Bad Belzig

Große Gewinnchancen bergen hohe Risiken – das hat der inzwischen entlassene frühere Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig GmbH (SWBB), Hüseyin Evelek, vermutlich gewusst und offenbar in Kauf genommen. Mit waghalsigen Warentermingeschäften soll der Manager das kommunale Unternehmen an die Wand gefahren haben.

Vor Gericht verantworten muss er sich dafür aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüfte mehrere Monate den Anfangsverdacht der Untreue gegen den früheren Geschäftsführer und hat nun beschlossen, kein Ermittlungsverfahren wegen dieses Vorwurfs gegen ihn zu eröffnen. Das gab sie am 23. März 2022 bekannt. Die Stadt hatte Evelek angezeigt. Die Anzeige umfasst rund 450 Seiten.

„Nach Prüfung dieses Anzeigevorbringens sieht sich die Staatsanwaltschaft Potsdam nicht zur Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen gegen Verantwortliche und ehemalige Verantwortliche der Stadtwerke Bad Belzig GmbH berechtigt“, erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann.

Derweil hilft die Stadt jetzt den Stadtwerken mit einem Darlehen über 1,6 Millionen Euro aus.

Hüseyin Evelek war seit 2019 Chef der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: René Gaffron/Archiv

Doch wie konnte es dazu kommen? Warum hatte ein Geschäftsführer eines kleinen kommunalen Unternehmens die Möglichkeit, offensichtlich in dessen Namen Geschäfte im achtstelligen Eurobereich abzuwickeln? Diese Fragen sind bislang weiter offen.

Die MAZ rekonstruiert die bisherigen Ereignisse mit den bis dato bekannten Fakten. Diese basieren auf Recherchen der MAZ, auf Aussagen aus der Stadtverwaltung und dem Aufsichtsrat.

Warum hat die Stadtwerke Bad Belzig GmbH Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt?

Die von der kommissarischen Geschäftsleitung beauftragte Anwaltskanzlei Voigt-Salus hat am 22. Dezember 2021 die Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Potsdam beantragt.

Das Gericht ordnete die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung über das Vermögen der Stadtwerke Bad Belzig GmbH am 30. März 2022 an. Es ernannte den Berliner Rechtsanwalt Jürgen Spliedt zum Sachwalter. Er kontrolliert jetzt den städtischen Betrieb.

Jürgen Spliedt ist Rechtsanwalt in Berlin und Sachwalter der insolventen Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Spliedt Rechtsanwälte

Das Gericht hatte die vorläufige Eigenverwaltung am 30. Dezember 2021 erlassen. Die Außenstände sollen mittlerweile bis zu 22,5 Millionen Euro betragen.

Größter Gläubiger ist nach Informationen der MAZ der schwedische Staatskonzern Vattenfall. Bei einem Eigenkapital von rund sieben Millionen Euro und einem festgestellten Überschuss von exakt 565.087,24 Euro im Jahr 2020 sind die Stadtwerke schlicht zahlungsunfähig.

Was ist eine Insolvenz in Eigenverwaltung?

Eine Insolvenz in Eigenverwaltung sieht, im Gegensatz zu einer geregelten Insolvenz, vor, dass der Schuldner weiter über sein Unternehmen verfügen kann und kein Insolvenzverwalter eingesetzt wird. Stattdessen wird der Geschäftsführung ein sogenannter Sachwalter an die Seite gestellt. Das Unternehmen kann seine Insolvenz gewissermaßen selbst organisieren. Der Betrieb des Unternehmens wird fortgeführt und der oder die Gläubiger einigen sich mit dem Unternehmen und dessen Sachwalter auf einen Zahlungsplan. „Voraussetzung ist, dass der Unternehmer oder seine Organe geeignet sind und dass keine Nachteile für die Gläubiger drohen“, heißt es auf der Internetseite von Voigt-Salus.

Wer führt jetzt die Geschäfte der Stadtwerke Bad Belzig GmbH?

