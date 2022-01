Bad Belzig

Das Heizen wird offenbar erheblich teurer: Kunden der insolventen Stadtwerke Bad Belzig GmbH (SWBB) müssen für eine warme Wohnung schon bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das kommunale Unternehmen möchte nach Informationen der MAZ die Preise für Fernwärme drastisch anheben.

Um mehr als das Doppelte soll der Tarif für eine Megawattstunde steigen. Dem Vernehmen nach sollen es sogar zwischen 130 und 140 Prozent sein. Das würde einer Anhebung um rund 85 Euro brutto pro Megawattstunde entsprechen. Momentan sind dafür in der Preiskategorie 4, beispielsweise, rund 65 Euro brutto fällig. Künftig wären das dann wohl rund 150 Euro brutto pro Megawattstunde.

Die beabsichtigte Preissteigerung könnte demnach Mehrkosten von über 700 Euro für einige Verbraucher im Jahr bedeuten. Im Monat wären das geschätzte 65 Euro zusätzliche Belastung. Schon ab 1. Februar sollen die neuen Tarife wohl gelten.

Stadtwerke Bad Belzig GmbH bestätigt geplante Erhöhung der Fernwärmepreise

Der kommissarische Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, Thomas Tanneberg, bestätigte am Mittwoch die beabsichtigten Tarifanhebungen. Zu Details äußerte er sich jedoch nicht. „Ja, eine Preiserhöhung ist in Vorbereitung“, sagte Tanneberg auf Anfrage der MAZ. „Wegen der Insolvenz dürfen wir keine unterdeckten Verträge weiterführen“, erklärte er die beabsichtigten Erhöhungen.

Thomas Tanneberg ist der Marketingchef der Stadtwerke Bad Belzig GmbH und kommissarischer Geschäftsführer. Quelle: Hermann M. Schröder

Weil der im November 2021 fristlos gekündigte Geschäftsführer der SWBB, Hüseyin Evelek, im vorigen Jahr wohl offenbar versäumt hat, Gas und Strom einzukaufen, muss das Unternehmen jetzt zu den geradezu explodierten Preisen am sogenannten Spotmarkt teuer nachordern.

Nach Angaben von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), der auch im Aufsichtsrat der Stadtwerke sitzt, hatte Evelek diesen am 29. September 2021 darüber informiert, „dass er bis dato nur unzureichend Gas und keinen Strom beschafft hat“. Weil er das auch bis Mitte November nicht erledigt hatte, war er dann entlassen worden.

Stadtwerke Bad Belzig GmbH hat Stromlieferungen eingestellt

Die Stromlieferungen wurden zum Jahresende sogar ganz eingestellt. Das Geschäft haben unter anderem die Stadtwerke Potsdam und der Grundversorger Eon übernommen. Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH hatte am 22. Dezember 2021 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Am 30. Dezember hatte das zuständige Amtsgericht in Potsdam die vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung angeordnet.

Hüseyin Evelek war Chef der Stadtwerke in Bad Belzig Quelle: René Gaffron

Der Hauptgrund für die Zahlungsunfähigkeit des kommunalen Stadtwerkes sollen jedoch die Börsenspekulationen des früheren Geschäftsführers sein. Mit missglückten Warentermingeschäften soll Evelek einen Schaden von bis zu 22,5 Millionen Euro angerichtet haben. Der Hauptgläubiger ist der schwedische Energiekonzern Vattenfall. Das Unternehmen hat auf MAZ-Anfrage die Geschäftsbeziehung zur Stadtwerke Bad Belzig GmbH eingeräumt.

Zu den möglichen neuen Preisen für die Fernwärme machte Thomas Tanneberg am Mittwoch keine Angaben. „Die Entscheidung darüber fällt demnächst“, sagte er. Die beabsichtigte Anhebung sei jedoch unumgänglich. „Wir haben null Spielraum“, so der Manager. Sobald die internen Verhandlungen abgeschlossen seien, würden die Kunden informiert.

