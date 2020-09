Bad Belzig als Demokratielabor: Bürgerräte sollen Verkehrsprobleme beraten

Bad Belzig

Rein mit den Autos in die historische Altstadt oder doch lieber raus damit? Seit vielen Jahren beraten die Stadtverordneten kontrovers über die passende Lösung der Verkehrsführung im Zentrum von Bad Belzig. Praktisch ohne Ergebnis und deshalb ohne Bewegung in der Sache. Folgerichtig müssen womöglich unkonventionelle Wege eingeschlagen werden, um den Stillstand doch noch zu überwinden.

Doch so schnell erfolgt der Einsatz der in Rede stehenden Bürgerräte dann doch nicht. Diese Form der Beteiligung ist ein Vorschlage aus dem neuen Förderprogramm „Alles auf offen“. Es soll Transparenz und Mitwirkung in der Kommune befördern – Bad Belzig ist mit zwölf weiteren Städten und Gemeinden bundesweit für zwei Jahre als Demokratie-Testlabor ausgewählt.

Anzeige

Beispielsweise durch die Bildung von neuartigen Gremien, deren Mitglieder repräsentativ für die ganze Einwohnerschaft aus dem Melderegister ausgelost werden. Jene sollen sich dann mit der Problematik befassen. Der im besten Fall unvoreingenommenen Runde wird zugetraut, nach allgemeiner Information und im fairen Dialog mit den anderen Mitstreitern, einen Kompromiss zu finden.

Weitere MAZ+ Artikel

Bürgermeister hegt Hoffnungen

„Die Argumente in der Stadtverordnetenversammlung sind hingegen seit langem ausgetauscht“, sagt Tobias Paul. Der CDU-Fraktionschef hat formell die Antragstellung für die Einführung der neuen Methodik übernommen. Diese Vorgehensweise wird von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) befürwortet: „ Ich würde gern die leisen Stimmen auf diese Weise einsammeln“, sagt der Rathauschef.

Doch so schnell geht das nicht. „Stellt sich die zunächst Frage, wer das macht und was es kostet?“, ahnt Anne Baaske ( SPD). Zwar wurde schon mitgeteilt, dass in den nächsten zwei Jahren jeweils 200.000 Euro vom Bund bereit gestellt werden, um solche Test zu ermöglichen. Doch bedarf es noch des Beschlusses für den Haushalt, wenn damit zumindest vorübergehend ein Bürgerbeteiligungsbeauftragter eingestellt werden soll.

Information aus Werder/ Havel

In der Stadt Werder/ Havel gibt es den Posten schon: Linus Strothmann. Deshalb soll der Kollege seine Arbeit demnächst den hiesigen Parlamentariern erläutern. „Es muss klar sein, wer entscheidet und wie bindend die Empfehlung der Bürgerräte für die Stadtverordneten ist“, fordert jedenfalls Bill Nickl als sachkundiger Einwohner der Fraktion Die Linke.

Von René Gaffron