Der Vertriebschef der SWBB, Thomas Tanneberg, und der technische Leiter, Eckhard Schindelhauer, sind seit der „sofortigen Freistellung“ Eveleks am 17. November 2021 die kommissarischen Geschäftsführer des städtischen Unternehmens.

Thomas Tanneberg ist der Marketingchef der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Hermann M. Schröder

Der Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf (SPD) und Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) haben am 19. November die entsprechenden Eilentscheidungen dazu getroffen.

Jürgen Spliedt ist der vom Amtsgericht Potsdam am 30. März 2022 bestellte Sachwalter. Der Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus begleitet nach Angaben seiner Kanzlei das Sanierungsverfahren als Generalbevollmächtigter.

Der Berliner Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus begleitet die Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Voigt-Salus Anwälte

Er unterstütze das Management vor allem bei der insolvenzrechtlichen Geschäftsführung, heißt es. Zudem ist laut der Kanzlei Voigt-Salus der Unternehmensberater Simon Leopold, Geschäftsführer der ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG engagiert. Er begleite mit seinem Team das Sanierungsverfahren.

Was wurde und wird dem früheren Geschäftsführer Hüseyin Evelek vorgeworfen?

Der frühere Geschäftsführer der SWBB, Hüseyin Evelek, hat „mutmaßlich grob pflichtwidrig“, so die Anwälte der Stadtwerke, das kommunale Unternehmen „in eine existenzbedrohende wirtschaftliche Schieflage“ gebracht. Evelek soll hochriskante Warentermingeschäfte an der Europäischen Energiebörse (EEX) in Leipzig abgeschlossen haben. Bei diesen Leerverkäufen von Stromprodukten soll ein Schaden von bis zu 22,5 Millionen Euro entstanden sein. Der größte Gläubiger soll der schwedische Staatskonzern Vattenfall sein.

Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH hat ihren Sitz in der Mauerstraße 17 in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Zudem soll es Evelek 2021 versäumt haben, rechtzeitig Gas und Strom für dieses Jahr zu beschaffen. Wegen der rasant gestiegenen Kosten an den sogenannten Spotmärkten müssen die Stadtwerke diese Energie jetzt teuer nachkaufen. Rasante Mehrausgaben für das Unternehmen und üppige Preissteigerungen für die Kunden sind die Folge.

Was sind Leerverkäufe und Warentermingeschäfte?

Bei Leerverkäufen handeln die Teilnehmer mit Produkten, die sie zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses noch nicht besitzen. Nach bisherigen Informationen soll Hüseyin Evelek im vorigen Jahr an der Energiebörse auf fallende Strompreise bis zum Ende des Jahres gewettet haben. Das heißt, zum Beispiel, Evelek hat an Vattenvall Strom für einen bestimmten Preis verkauft und sich verpflichtet, diesen bis Jahresanfang zu liefern. Weil die Preise aber geradezu explodiert sind, anstatt, wie von Evelek wohl erhofft, zu fallen, müsste die SWBB jetzt für deutlich mehr Geld Strom liefern, als sie daran verdienen würde. Für Vattenfall wäre das ein Riesenreibach, zumindest theoretisch. Für die SWBB bedeutet diese Fehlspekulation jetzt die Insolvenz. Der Verlust bei diesen Warentermingeschäften soll besagte rund 22,5 Millionen Euro groß sein.

Wer hat die Warentermingeschäfte der Stadtwerke Bad Belzig GmbH entdeckt?

Die kommissarischen Geschäftsführer Thomas Tanneberg und Eckhard Schindelhauer haben nach Angaben von Bürgermeister Roland Leisegang am 22. November 2021 bei der Sichtung der Unterlagen und Datenspeicher der SWBB „Kenntnisse über bisher unbekannte Warentermingeschäfte, die durch den ehemaligen GF getätigt wurden“, erlangt.