Insolvente Stadtwerke Bad Belzig GmbH muss kostendeckend arbeiten

Wie Thomas Tanneberg weiter erklärte, sei wegen der Insolvenz ein kostendeckender Betrieb erforderlich. Die Gläubiger der SWBB könnten andernfalls eine Klage einreichen. „Wenn wir nicht kostendeckend arbeiten, schädigen wir nämlich andere Gläubiger“, erläuterte er.

Ein Gaszähler der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: René Gaffron

Großabnehmer der Fernwärme sind unter anderem die ebenfalls kommunale Bad Belziger Wohnungsgesellschaft mbH (Bewog), die Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig (WBG) und die Wohnungsgenossenschaft Klinkengrund.

Allein die Bewog hat 1223 Wohnungen in Bad Belzig. „In fast allen Häusern haben wir Fernwärme“, sagte die Geschäftsführerin Beate Rulf am Mittwoch auf Anfrage der MAZ. „Wir haben momentan keine Alternative, preiswerter einzukaufen“, erklärte sie. „Wir müssen deshalb die Preise akzeptieren und an unsere Mieter weitergeben“, so die Bewog-Chefin. „Wir werden sie in den nächsten Tagen darüber informieren.“

Bewog und WBG in Bad Belzig müsse Preise für Fernwärme an Mieter weitergeben

Viele der Bewog-Gebäude sind im sozial eher schwachen Plattenbauviertel Klinkengrund gelegen. Die Bewohner müssen nun mit erheblichen Mehrkosten rechnen. Beate Rulf, die zu den erwartenden Preisen ebenfalls keine Angaben machte, sagte, das was bisher im Gespräch sei, empfinde sie als „jenseits von gut und böse“.

Beate Rulf ist die Geschäftsführerin der Bad Belziger Wohnungsgesellschaft Bewog. Quelle: Hermann M. Schröder

Die WBG hat nach eigenen Angaben 220 Wohnungen in Bad Belzig. Davon sind 84 an das Fernwärmenetz angeschlossen. Auch deren Mieter müssen nun wohl deutlich mehr bezahlen für das Heizen der vier Wände.

„Wir akzeptieren diese Forderungen erst einmal bis Jahresende“, erklärte der geschäftsführende Vorstand der WBG, Steffen Tschiersch, auf Anfrage. Doch es gebe dazu leider keine Alternative, sagte auch er. „Es ist zwar schlimm, dass die Preise extrem steigen, doch das ist besser als eine geregelte Insolvenz der Stadtwerke.“

Im Falle einer Abwicklung des kommunalen Versorgers, so Tschiersch, würde höchstwahrscheinlich ein Konzern dessen Geschäfte übernehmen. „Und dann würde es vermutlich noch teurer werden“, prophezeite er.

Missmanagement bei Stadtwerke Bad Belzig GmbH bedeutet großen Schaden für Bürger

Gleichzeitig übte Steffen Tschiersch noch einmal heftige Kritik am bisherigen Missmanagement der Stadtwerke und dessen Aufsichtsrat. „Wenn man am 29. September 2021 Gas eingekauft hätte, wäre den Kunden ein ganz erheblicher Schaden erspart geblieben. Er schätzte die Summe der Verluste aus dem nicht gemachten Einkauf von Gas für Fernwärme auf 1,2 bis 1,5 Millionen Euro. „Die Zeche zahlt jetzt der Bürger“, so der WBG-Chef.

Die Erhöhung der Fernwärmepreise in Bad Belzig ist doppelt fatal, denn die Tarife gehören schon jetzt zu den höchsten im ganzen Land. Zudem gab es bereits im vorigen Jahr eine bis heute heftig umstrittene Anhebung.

Die damals gegründete Bürgerinitiative Runder Tisch Energie hatte deswegen eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Potsdam wegen des Verdachtes auf Betrug gegen Hüseyin Evelek erstattet. Die Ermittlungen waren jedoch eingestellt worden.

Von Hermann M. Schröder