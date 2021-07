Bad Belzig: Wie „Echo Kamerun“ Schulkindern in Afrika eine bessere Zukunft ermöglicht 

Bad Belzig/Kribi

Zur Schule gehen können und mit dem passenden Equipment ausgestattet zu sein ist für 20 Kinder in der Küstenstadt Kribi in Kamerun keine Selbstverständlichkeit. Seit nunmehr fünf Jahren setzt sich der 2007 gegründete Bad Belziger Verein Echo Kamerun mit „Bessere Zukunft – Lendemain meilleur“ dafür ein, mittellosen Jungen und Mädchen einen normalen Schulalltag zu ermöglichen. Aus der ursprünglichen Städtepartnerschaft erwuchs ein soziales Projekt, das Lernen vor Ort erleichtert und Spender beim Anblick glücklicher Kinder ermutigt, am Ball zu bleiben. Mit einem zusätzlichen Hygiene-Paket soll ab diesem Jahr auch Unterstützung in puncto Gesundheit geleistet werden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Emmanuela ist eine von ihnen. 2017 eingeschult, lebt sie mit ihrer jungen Muttern und fünf Geschwistern in einer Hütte. Durch die finanzielle Unterstützung aus dem Fläming stehen ihre Chancen für eine bessere Zukunft in Afrika gut. Sportschuhe, Regenjacke und natürlich Schreibutensilien, so kommt pro Schuljahr und Kind eine Unterstützungssumme von etwa 350 Euro zusammen. Doch da es keine 1:1-Patenschaften sind, hilft jeder kleine Betrag, um das Projekt zu realisieren. Zwölf Mitglieder zählt der Verein in der Kurstadt, dessen Partnerverein Echo Kribi-Belzig 2011 an den Start ging.

Zur Galerie Seit fünf Jahren unterstützen Bad Belziger das Spendenprojekt „Bessere Zukunft“

Silvia Grimmsmann koordiniert für Bad Belzig, Lydie Mahouve und Henri Nyobe für den Partnerverein in Kamerun. Ähnlich wie in Deutschland gibt es Listen für Materialien, die während des Schuljahres gebraucht werden. „Wir haben sehr treue Spender. Um die für dieses Schuljahr nötige Summe von 6.300 Euro zu erreichen, fehlen uns aktuell noch 600 Euro“, sagt Grimmsmann, die im Oktober nach Kribi reisen möchte, um sich vor Ort ein Bild von den Fortschritten des Projektes zu machen.

Spendenprojekt „Bessere Zukunft“ Informationen rund um den Verein Echo Kamerun und das Projekt „Bessere Zukunft – Lendemain meilleur“ gibt es auf www.echo-kamerun.de, per Mail an mail@echo-kamerun.de oder telefonisch unter 0176 – 24 796 444. Wer das Projekt mit einer Spende unterstützen möchte nutzt folgende Bankverbindung: IBAN: DE76 1605 0000 3651 0354 40 BIC: WELADED1PMB Um sich noch für dieses Schuljahr zu beteiligen, freuen sich die Kinder in Kamerun über eine Überweisung bis zum 16. Juli.

Barbara Weigel und Wolfgang Biedermann sind zwei Vereinsmitglieder, die sich nicht nur finanziell an dem Projekt beteiligen. „Wir waren schon dort und haben eine persönliche Verbindung zu den Kindern und Projektunterstützern. Es hat sich eine Freundschaft entwickelt“, sagt Weigel. Geplant ist mit einer größeren Gruppe im Januar 2022 wieder nach Afrika zu reisen. Zwischenzeitlich kommen auch mal Grüße per Videoclip in die Kurstadt.

Grimmsmann ist pro Woche mehrere Stunden ehrenamtlich im Einsatz, um das Projekt am Laufen zu halten. Der regelmäßige Kontakt nach Kribi funktioniert via Telefon, Whats-App oder auch per Videotelefonie. „Vor Ort zwei zuverlässige Koordinatoren zu haben ist wichtig. Für die Kinder ist Erzieherin Lydie zu einer Mama geworden, denn viele sind Waisen oder Halbwaisen“, unterstreicht Grimmsmann die Bedeutung des persönlichen Kontakts. Lydie Mahouve ist 44 Jahre alt und gleichzeitig stellvertretende Bürgermeisterin von Kribi II.

Henri Nyobe und Lydie Mahouve koordinieren das Projekt „Bessere Zukunft" vor Ort in Kamerun. Quelle: privat

Zu sehen, wie die Kinder über die Jahre des Projektes wachsen und durch Unterstützung Spaß am Lernen haben, ist Grimmsmann größte Motivation. Sie sagt: „Es ist nur ein großer Zufall, dass wir in ein besseres Leben hinein geboren wurden. Jeder von uns könnte in ihrer Situation sein.“ Beruflich ist Grimmsmann für die Öffentlichkeitsarbeit der Fliedners-Werkstätten in Brandenburg und Bad Belzig zuständig.

Silvia Grimmsmann koordiniert das Projekt „Bessere Zukunft“ des Vereins Echo Kamerun in Bad Belzig. Quelle: Juliane Menzel

Mittellos bedeutet in Kribi, Zugang zu einer gewissen Grundversorgung zu haben, aber einige der Kinder hausen regelrecht, zum Beispiel in Rohbauten, wo sie nur geduldet sind. Viele bauen ihre Nahrung selbst auf einem Acker an, sind auf günstige klimatische Bedingungen angewiesen. Ein Schulbesuch plus Ausstattung bedeutet hier Luxus pur. Kribi liegt an Kameruns Küste, ist eine der touristischen Stätten. Dennoch liegen in Afrika gut situierter Urlaub und bettelarme Familien dicht beieinander.

Zusätzliche Unterstützung in Sachen Hygiene

Eine Erste-Hilfe-Hygienepaket soll ab dem kommenden Schuljahr hinzukommen. Weniger ist Corona hier Thema, es geht um Grundhygiene. Ein Stück Seife, Präparate zur Entwurmung und Vorsorge gegen Malaria. Erst 2020 war Schulkind Marc Collins an Cholera verstorben.

Einst mit sieben Kinder gestartet, konnten über die Jahre immer mehr Projektteilnehmer eingebunden werden. „Ziel ist, die Kinder so lange wie möglich zu begleiten“, sagt Grimmsmann. Am 19. Juli soll die Spende überwiesen werden. Dann werden die Materialien in Kribi besorgt und in einer inzwischen zur Tradition gewordenen Feier an die Schüler übergeben.

Von Natalie Preißler