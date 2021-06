Bad Belzig: Weitere Kurstadt-Technik für Afrika 

Bad Belzig

Bereits zum zweiten Mal geht technische Unterstützung aus Bad Belzig auf die Reise ins westafrikanische Sierra Leone. Zehn ausgemusterte Desktop-PCs stellen die Stadtwerke der Kurstadt für Christopher O’Neills Engagement für Bildung in seinem Geburtsland zur Verfügung.

Was hierzulande ausgemustert wird, kann andernorts noch wertvolle Dienste tun. So verhält es sich auch mit der neuen Lieferung von zehn Desktop-PCs nach Sierra Leone. Lokale Wertschöpfung tritt dabei in den Vordergrund. Stadtwerke Geschäftsführer Hüseyin Evelek ist selbst kein Bad Belziger, sondern gebürtiger Hannoveraner. Aber schwer beeindruckt vom Engagement des Bad Belzigers Christopher O’Neill, der unentwegt neue regionale und Herzensprojekte in seiner Heimat Sierra Leone vorantreibt. Da war es ein leichtes, ausgemusterte Geräte dem guten Zweck zu überlassen.

Die Stadtwerke treten regelmäßig als Sponsor lokaler Veranstaltungen und des Vereinslebens in Erscheinung. So etwa für den Bad Belziger Altstadtsommer. Hier sieht Evelek die Chance, das „Wir-Gefühl“ der Bad Belziger weiter zu stärken und die lokale Gemeinschaft mit den Möglichkeiten eines ansässigen Unternehmens zu unterstützen.

Zehn Desktop-PCs der Stadtwerke Bad Belzig werden demnächst in Afrika ihre Dienste tun. Quelle: privat

O’Neill hatte erst im April eine Ladung PCs technisch fit gemacht und in sein Heimatland Sierra Leone geschickt. Er engagiert sich bei den „Engineers for change“, die mittels eines Crowdfunding-Projekts für die Studierenden vor Ort bessere Lern- und Arbeitsbedingungen schaffen wollen. Die neue Lieferung wird gerade vorbereitet. Sensible Daten des Unternehmens müssen zunächst gelöscht, die Computer auf Werkseinstellungen zurück gesetzt werden. Darum kümmerte sich René Schmidt von der Firma Datec.

Drei Institutionen bzw. Vereine werden von der technischen Spende partizipieren. So etwa der Verein „YAD“, der sich als regierungsunabhängige Organisation im Bereich Bildung für Jugendliche, Frauen und Kinder engagiert. Und in der Pipeline haben sich bereits weitere regionale Unternehmen angekündigt, die O’Neill mit Technik-Spenden unterstützen wollen.

Von Natalie Preißler