Eckhard Schindelhauer ist der technische Leiter der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Hermann M. Schröder

„Warentermingeschäfte ohne Bezug zu dem Absatzportfolio der Stadtwerke Bad Belzig GmbH stellen einen klaren Verstoß gegen das Risikohandbuch dar und wurden zu keinem Zeitpunkt durch den Aufsichtsrat genehmigt“, so Leisegang. Deshalb sei Evelek am 24. November außerordentlich und sofort gekündigt worden. Die vormalige Aufhebungsvereinbarung sei umgewandelt worden.

Wie ist dieser Skandal um die Stadtwerke Bad Belzig GmbH bekanntgeworden?

Mutige Whistleblower und engagierte, gut informierte Bürger sowie umfangreiche Recherchen der MAZ haben diesen Skandal in der Öffentlichkeit bekanntgemacht. Bürgermeister Roland Leisegang und Aufsichtsratsvorsitzender Tobias Paul (CDU) hüllen sich zu den Vorgängen nach wie vor weitestgehend in Schweigen.

Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). Quelle: Hermann M. Schröder

Leisegang hat bisher kaum Zahlen bekanntgegeben und auch nur häppchenweise informiert. Zudem hat er öffentlich Stadtverordnete sowie die Presse verunglimpft und behauptet, vermeintliche Indiskretionen hätten den ursprünglich angestrebten Starug-Prozess gefährdet. Das ist ein Verfahren, das eine Sanierung ohne Insolvenz vorsieht. Die Behauptung von Leisegang ist fachlich schlicht falsch. Einzig die rasanten Preissteigerungen haben jedwede Finanzplanung – für dieses Verfahren die Grundlage – zunichte gemacht.

Was sagt Hüseyin Evelek zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen?

Der in Potsdam lebende frühere Stadtwerkechef Hüseyin Evelek ist seit seiner Entlassung für die MAZ nicht erreichbar. Sein Diensthandy wurde nach Angaben von Roland Leisegang eingezogen. Seine vormalige Email-Adresse ist ebenfalls nicht mehr aktiv. Trotz mehrerer Nachfragen hat sich der Ex-Stadtwerkechef noch nicht gegenüber der MAZ geäußert. Schon vor seiner Entlassung war Evelek krankgeschrieben und nicht erreichbar.

Weswegen ermittelte die Staatsanwaltschaft Potsdam in dieser Angelegenheit?

Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüfte nach Angaben ihres Sprechers Sebastian Thiele den Anfangsverdacht auf Untreue. Anlass sind eine anonyme Anzeige eines Bürgers sowie die Anzeige der Stadt Bad Belzig gegen den inzwischen fristlos gekündigten SWBB-Geschäftsführer Hüseyin Evelek. „Wir prüfen den Anfangsverdacht der Untreue unter allen rechtlichen Gesichtspunkten“, erklärte Thiele Anfang des Jahres. Das gelte im Zusammenhang mit Leerverkäufen sowie versäumter Beschaffung von Gas und Strom. Die von der Stadt beauftragte Anwaltskanzlei habe am 22. Dezember 2021 die Anzeige erstattet. Diese ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft „sehr umfänglich“.

Was genau prüft die Justizbehörde?

Die Staatsanwaltschaft Potsdam musste prüfen, ob sich der Verdacht auf Untreue erhärten lässt. „Untreue ist nur vorsätzlich strafbar“, erklärte Sprecher Wilfried Lehmann.

Wilfried Lehmann ist Leitender Oberstaatsanwalt am Potsdamer Justizzentrum. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Sonst würde niemand ein Risiko eingehen.“ Es sei wichtig, innerhalb einer Organisation ein „Pflichtgerüst“ zu definieren und festzulegen, wie groß der Spielraum des Geschäftsführers eines kommunalen Unternehmens, beispielsweise, sein darf. „Wo enden die Kompetenzen des Geschäftsführers, wo muss er andere einbeziehen, sind die Fragen, die wir jetzt klären müssen“, erläuterte der Leitende Oberstaatsanwalt.

