Bad Belzig: Wo ein Waldschmaus in die Natur lockt

Bad Belzig

Ein ökologisches und vor allem klimawandeltaugliches Waldbauprojekt wächst an der Lübnitzer Straße vor den Toren der Kurstadt. Direkt an der Landstraße 95 sollen in gut fünf Jahren die 24 Esskastanien Früchte tragen und Bad Belziger zum Sammeln im Herbst in die heimische Natur locken. Mit Waldbesitzer Joachim Niklas und Malte Cegiolka, Inhaber einer Brücker Baumschule, die sich insbesondere mit klimawandeltauglichen Gehölzen beschäftigt, trafen dabei zwei Naturliebhaber und Visionäre aufeinander. Und es sind weitere Flächen mit anderen Baumsorten in Planung.

Rund 150 Hektar Wald nennt Joachim Niklas aus Kranepuhl sein Eigen. Ursprünglich aus der Pfalz, sind ihm die Esskastanien seit der Kindheit ein lieb gewonnener Begleiter. „Sie wuchsen dort an den Hängen zwischen den Weinreben und den Kiefern, die über ihnen thronten“, erinnert er sich. Zwei Monate reichte die Esskastanien-Ernte, wenn im Herbst gesammelt wurde. Und sie passten als Pendant besonders gut zu neuem Wein. Jetzt, wo der Klimawandel seit einigen Jahren deutlich spürbar ist, ist die Anspruchslosigkeit des Baumes das Plus, was es erlaubt, sie auch im Fläming auf trockenen märkischen Sandböden zu pflanzen.

Mit den Klimabäumen der Firma „Resilia“ aus Brück, vereint sich der Wunsch Niklas’ nach einer sinnvollen und gemeinschaftlichen Nutzung des Fläminger Waldes, mit den bereits als krankheitsresistent und als ertragsreich geltenden Jungbäumen der Esskastanien. „Sie haben besonders tiefreichende Wurzeln, sodass sie auch in niederschlagsarmen Zeiten ihre Wasserversorgung sichern können und nicht auf das Wasser angewiesen sind, welches in den oberen Erdschichten schnell versickert“, erklärt Baumschulen-Inhaber Malte Cegiolka. Es ist nicht sein erstes ökologisches Projekt in der Region. Als kompetenter Berater stand Philipp Gerhardt aus Schmerwitz, seines Zeichens Agroforstwirt und erfahren mit Esskastanien in der Flämingregion, den Initiatoren zur Seite.

Ehrenamtler als Esskastanien-Paten

Rund 80 Zentimeter tief wird ins Erdreich gebohrt, um dem Wurzelvolumen der Esskastanien gerecht zur werden. Die insgesamt 24 Jungbäume werden auf einer eingezäunten Fläche von 1750 Quadratmetern verteilt. So wird auch ein Nahrungsangebot in den Wald integriert, welches für die Bevölkerung leicht zugänglich ist und von der sich auch die Gestalter des Pilotprojektes Unterstützung erhoffen. „Die Pflege der Flächen könnte später ähnlich wie bei Projekten des Naturschutzbundes bei Obstwiesen funktionieren“, sagt Cegiolka. Ehrenamtler könnten sich um die Pflege wie Bewässerung oder Aufastung kümmern. Und mit entsprechender Ausweisung durch Informationstafeln würde auch für bürgernahe Bildung über die Folgen des Klimawandels gesorgt.

Mit den Esskastanien und ihrem optimierten Wurzelwerk ziehen klimawandeltaugliche Waldbewohner an die Landesstraße 95 zwischen Bad Belzig und Lübnitz. Quelle: Natalie Preißler

Neben Esskastanien sollen noch in diesem Sommer drei weitere Flächen an der L 95 in Richtung Waldfriedhof und Ortseingang Bad Belzig entstehen. Im Gespräch sind dann auch andere und vor allem robuste Klimabäume wie Herznuss oder Züchtungen von Walnüssen in Planung. Für Waldbesitzer Niklas ergänzen die Neupflanzungen auch wieder optisch das Bild der Fläche. Hatte er doch aufgrund von Baumschäden durch Stürme und Kernfäule jüngst viele Kiefern fällen müssen.

Von Natalie Preißler