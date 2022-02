Bad Belzig

Das Coronavirus hat den Landkreis Potsdam-Mittelmark weiter fest im Griff. Die hochansteckende Omikron-Variante des gefährlichen Erregers sorgt nach wie vor für große Inzidenzwerte. Auch immer mehr Ärzte und Schwestern in Gesundheitseinrichtungen infizieren sich und fallen aus.

Die Personalsituation in der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig ist wegen der anhaltenden Welle äußerst angespannt. Das sagte die Geschäftsführerin des Krankenhauses, Katrin T. Eberhardt, am Montag auf Anfrage der MAZ.

Die Klinik "Ernst von Bergmann" in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

„Infizierte Patienten sind jetzt nicht mehr das Problem, es sind nun die positiv getesteten Mitarbeiter, die die kritische Situation verursachen“, erklärte sie.

Bis zu 20 Prozent der Pflegekräfte in Bad Belzig in Quarantäne

„Wir kommen an unsere Grenzen und müssen ziemlich jonglieren.“ Im Pflegebereich sind laut Klinikchefin bis zu 20 Prozent der Arbeitskräfte ausgefallen.

Klinik mit Spezialdisziplinen In der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig arbeiten derzeit 66 Ärzte und 154 Schwestern und Pfleger. Hinzu kommen 22 Helfer. Das Krankenhaus verfügt über 150 Betten. Wege der Corona-Pandemie sind diese aber nur eingeschränkt verfügbar. Neben der medizinischen Grundversorgung bietet die Klinik in Bad Belzig mehrere Spezialdisziplinen an. Das sind Hand- und Fußchirurgie, das Zentrum für chronische Wunde, die Pneumologische Beatmungsmedizin mit Weaningzentrum und das Zentrum für außerklinische Beatmung sowie das Endokrinologische und Diabetologische Zentrum. Jährlich behandelt die Klinik nach eigenen Angaben fast 8.000 Menschen in der Notaufnahme und mehr als 7.000 Patienten stationär. In allen Fachbereichen werden zudem junge Mediziner weitergebildet.

Auch bei den Ärzten gebe es vermehrt Krankschreibungen. „Wir hatten starke Ausfälle im ärztlichen Dienst“, sagte die Klinik-Chefin. Zum Anfang dieser Woche habe sich die Lage bei den Medizinern jedoch wieder etwas entspannt.

Wegen der hohen Spezialisierung des Personals in den Fachabteilungen sei die Situation ernst. „Die Mitarbeiter mit einer sehr speziellen Ausbildung kann man nicht so einfach ersetzen“, so Katrin T. Eberhardt.

Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig nimmt weiter Patienten auf

Patienten müssen sich nach Angaben der Geschäftsführerin allerdings nicht um ihre Behandlung sorgen. „Wir können nach wie vor arbeiten und nehmen auch weiter Patienten auf“, sagte sie.

Katrin T. Eberhardt (l.) ist die Geschäftsführerin des Ernst-von-Bergmann-Klinikums in Bad Belzig, Simone Rosseau die Ärztliche Direktorin. Quelle: Hermann M. Schröder

Die Ansteckungsgefahr im Krankenhaus selbst beschreibt die Chefin als eher gering. „Dadurch, dass wir sehr engmaschig testen.“

Man habe eine sehr „stringente Testordnung“ und achte natürlich ohnehin sehr auf Hygiene. „Jeder Mitarbeiter muss jeden Tag einen negativen Selbsttest vorlegen und drei Mal in der Woche einen PCR-Test machen“, erklärte Katrin T. Eberhardt.

Sie sieht die Ansteckungsgefahr eher außerhalb des Klinikums. Als Infektionstreiber bezeichnete die Geschäftsführerin Urlaube sowie das familiäre Umfeld. Gerade die ungeimpften Kinder seien häufig Überträger des Coronavirus.

Personal in Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig zu 90 Prozent gegen Corona geimpft

Die Ärzte und Schwestern des Bad Belziger Krankenhauses haben nach Angaben der Geschäftsführerin inzwischen einen guten Immunisierungsstand erreicht. Mittlerweile seien 90 Prozent der Mitarbeitenden geimpft, berichtete sie. Das erschwere die Übertragung des Virus erheblich und verhindere schwere Verläufe von Covid-19.

Die jetzt grassierende Omikron-Variante sei ohnehin nicht mehr so aggressiv wie die Delta-Variante des Corona-Virus, sagte Katrin T. Eberhard. Das lasse sich beobachten. „Wir sind sehr glücklich, dass wir keine schweren Fälle haben.“ Man solle die Krankheit zwar nicht verniedlichen, aber die Verläufe seien deutlich leichter.

Für die Zukunft hofft die Geschäftsführerin der Bad Belziger Klinik „Ernst von Bergmann“ auf ein Abebben der Welle. „Ich glaube, dass wir die Situation bald im Griff haben und langsam wieder in den Normalbetrieb übergehen können.“

