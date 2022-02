Die Stimmung in Bad Belzig wendet sich immer mehr gegen Bürgermeister Roland Leisegang. Wegen der Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig fordern jetzt etliche Einwohner auf Open-Petition seine Abwahl.

Wütende Bürger demonstrieren mit einem Protestplakat vor der Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig am 16. Februar. Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) auf dem Weg zur Veranstaltung. Quelle: Heike Schulze