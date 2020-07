Bad Belzig

In Bad Belzig werden neue Möglichkeiten der Mitwirkung an der Stadtentwicklung erprobt. Die Zustimmung der Lokalpolitiker für den Feldversuch steht noch aus. Immerhin könnten neben der Stadtverordnetenversammlung, ihren Ausschüssen und Beiräten womöglich weitere Gremien gebildet werden.

Indes wäre die Stadt eine von bundesweit 13 Kommunen, in denen die Öffnung von Verwaltungen zur Bevölkerung getestet wird. Sie werden als „Regionallabore für Open Government“ bezeichnet. Für die Testphase bis Ende 2022 werden jeweils 200.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Bürgerdialoge gehen zu Ende

Anlass geben Erkenntnisse, die in den vergangenen zwei Jahren während des Veranstaltungsreigens „ Bad Belzig spricht“ gewonnen wurden. Demnach hätten die jeweils 30 bis 50 Teilnehmer an den insgesamt sechs Bürger-Dialogen immer wieder berichtet, dass sie sich für das Geschehen im Ort interessieren.

„Häufig aber haben sie das Gefühl, ohnmächtig zu sein, abgewürgt und fremdbestimmt zu werden“, bilanziert Dieter Halbach vom Respekt-Verein. Dieser hatte die Initiative vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Auf verschiedenen methodischen Wegen sei erreicht worden, dass in den Gesprächskreisen immerhin respektvoll zugehört und konstruktiv miteinander nach Lösungen gerungen worden sei.

Bürgermeister reiht sich ein

War der Bürgermeister anfangs noch skeptisch, dass ein weiteres Forum für Beschwerden und Forderungen eröffnet wird, lässt sich Roland Leisegang (parteilos) nunmehr zitieren: „Ich bin daran interessiert, dass mehr Bürger auf die wirksame Seite kommen.“

Die Reihe "Bad Belzig spricht ist zu Ende. Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) hat Skepsis gegenüber den Gesprächskreisen abgebaut und ein aufmerksam zugehört. Quelle: Respekt e.V.

Mehr Transparenz und Teilhabe sollen also ab sofort gewagt werden, wie Frank Friedrich als Projektverantwortlicher des Rathauses erläutert. Nach der auf Anregung des in Klein Glien ansässigen Vereins Neuland 21 erfolgreich erfolgten Bewerbung wurden unter anderem die Gemeinde Wiesenburg/Mark, der Tourismusverband und der Naturparkverein sowie der Smart-Village-Verein und der Respekt-Verein als Partner gewonnen. Mit ihnen sollen drei inhaltliche Schwerpunkte –Demokratie, Umwelt und Naturschutz sowie Fremdenverkehr und Gesundheitswirtschaft –bearbeitet werden.

„Mitmach-Manifest“ herausgegeben

Dass Bürgernähe überhaupt thematisiert wird, Zusammenarbeit statt Fraktionsbildung angestrebt und die digitale Chancen genutzt werden, ist eine Erwartung nach den Dialogen und wird im sogenannten „Mitmach-Manifest“ proklamiert. Zudem könnten neue Formate ausprobiert werden. Die Rede ist von gelosten Bürgerräten. Sie könnten gemäß Melderegister einen nach Alter, Geschlecht und weiteren Kriterien zusammengesetzt repräsentativen Querschnitt der Einwohnerschaft bilden und ihre Vorschläge und Standpunkte den gewählten Abgeordneten unterbreitet.

Bürgerfest am 15. August „ Bad Belzig spricht“ –heißt es am 15. August von 11 bis 15 Uhr nochmals auf dem Marktplatz. Zum Abschluss der Dialogveranstaltungen ist ein Bürgerfest geplant. „Gemeinsam können wir etwas bewegen“, lautet das Motto. Kinder-Aktionen, Musik und Theater werden vorbereitet. Informationsstände von Demokratie- und Integrationsinitiativen, Naturschutz, Tourismus und Digitalisierung sowie Speis und Trank sind angekündigt.

„Das Interesse sich einzubringen, ist zumindest bei bestimmten Themen vorhanden“, sagt Frank Friedrich. Er erinnert an die Online-Umfrage zur Bedeutung des Kreissitzes für Bad Belzig in diesem Frühjahr. Er weiß auch um die denkbar schlechte Resonanz als 2018 der Diskurs zur Nachnutzung des Geländes der Kunsteisbahn geführt wurde. Es gibt ein breites Spektrum an Auffassungen beispielsweise zu den Fragen der Verkehrsführung in der historischen Altstadt. „Vielleicht erhalten die Abgeordneten dennoch mehr Gefühl, Rückhalt und Überzeugung in die eine oder andere Richtung“, so der Rathaus-Mitarbeiter.

Votum im August

Um Theorie und Praxis der Mitwirkung zu organisieren, könnte ein Bürgerbeauftragter eingestellt werden. Er soll die Prozesse vom Impuls bis zur Lösung begleiten, lautet ein weiterer Vorschlag. Die Parlamentarier werden erst noch detailliert informiert und dann im August um ein Votum gebeten.

