geworden.

Begegnung und Miteinander

Die neue Koordinatorin für kulturelle Arbeit hätte auch lieber den persönlichen Kontakt, muss sich aber vorerst mit Vorstellungsrunden per Videokonferenz und Homeoffice begnügen. Ihr Ziel ist es, dass Migranten in der Region bewusster wahrgenommen werden und mehr Verständnis für die Situation von Flüchtlingen aufgebracht wird, auch wenn die persönlichen Beweggründe für Außenstehende nicht immer nachvollziehbar sind. „ Vielfalt ist etwas Schönes und wir können alle für uns etwas daraus lernen, wenn wir uns begegnen und dafür offen sind“, sagt Rex.

Jeder von uns hätte sich schon mal ausgegrenzt gefühlt und deshalb ist es gerade in der aktuellen Situation der Pandemie so wichtig, den Blick füreinander zu schärfen und miteinander statt gegeneinander zu leben.

Von Natalie Preißler