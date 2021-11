Bad Belzig

„Ende der 1990er Jahre habe ich den Baum gepflanzt“, sagt Erich Seemann aus Bad Belzig. Er hat sein Smartphone griffbereit und verfolgt, wie Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und der Firma Elektro Belitz letzte Vorbereitungen treffen, die stattliche Nordmanntanne in seinem Garten zu fällen. „Der Baum ist so schön gewachsen und für unseren Garten zu groß geworden. Deshalb habe ich ihn der Stadt angeboten“, erzählt der Ruheständler.

Der Bad Belziger Erich Seemann hat eine Nordmanntanne aus seinem Garten gespendet. Die Fällarbeiten filmt er mit seinem Handy. Quelle: Bärbel Kraemer

Es dauert nicht lange, und die Fahrzeugflotte der Elektrofirma ist so positioniert, dass die Fällarbeiten beginnen können. Damit der Baum dabei nicht umstürzt, wird er am ausfahrbaren Haken eines Kranfahrzeuges gesichert, mit dem er anschließend auch auf das Fahrzeug gezogen werden soll.

Die Männer der Elektrofirma und des Bauhofes arbeiten Hand in Hand. Dann greift Bauhofleiter Frank Okowiak zur Kettensäge. Die kreischende Geräuschkulisse seines Arbeitsgerätes dringt durch die Gärten an der Lübnitzer Straße und der dicke Stamm der Nordmanntanne, der in zweieinhalb Jahrzehnten gewachsen ist, ist innerhalb von Minuten unwiederbringlich durchtrennt.

Bauhofleiter Frank Okowiak greift persönlich zur Kettensäge und macht aus dem Gartenbaum einen Weihnachtsbaum. Quelle: Bärbel Kraemer

„Ein bisschen Wehmut kommt dabei schon auf“, sagt Erich Seemann. Die Fällung und den Abtransport des gut elf Meter hohen Baumes hat er gefilmt. Am Abend will er zum Marktplatz gehen, und schauen, ob seine Nordmanntanne als Weihnachtsbaum eine gute Figur macht. „Daran gibt es keinen Zweifel. Der Baum ist wunderbar gewachsen“, sagt Frank Okowiak.

Weihnachtsbaum für Bad Belziger Marktplatz

Dann wird der Abtransport vorbereitet. Zurück im Seemannschen Garten bleiben nur die Sägespäne und der abgesägte Baumstumpf. Wie in den vergangenen Jahren begleitet und sichert die Polizei den Baumtransport in die Innenstadt ab. Aus dem Garten der Seemanns geht es über die enge Ritterhuder Straße auf die Lübnitzer Straße und von dort über die Wiesenburger Brücke, ausnahmsweise entgegen der Fahrtrichtung, auf der Wiesenburger Straße direkt zum Marktplatz.

Anders als in vergangenen Jahren, als immer mal wieder Autofahrer vorübergehende Parkverbote wegen des Baumtransportes missachteten, gibt es in diesem Jahr keinerlei Probleme. Als der LKW mit seiner dunkelgrünen Fracht sein Ziel erreicht, hat der letzte Händler den Platz, auf dem immer donnerstags der Wochenmarkt stattfindet, noch nicht einmal verlassen.

Experten für Bad Belziger Weihnachtsbäume

Die Aufstellung des Baumes kann trotzdem beginnen. „Wir machen das doch jedes Jahr“, sagt Jürgen Skoruppa von der Firma Elektro Belitz, die den Transport des Baumes sponsert. Als die Fahrzeuge wieder in Position gebracht sind, greift er nach seiner Fernbedienung, lässt den Kranarm herausfahren und den Baum vom Tieflader auf den Marktplatz schweben. Kurze Zeit später ist die Nordmanntanne verkeilt und präsentiert sich als Weihnachtsbaum.

„Eine Kette mit 50 Leuchtmitteln werden für ihn reichen“, schätzt Holger Belitz ein. Mittlerweile ist auch Firmenchef Fritz Belitz auf dem Marktplatz eingetroffen. Auch mit dem Smartphone in der Hand. Die Ablade-Aktion und die Aufstellung hat er gefilmt. „Hier dabei zu sein, ist für mich Ehrensache. Jedes Jahr“, sagt er. Für den schmucken Baum, der als Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz eine Spitzenfigur macht, hat er nur lobende Worte.

Angekommen: Auf dem Bad Belziger Marktplatz soll die Nordmanntanne als Weihnachtsbaum festliche Stimmung verbreiten. Quelle: Bärbel Kraemer

Wenn die Firma traditionell ihre Mitarbeiter zu einem Jahresrückblick einlädt und dabei im Jahreslauf erledigte Baustellen Revue passieren lässt, ist immer auch der Baumtransport und die Baumaufstellung auf dem Bad Belziger Marktplatz dabei.

Als der Baum endlich im Lichterglanz strahlt, strahlt auch Erich Seemann wieder. Er sagt: „Als ich ihn den 1990er Jahren geschenkt bekam, war er vielleicht 30 Zentimeter groß.“ In den ersten Jahren hat er die Nordmanntanne in seinem Garten auch noch geschmückt.

Doch irgendwann war es damit vorbei, weil man nicht einmal mehr mit einer Leiter in die Spitze kam. Für die Mitarbeiter der Bad Belziger Elektrofirma, die am späten Donnerstag Nachmittag mit dem Steigerfahrzeug die Leuchtmittel in den Zweigen installierten, ist das natürlich kein Problem.

Von Bärbel Kraemer