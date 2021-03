Bad Belzig erhält Corona-Impfzentrum für Einsatz von Hausärzten   

Bad Belzig

Lange ist hinter den Kulissen eifrig gearbeitet worden. Jetzt kann es losgehen. In Bad Belzig wird ein Corona-Impfzentrum eingerichtet. Dazu wird ab Dienstag die große Stadt- und Sporthalle „Albert Baur“ umgerüstet. Die Kreisstadt wird einer von vier Standorten sein für das Pilotprojekt zur neuen Impfstrategie des Landes Brandenburg mit Hausärzten. Das wurde am Montag bekannt.

Ab 15. März sind Bürger dran

„Wir wollen am 8. März mit ersten Impfungen für Personal von Pflegediensten starten. Ab 15. März könnten dann auch erste Bürger geimpft werden“, erzählt Doktorin Eva-Maria Schulze-Köhn der MAZ. Die Hausärztin aus Bad Belzig, die mit ihrem Praxisteam an der Niemegker Straße bereits seit einem Jahr als Abstrich-Schwerpunkt für Corona-Tests fungiert hat, übernahm die Koordination zum Aufbau des Impfzentrums.

„Gemeinsam mit Bürgermeister Roland Leisegang haben wir das schon lange favorisiert“, sagt die Hausärztin. „In den Praxen fehlt uns und den meisten Kolleginnen und Kollegen oft der Platz, um das Impfen neben dem normalen Betrieb auch noch zu erledigen“, so Schulze-Köhn.

Also wird es nun in der Baur-Halle Teamarbeit geben. Zehn Hausärzte wollen sich dort am Mittwoch treffen zu einer ersten Beratung. „Dann wird klar sein, wer den geplanten Dienstplan mit absichern möchte und kann“, sagt die koordinierende Doktorin. „Einige Kollegen wollen auch an Wochenenden impfen“, so Schulze-Köhn.

Konzept im Januar eingereicht

Sie hatte sich in Absprache mit Doktor Matthias Sterba, dem Koordinator des hausärztlichen Dienstes im Hohen Fläming, dafür stark gemacht, ein Impfzentrum in die Stadt zu holen. Im Januar schrieb sie ein Konzept, das auf Landesebene in Potsdam Unterstützung fand.

Seither sitzt die Doktorin regelmäßig als ärztliche Koordinatorin für Pandemien in Telefonkonferenzen und Beratungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) sowie dem Gesundheits-Ministerium, um zu beraten, wie die Impfstrategie in Brandenburg optimiert werden kann.

In Bad Belzig werden Corona-Impfungen nun auch von Hausärzten verabreicht. Quelle: Thomas Wachs

Kürzere Wege zur Corona-Schutzimpfung sind das Ziel. Das Pilotprojekt zum Impfen durch Arztpraxen startet ab Montag zunächst für Bad Belzig, Senftenberg, Pritzwalk und Wittenberge. Bis Ende März sollen landesweit 50 Arztpraxen mitmachen. Die Impftermine werden diese Arztpraxen selbst an ihre Patientinnen und Patienten, die laut der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes impfberechtigt sind, vergeben.

Termine-Hotline wird geschaltet

In Bad Belzig gibt es weiterhin noch viel zu organisieren. Zu beraten sei unter anderem, wie die Terminvergabe erfolgt. „Sie sollte möglichst zentral laufen zum Beispiel über drei freiwilligen Helfer an Handys, die ich gewinnen konnte“, sagt Eva-Maria Schulze-Köhn der MAZ. Der genaue Ablauf und die Nummern der lokalen Termin-Hotline werden noch veröffentlicht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Zu beachten für den Ablauf ist ja so vieles, was zentral in Kooperation mit den Kollegen und geschützte Datenleitungen zu den Praxen einfach besser läuft“, glaubt Schulze-Köhn. „Das fängt schon damit an, die unterschiedlichen Zwischenräume für die Zweitimpfungen je nach Impfstoff zu beachten.“

Bereits zugesagt seien Impfstoffe von Biontech/Pfizer, den Personen ab 65 Jahren erhalten sollen, sowie von Astrazeneca, der in Altersgruppen darunter verabreicht werden soll. Weitere sollen hinzukommen.

Bessere Möglichkeiten in der Halle

Die Impfzentrale in der Baur-Halle biete beste Möglichkeiten, die Abläufe zu effektivieren für Vorbereitung, Impfung und Nachsorge. „Schließlich sind – anders als bei einer Grippe-Impfung – auch 15 Minuten nach der Impfung einzuplanen und Vorkehrungen für Notfälle zu treffen“, sagt Eva-Maria Schulze-Köhn.

Seit genau einem Jahr dreht sich für Doktorin Katharina Höhne (re.) und das Team der Bad Belziger Hausarztpraxis mit Lisa Reich (li.) und Anja Fehly vieles auch um Corona-Abstriche. Quelle: Thomas Wachs

Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen in den Hausarztpraxen im Hohen Fläming seien sich einig, dass die Impfungen nun schnellstmöglich so breit wie möglich erfolgen müssen. „Die Durchimpfung der Bevölkerung ist ein wichtiger Schritt, um endlich wieder zu einem Stück Normalität in unserem Alltag zurückkommen“, sagt die Bad Belziger Hausärztin. „Nach exakt einem Jahr als Corona-Praxis am Limit ist unser Team mit Ärzten und Schwestern schon ganz schön ausgepowert“, sagt Eva-Maria Schulze-Köhn am Montag der MAZ.

Von Thomas Wachs