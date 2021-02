Bad Belzig: Wer räumt wo, wenn das Schneechaos kommt?

Bad Belzig

Schneechaos und Eiseskälte: Wenn es nach der Wettervorhersage geht, bricht am Wochenende gefühlt ein arktischer Winter aus. Die Flotte des Bad Belziger Bauhofes ist auf die Räumung vorbereitet, auch wenn in den sozialen Medien zum Teil wegen fehlender Kenntnis um Zuständigkeiten gewettert wird.

„Gibt es denn keinen Winterdienst mehr?“ fragt eine besorgte Mutter auf Facebook, die mit ihrer Tochter im Rollstuhl auf dem Weg zum Arztbesuch ihre Schwierigkeiten hatte. Der Post löst eine Diskussion aus, um Anwohnerpflichten und Zuständigkeiten der Stadt. „Selber mal den Besen in die Hand nehmen!“, „Der Winterdienst kann nicht überall gleichzeitig sein.“ und „Nicht alle Straßen und Gehwege werden in Winter automatisch leer geräumt, das war immer schon so.“ lauten die Antworten der Bad Belziger zu diesem Thema.

Und auch der Verweis auf die Straßenreinigungssatzung vom Februar 2017 gehört zu den Tipps, um die Wogen in Bezug auf die vermeintlich miese Qualität des städtischen Winterdienstes zu glätten. Was genau für den Wintereinbruch am Wochenende zuständig ist, erklärt ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke hier.

Winterwartungspflicht auf gut 30 Kilometern Straße

Bauhof-Leiter Frank Okowiak. Quelle: René Gaffron

„Ich erinnere mich an einen Urlaub in Österreich, wo der Schnee ganz andere Dimensionen annimmt und entspannt damit umgegangen wird, wenn der Winterdienst nicht auf den Punkt alles räumen kann“, sagt Bauhof-Chef Frank Okowiak. Doch wenn im Fläming eine Flocke falle, sind alle in Aufruhr und suchen den Zuständigen. Dabei sind in der städtischen Straßenreinigungssatzung die Winterwartungspflichten klar geregelt und für alle einsehbar. Bereits Anfang Januar 2021 war der Winterdienst in der Region im Dauereinsatz.

In den Bereich der Räumungspflicht der Stadt fallen demnach insgesamt 31, 4 Kilometer. Davon fallen 12,4 Kilometer auf Gemeindestraßen, 8,7 Kilometer auf Kreisstraßen, 6,3 Kilometer auf Bundesstraßen und gut 4 Kilometer auf Landesstraßen.

Acht Bauhof-Mitarbeiter, Unterstützung durch Land und Kreis

Der Bauhof wird am Wochenende mit acht Mitarbeitern im Einsatz sein und sich darauf einstellen, größtenteils nur zu räumen, nicht aber zu streuen. Denn: „Der Schneefall soll mehrere Tage anhalten. Wenn wir streuen, würde dies mit der nächsten Räumung wieder zur Seite geschoben“, erklärt Okowiak. Streuen ist also nur dann sinnvoll, wenn der Schneefall dauerhaft nachlässt. Das Salz bzw. die Lauge kommt vom Landkreis und wird je nach Bedarf genutzt.

In den frühen Morgenstunden wird der städtische Winterdienst, je nach Beginn des starken Schneefalls, zunächst mit einem LKW Wartebereiche des öffentlichen Nahverkehrs und in der Innenstadt räumen. Zwei Fahrzeuge kümmern sich zudem um die Gehwege. Unterstützung kommt durch den Landesstraßenbetrieb, der für die Räumung der wichtigsten Landes- und Bundesstraßen in Potsdam-Mittelmark zuständig ist. Und auch der Kreisstraßenbetrieb ist im Einsatz. In den Dörfern ist der Bauhof mit Unterstützung der Gemeindearbeiter vor Ort aktiv, die die wichtigsten Bereiche des öffentlichen Lebens vom Schnee befreien.

Bitte um Geduld und Tipps für Eigentümer

„Natürlich können wir nicht überall gleichzeitig sein. Und wenn es durchgehend schneit, können wir nach unserer Runde am anderen Ende wieder anfangen“, gibt der Bauhof-Chef zu bedenken. Da wird es den Eigentümern nicht anders gehen. Jedoch muss auch nicht penibel geschippt werden, sondern so, dass bequem zwei Leute aneinander vorbeipassen. Und die Schneeberge sollten nicht unbedingt auf der Straße am Bordstein geparkt werden. Denn wenn dann ein Räumungsfahrzeug unterwegs ist, wird dieser automatisch wieder auf den Gehweg geschoben. Doppelte Arbeit, die für Grundstückseigentümer vermeidbar ist.

Von Natalie Preißler