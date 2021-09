Bad Belzig

Unter dem im Hohen Fläming bekannten Motto „Tapeten-Takte“ steht das nächste besondere Musikerlebnis in der beliebten Konzertreihe auf dem Programm. Eine Location mit viel Charme und reizendem Antlitz wird dabei wieder mit Musik gefüllt. Zwei Gitarristen, vier Wände in Räumen, die Geschichte erzählen. Mit taktvollen Momenten werden Marcel Wricke und Thomas Rottenbücher am Samstag, 11. September, um 19.30 Uhr in der Bricciuskirche in Bad Belzig alte Erinnerungen wecken und den Sommer verabschieden.

Ein exklusiver Abend. Nicht ganz heimlich, aber heimisch schwingen Takte zwischen alte Mauern. Herzenstücke, selbst geschriebene Songs oder Songs, die die beiden Musiker auf ihrem musikalischen Weg begleitet haben, werden an diesem Abend dargeboten.

Die Platzanzahl ist begrenzt, deshalb sollten sich interessierte Musikliebhaber schon jetzt Tickets sichern. Der Kartenvorverkauf für das Konzert am Samstag, 11. September, um 19.30 Uhr in der Bad Belziger Bricciuskirche läuft In der Tourist-Information Bad Belzig, Marktplatz 1, oder per Online-Bestellung unter: info@rabunzel.com

Von MAZ