Bad Belzig erinnert an Befreiung – Besuch aus Belgien

Bad Belzig

Am 3. Mai jährt sich zum 77. Mal die kampflose Übergabe der Stadt Bad Belzig an die Rote Armee. Damit einher geht die Befreiung von 72 Häftlingen aus dem KZ-Außenlager Roederhof. Daran soll in der Gedenkstätte im Grünen Grund erinnert werden.

Größeres Zeremoniell im Grünen Grund vorbereitet

Die Veranstaltung musste wegen der Einschränkungen der Covid-19-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren in kleinem Kreis stattfinden. Diesmal ist für Dienstag, 16.30 Uhr, wieder ein größeres Zeremoniell geplant. Dazu haben Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und Inge Richter als Vorsitzende des Förderkreises Roederhof eingeladen.

„Wir wollen den Nachfahren der Überlebenden zeigen, dass wir diese Zeit nicht vergessen“, ist im Aufruf zu lesen. Tatsächlich hat die Belgierin Helena Rens ihren Besuch angekündigt. Sie ist die Nichte der im Lager umgekommenen Maria Aerts, Mithin soll die Teilnahme als Bekenntnis zur Demokratie und zum gleichberechtigten Miteinander in der Gesellschaft gelten.

Von René Gaffron