Bad Belzig

„Wir sind jetzt echt platt und wollen nur noch nach Hause“, sagt Heidi Spindler. Hinter der Chefin des Zirkus Aramannt aus Medewitzerhütten und ihrer Familie liegen zehn anstrengende Tage, an denen sie andere Menschen glücklich machten. Für das Publikum, das die Aufführungen auf dem Turnplatz in Bad Belzig besucht hat, war von all der damit verbundenen Anstrengung und Mühe natürlich nichts zu spüren.

Schon am späten Sonntagabend, kaum dass die letzten Besucher das große Zirkuszelt verlassen hatten, wurde begonnen, die tausend kleinen Dinge die es für Zirkusaufführungen braucht, einzupacken und die Rückreise nach Medewitzerhütten vorzubereiten. Stürmische Böen in der Nacht zum Montag und viel Regen stoppten die Arbeiten, die erst am Mittag fortgesetzt werden konnten.

Das Gastspiel des Zirkus Aramannt auf dem Bad Belziger Turnplatz ist vorbei. Zirkus-Chefin Heidi Spindler (l.) und ihre Kinder Eugenie und Joey packen zusammen. Quelle: Bärbel Kraemer

Eine Aufgabe, die nicht nur Kraft, sondern auch System erfordert. „Bei jeden Stück, das wir einpacken, muss genau überlegt werden, ob wir es in Medewitzerhütten brauchen oder erst bei unserer nächsten Tournee“, erklärt Heidi Spindler und fegt vom Teppich in der Manege die letzten Sägespäne. Das große Zirkuszelt ist zu diesem Zeitpunkt fast vollständig ausgeräumt. Die Stühle sind zusammengestellt, die Logenplätze und die die Manege umgebenden Bankreihen auseinandergebaut.

Sie liegen, Brett auf Brett gestapelt und warten darauf, in den LKW geladen zu werden. Zusammen mit Zäunen, Boxen, Podesten für die Auftritte der Tiere und zig Requisiten, die es für Clownerie und Akrobatik braucht. Das gesamte Zirkusequipment einzupacken und auf den Fahrzeugen zu verstauen, ist eine logistische Herausforderung, die allein durch die fünfköpfige Familie Spindler gestemmt wird. Dabei wird jede Hand gebraucht und muss jede Hand wissen, was zu tun ist.

Zirkus Aramannt mit erfolgreichem Gastspiel in Bad Belzig

„Erst wenn das Zelt komplett leer ist, kann es abgebaut werden“, sagt Heidi Spindler und erklärt die dabei zu beachtende Reihenfolge. Bis das riesige Zelt mit den zwei Masten auf einen LKW verladen werden kann, müssen unter anderem noch mehr als 50 Stangen abgebaut und mehr als 100 Eisenanker aus dem Boden gelöst werden. Dabei muss auch das Wetter stimmen. Es darf nicht zu windig und sollte nicht regennass ein. Aufgerollt werden müssen aber auch mehr als 350 Meter Kabel und zig Weihnachtsbaumbeleuchtungen, die im Zirkuszelt für Weihnachtsstimmung sorgten.

Joey Spindler vom Zirkus Aramannt beim Abbau vor der Manege. Quelle: Bärbel Kraemer

Durchschnittlich 80 bis 100 Besucher hatten in den vergangenen zehn Tagen jeweils die Vorstellungen besucht. „Es gab schwach und gut besuchte Vorstellungen. Der besucherstärkste Tag lag zwischen den Jahren“, erinnert sich die Zirkuschefin und sagt, dass mit Blick auf die Pandemie und die geltende 2G-Regel nicht mit mehr Besuchern gerechnet werden konnte.

Begeisterte Besucher im Zirkus auf dem Turnplatz in Bad Belzig

Ein Teil der Zirkusbesucher hatte sich im Vorfeld auch über Freikarten freuen können, mit denen sich die Spindlers für die zuteil gewordene Unterstützung während der letzten Monate bedankte. „Es war für uns wunderschön zu erfahren, dass sich immer wieder Besucher persönlich von uns verabschiedet und gesagt haben, dass ihnen die Vorstellung gefallen hat. Ein schöneres Lob kann man nicht bekommen“, sagt Heidi Spindler stellvertretend für die ganze Familie.

Trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen, die insbesondere die über die Weihnachtstage herrschenden Frosttage mit Temperaturen bis zu elf Grad unter Null mit sich brachten, ziehen sie eine positive Bilanz. Ob diese im finanziellen Bereich am Ende auch positiv ausgeht, ist abzuwarten. Die Rechnungen für Strom und Wasser, die an die Stadt Bad Belzig zu zahlen sind, stehen noch aus.

Eugenie (l.) und Heidi Spindler vom Zirkus Aramannt sammeln ihre Tiere zur Abfahrt vom Turnplatz ein. Quelle: Bärbel Kraemer

„Ich bin gespannt, was da zusammenkommt“, sagt die Zirkuschefin und ergänzt „die Besucherzahlen waren, wenn man bedenkt, dass wir mit unserem Weihnachtszirkus zum ersten Mal hier aufgetreten sind, gar nicht so schlecht. Wir wussten ja auch vorher schon, was auf uns zukommen kann. Man hofft bei Auftritten im Winter halt immer, dass es nicht ganz so kalt wird.“

Weihnachtszirkus kommt zurück nach Bad Belzig

Ungeachtet dessen werden die Bad Belziger in zwölf Monaten über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel wieder Zirkusluft schnuppern können. Einer, der sich schon jetzt darauf freut, ist der Neschholzer Matthias Wandel. „Ich liebe den Zirkus schon seit Kindertagen.“

Nachdem er im Frühjahr dem Zirkus Spindler eine großzügige Futterspende für die Tiere überlassen hatte, entwickelte sich zwischen der Familie und dem Landwirt eine Freundschaft. Irgendwann erzählte Wandel ihnen auch von seiner großen Liebe für die Manege und bekam prompt eine Hauptrolle. Bei neun von zehn Vorstellungen war ein Teil der Gruppe – als Weihnachtsmann! „Es war wunderbar und hat mir sehr viel Freude gemacht“, sagt Matthias Wandel.

Im Frühling wollen die Spindlers wieder auf Tournee gehen können. So die Pandemie es erlaubt, sollen Coswig und Roßlau zu den ersten Zielen gehören, die angefahren werden.

Von Bärbel Kraemer