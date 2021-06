Bad Belzig: Zehnjähriges Haus Belizi unter neuer Regionalleitung   

Bad Belzig

Endlich wieder ein wenig mehr Normalität und ein guter Grund zum Feiern. Mit gut vier Monaten Verspätung konnte die Wohnstätte Haus Belizi in Bad Belzig endlich ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Dabei lernten die Bewohner auch gleich den neuen, aber altbekannten Regionalleiter Matthias Wilke kennenlernen.

Endlich wieder Trubel im Garten. Lange hatten sich die Bewohner der Einrichtung für Menschen mit Behinderung in der Straße der Jugend auf das lange geplante Fest zur ersten Dekade in ihrem Zuhause gefreut. Neben der Führungsriege standen die Belizi-Bewohner selbst im Rampenlicht, haben sie doch neben den Mitarbeitern vor Ort eine lange entbehrungsreiche und vor allem kontaktarme Zeit hinter sich.

„Ihr seid Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeitende in der Fliedners Lafim-Diakonie mit Rechten und gehört zu Gottes Hausgemeinschaft. Durch den Geist von Jesus wird dieses Haus zusammengehalten!“ formulierte es Diakon Olaf Eggert. Und bekräftigte mit einem Schild und der Aufschrift „Lass niemanden zurück“ einmal mehr, wie viel dieser Zusammenhalt in der Hochzeit der Pandemie an Bedeutung gewann. Denn insbesondere Menschen mit Handicap gehören nach wie vor zur vulnerablen Gruppe und mussten in hohem Maße auf soziale Kontakte verzichten, um sich selbst zu schützen.

Mit einem Gartenfest begehen die Bewohner des Hauses Belizi in Bad Belzig das zehnjährige Bestehen der Wohnstätte. Quelle: Fliedners Lafim-Diakonie

Der feierliche Anlass bot auch die Gelegenheit, eine neue Personalie vor Ort bekannt zu machen. Matthias Wilke, jenen Bewohnern, die im Werkstattbereich beschäftigt sind seit vielen Jahren bekannt, ist künftig als Regionalleiter Potsdam-Mittelmark für Fliedners Arbeits- und Wohnangebote in Bad Belzig zuständig. Er folgt auf Peggy Bohm, die sich künftig inhaltlich für den Fliedners-Standort in Brandenburg an der Havel einsetzen wird.

Name mit Tradition

„Viele Akteure haben das Haus in den vergangenen zehn Jahren zu dem gemacht, was es heute ist“, so Hausleiter Tobias Meißner. Vor 25 Jahren hatte das heutige Haus Belizi als Hotel unter gleichem Namen eröffnet. Und die Namensgebung reicht auf die erste urkundliche Erwähnung der Stadt Bad Belzig im Jahr 997 zurück, wo sie als „burgwadium belizi“ betitelt wurde.

Im Haus Belizi arbeiten derzeit 15 Mitarbeiter rund um die Uhr für das Wohl der 20 Bewohner. Der Träger, die Fliedners Lafim-Diakonie gemeinnützige GmbH, ist in Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark und dem Havelland aktiv. Er bietet Einrichtungen und Dienste für Menschen im Alter, Menschen mit Behinderungen und junge Menschen an.

Von Natalie Preißler