Am 23. März 2022 schließlich gab die Staatsanwaltschaft Potsdam bekannt, dass sie kein Ermittlungsverfahren gegen Evelek wegen des Verdachts der Untreue eröffnen wird.

Momentan prüft die Staatsanwaltschaft Potsdam den Anfangsverdacht der Insolvenzverschleppung gegen Evelek. Anlass sei eine Anzeige eines Bürgers, erklärte Sprecher Markus Nolte am 5. April 2022.

Warum konnte der Chef der Stadtwerke Bad Belzig offenbar ungehindert spekulieren?

Nach Informationen der MAZ soll im Risikohandbuch für die Stadtwerke ein Spekulationslimit bis zu 75.000 Euro festgeschrieben sein. Das soll der Geschäftsleitung einen gewissen Spielraum geben, um beim Ordern der üblicherweise lange im Voraus gekauften Energielieferungen flexibel zu sein.

Nach MAZ-Recherchen hat Bürgermeister Leisegang der städtischen Beteiligungsmanagerin Doreen Wassermann, die die kommunalen Unternehmen kontrolliert hat, ein Hausverbot für die Stadtwerke erteilt. Das war nach Angaben von Wassermann, die das Hausverbot gegenüber der MAZ bestätigte, im Februar 2019. Evelek hatte als Geschäftsführer im Januar 2019 angefangen. Leisegang bestreitet indessen das Hausverbot. Ihm sei davon nichts bekannt, teilte er auf Anfrage mit.

Wer ist Mitglied des Aufsichtsrates der kommunalen Stadtwerke Bad Belzig?

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Belzig GmbH hat sieben Mitglieder. Bürgermeister Roland Leisegang ist sogenanntes „geborenes“ Mitglied. Er vertritt als Verwaltungschef den alleinigen Gesellschafter des kommunalen Unternehmens, also die Stadt Bad Belzig. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Stadtverordnete Tobias Paul (CDU).

Der Bad Belziger Stadtverordnete Tobias Paul (CDU) ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Heike Schulze

Seine Stellvertreter sind die Stadtverordneten Achim Wehrle (Bündnisgrüne) und Lothar Lehmann (Freie Wähler). Weitere Mitglieder sind die Stadtverordneten Simone Lüdicke (Gewerbeverein) und Gustav Horn (SPD) sowie der SWBB-Mitarbeiter Steffen Pohl.

Welche Aufgaben hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Belzig GmbH?

„Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Belzig GmbH überwacht die Geschäftsführung hinsichtlich Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Unternehmensführung“, heißt es in der Aufgabenbeschreibung dieses Gremiums auf der Internet-Seite der Stadtwerke. Und weiter: „Der Aufsichtsrat stellt zudem den geprüften Jahresabschluss fest und beschließt den Wirtschaftsplan.“ Ob es einen Verstoß gegen die Vermögensbetreuungspflicht gab, muss nun geprüft werden. Zudem steht die Frage im Raum, ob möglicherweise ein Organisationsverschulden des Bürgermeisters in dieser Angelegenheit vorliegt. Er hat nämlich mit seinem Amt die Pflicht, die Abläufe in der Kommune so zu organisieren, dass es gar nicht erst zu Schäden kommen kann.

Warum liefert die Stadtwerke Bad Belzig GmbH keinen Strom mehr?

Das Nachsehen haben jetzt die Kunden der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Wegen der Spekulationsverluste und des festgestellten Missmanagements – Stichwort: versäumte Energieeinkäufe – müssen sie jetzt deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die SWBB hat die Stromlieferungen eingestellt.

Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH hat ihren Sitz in der Mauerstraße 17 in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Der Grundversorger EON liefert zu wesentlich höheren Preisen. Die Stadtwerke Potsdam haben die Stromkunden auf Wunsch übernommen. Der Gaspreis ist ebenfalls gestiegen. So hat das neue Jahr für die Bad Belziger mit erheblichen Mehrkosten begonnen.

