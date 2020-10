Bad Belzig: Zeitzeugen schildern Massenerschießung im Zweiten Weltkrieg

Bad Belzig

Bella, Ida, Alina, Isaak und Michael waren Zeitzeugen eines Massakers der deutschen Truppen in der Stadt Berditschew, einem besetzten Gebiet der Sowjetunion im zweiten Weltkrieg. Ihre Geschichten über die ermordeten Familien ist nur ein Beispiel für Verbrechen, die an hunderten Orten und an Millionen von Menschen verübt wurden. Mit seiner Ausstellung und einem Dokumentarfilm will Künstler Thomas Wernicke mahnen und ein Denk-Zeichen setzten, dass Ignoranz, Intoleranz und Rassismus nach wie vor noch immer das Denken vieler Menschen bestimmen.

Mutter, Vater, zwei Schwestern und einen Bruder verlor Michael Aronowiysch Wanscheinbeum an einem Tag. Sie waren unter den insgesamt 20.000 Juden, die im September 1941 in Berditschew zusammengetrieben, erschossen und in Massengräbern verscharrt worden sind.

„Säuglinge wurden ihren Müttern entrissen und lebendig in die Gruben geworfen. Die Erde hat sich drei Tage lang bewegt, weil einige darunter noch am Leben waren“, erzählt eine andere Zeitzeugin in einem bedrückenden Dokumentarfilm, der immer wieder durch ein schrilles Geräusch durchbrochen wird. Es ist ein eisernes Windspiel, wie es Thomas Wernicke und sein Team beim Besuch in Berditschew auf dem einstigen Flugplatz und Ort des Massakers vorfanden. Eine Kopie steht auch in der Ausstellung in den Räumen des Kunstvereins Hoher Fläming auf der Burg Eisenhardt.

Protagonist mit viel Mut

An die Tage des Massakers erinnern sich die Zeitzeugen sehr genau, es treibt sie bis heute um: „Tausende standen in der Schlange ohne Ende. Sie wussten es zuerst nicht, dass man sie zum Erschießen führt, deshalb trugen viele Tüten mit Essen oder Sachen. Dann wurde alles weggeworfen“, erinnert sich Nadia in den Szenen des Dokumentarfilms.

Michaels Schicksal aber, unter allen anderen unvorstellbar traurigen und ungerechten Lebenswendungen, ist ein besonderes. Er hatte den Mut, immer wieder wegzulaufen. Nur so konnte er überleben. Wie er es geschafft hat, erzählt er in einem rund einstündigen Dokumentarfilm zusammen mit anderen Zeitzeugen aus Berditschew. Der Protagonist des Films und Wernicke hatten sich in seinem Sabbatjahr 2010 kennengelernt.

Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte

Wernickes Vater war Soldat der faschistischen Wehrmacht, erzählte von seinen Erlebnissen, als er in Weißrussland, der Ukraine und Moskau unterwegs war. Sohn Thomas wollte mehr wissen und recherchierte. Vor allem Werke, die nach der Wiedervereinigung Deutschlands erschienen, gaben endlich Antworten. Enthüllten aber auch Erschreckendes.

Einen Einblick in die Vita von Thomas Wernicke gibt es auf www.kunstverein-hoherflaeming.de

Der Künstler gibt den Tätern von damals mit seinen realistischen, gestisch-abstrakten Collagen ein Gesicht. Seine Recherchen führten in unter anderem auch in Bibliotheken in Berditschew, wo er anhand von Originaldokumenten den Schriftverkehr zum Massaker der deutschen Truppen nachvollziehen konnte.

Zwischen Neugier und Privatsphäre

Der Dokumentarfilm stellte die Macher vor eine menschliche Herausforderung. Wie geht man mit Zeugen um, die solch ein Verbrechen zwar überlebt, aber ihre familiäre Umwelt verloren haben? Wie genau fragt man nach? Wie wichtig sind die eigene Neugier und das Bewahren von Erinnerungen gegenüber der Privatsphäre eben noch fremder Menschen?

Was der deutsche Faschismus über Europa, über die europäischen Juden, die osteuropäischen Bevölkerungen gebracht hat, ist bekannt. 50.000.000 Millionen Einzelschicksale, Erschossene, Erschlagene, Vergaste und Verhungerte zwischen 1933 und 1945. Eine Zahl jenseits von Fassbar- und Begreiflichkeit. „Schaut hin, was auf der Welt in unserer Verantwortung geschehen ist. Was wir in gut 13 Jahren angerichtet haben“, wiederholt Wernicke ausdrücklich. Und wünscht sich, dass einmal mehr die Menschen aufeinander schauen, reflektieren, wie wir miteinander umgehen, wachsam sind, sich informieren und auch mal Widerstand leisten.

„Es kann keine Rechtfertigung für den Krieg geben, weil Krieg der Tod ist. Diese Tragödie soll eine Lehre für die ganze Menschheit sein, dass es nie wieder vorkommt“, wünscht sich Michael in seinem abschließenden Monolog im Film. 40 Ulmen hat er in Berditschew auf die Massengräber gepflanzt. 2017 hat er für immer die Augen geschlossen. Seine und die Geschichten der anderen Zeitzeugen aber, sind für immer eingefangen. Wer sich drauf einlässt, wird ihnen beinahe wie gelähmt zuhören und sich fragen, wie die Lebensfreude dennoch in ihre Herzen zurückkehren konnte.

Von Natalie Preißler