Wie teuer wird die Affäre um die insolvente Stadtwerke Bad Belzig GmbH für die Stadt?

Die Kosten im Zusammenhang mit dem Skandal um die Stadtwerke Bad Belzig GmbH sind überhaupt noch nicht abzusehen. Abgesehen von den immensen Mehraufwendungen für die Kunden muss die Stadt vermutlich erhebliche Rechnungen für Anwälte und PR-Agenturen begleichen. Trotz Anfrage nennt Bürgermeister Leisegang keine Summen. Hinzu kommt das Darlehen über 1,6 Millionen Euro, das die Stadt ihrem maroden Stadtwerk gewähren möchte. Das hatte die Stadtverordnetenversammlung in zwei außerordentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen am 14. und 21. Dezember beschlossen. Ein erhebliches Kostenrisiko birgt zudem die Möglichkeit einer Klage gegen die Stadt wegen Organisationsversagens.

Lesen Sie auch Bad Belzig im Skandal um die Stadtwerke Bad Belzig GmbH: Bürgermeister spricht von Vertrauensbruch

Wer verhandelt mit Vattenfall über die Schulden der Stadtwerke Bad Belzig?

Unterdessen verhandeln die Anwälte weiter mit Vattenfall und anderen Gläubigern über die Tilgung des Schuldenbergs. „Unser Ziel ist es, sehr schnell Vergleichspositionen mit den Banken und einem Großgläubiger zu finden, die in einem Plan münden sollen“, heißt es in einer Erklärung von Anwalt Joachim Voigt-Salus. Und ebendort erklärte der damals vorläufige Sachwalter Jürgen Spliedt: „Auch wenn die Situation nicht einfach ist, werden wir gemeinsam alles Nötige unternehmen, um das Verfahren im Interesse aller Gläubiger zu einem bestmöglichen Abschluss zu bringen.“ Beabsichtigt sei es, dies bis zum Sommer dieses Jahres umzusetzen.

Was sagt Vattenfall zu den Geschäften mit der Stadtwerke Bad Belzig GmbH?

Der schwedische Konzern Vattenfall bestätigte auf Anfrage der MAZ die Geschäftsbeziehungen zur Stadtwerke Bad Belzig GmbH. „Zu Einzelheiten unserer Vertragsbeziehungen mit Handelspartnern können wir aus Gründen der Vertraulichkeit leider keine Auskunft geben“, teilte jedoch ein Sprecher mit.

Firmenschild des Stromerzeugers Vattenfall. Quelle: imago stock&people

„Auch haben wir keine umfassende Kenntnis, welche Absichten hinter den jeweiligen Transaktionen unserer Handelspartner stehen und ob es sich um Leerverkäufe handelt“, erklärte er weiter. „Wir stehen mit den Stadtwerken Bad Belzig bezüglich einer Einigung in Verbindung und bitten um Verständnis, dass wir uns während dieser Gespräche nicht zu Details äußern“, hieß aus dem Unternehmen. „Eine einvernehmliche Lösung ist jedoch in unserem Interesse“, so ein Sprecher.

Lesen Sie auch Bad Belzig: Vattenfall bestätigt Geschäfte mit Stadtwerke GmbH

Wie geht es jetzt weiter im Skandal um die Stadtwerke Bad Belzig GmbH?

Die Stadtverordnetenversammlung von Bad Belzig hat am 16. Februar 2022 die Bildung eines Sonderausschusses zur politischen Aufarbeitung der Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig GmbH beschlossen. Das neunköpfige Gremium hat am 28. März dieses Jahres zum ersten Mal getagt. Zu der öffentlichen Veranstaltung in der Albert-Baur-Halle waren drei Einwohner erschienen.

Vorsitzender des Ausschusses ist der Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf (SPD). Die Mitglieder des Sonderausschusses fordern nun Einsicht in die Unterlagen der SWBB und die Protokolle des Aufsichtsrates.

Von Hermann M. Schröder