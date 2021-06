Bad Belzig forciert die digitale Bürgerbeteiligung

Bad Belzig

Ab sofort ist die Einflussnahme auf Politik und Verwaltung in Bad Belzig und Umgebung nur ein paar Klicks entfernt. Mit Unterstützung des auf dem Gutshof Klein Glien ansässigen Vereins Neuland 21 startet das Rathaus seine Internet-Plattform zur Bürger-Beteiligung. Den Auftakt bildet Abstimmung über den Namen des Soziokulturellen Zentrums. Es entsteht gerade am Busbahnhof.

„Das Portal soll Information und Austausch fördern“, hofft der Digitalisierungsbeauftragte Frank Friedrich. Schließlich ist Bad Belzig eine von bundesweit 13 Kommunen, in denen die Transparenz von Verwaltungen zur Bevölkerung getestet und optimiert werden.

Technik ist erprobt

200.000 Euro erhält die Kur- und Kreisstadt zwei Jahre lang für den Zweck. Geplant ist, die Gemeinde Wiesenburg/Mark als Partner im Smart-City-Programm in absehbarer Zeit einzubeziehen und mit ähnlichen Möglichkeiten auszustatten.

„Die technische Lösung ist bereits in Bamberg, Detmold oder Würzburg erprobt worden“, bestätigt Frank Friedrich. Nun können die neuen Wege der Mitwirkung in Bad Belzig beschritten werden. Sie gehen über die bisher auf der städtischen Online-Präsenz geübte Praxis – beispielsweise bei der Umfrage zur Perspektive als Kreisstadt – hinaus.

Debatten sind erwünscht

Der Vorteil besteht demnach in der Interaktion. Sie lässt Diskurs zu – auch über selbst eingebrachte Themen, wenn sie in die Zuständigkeit der Stadt fallen und ein Quorum erfüllen. So könnte gar an Rechtstexten, Verordnungen und Aktionsplänen mitgearbeitet oder – wenn politisch gewollt – über die Verteilung von Geld aus einem Bürgerhaushalt abgestimmt werden.

Diana Krebs vom Verein Neuland 21 unterstützt die Stadt Bad Belzig bei der Nutzung neuer Wege zur Bürgerbeteiligung. Quelle: Privat

Diana Krebs vom Verein Neuland 21 steht beratend zur Seite und führt eine derzeit neunköpfige Arbeitsgruppe aus Bürgern, Verwaltungsangestellten und Abgeordneten. Weitere Interessierte können sich oder ihre Themen dafür melden.

Namens-Abstimmung bis 21. Juni

Zum Auftakt dürfen die Stadtverordneten gleich auf große Anteilnahme hoffen. Denn der Name für das Soziokulturelle Zentrum soll abschließend geklärt werden. Das einstige Schulgebäude am Busbahnhof wird gerade aufwendig umgebaut.Knapp 65 Vorschläge wurdendem Aufruf von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) folgend eingereicht.

Das soziokulturelle Zentrum Bad Belzig braucht noch einen Namen. Quelle: René Gaffron

Der Sozialausschuss hat ein Dutzend Empfehlungen in die engere Auswahl genommen: Gelistet sind: Haus der Kultur, Alte EOS, Jugend- und Kulturzentrum „Zur Alten Schule“ (ZaS), Soziokulturelles Zentrum Geschwister Scholl, Weißes Haus, Haus der Kulturen, Kulturzentrum, Haus der Begegnung, Kultur-Penne, Alte Schule.

Analoge Mitwirkung bleibt bestehen

Darüber kann jetzt bis 21. Juni abgestimmt werden. Voraussetzung ist eine E-Mail-Adresse für die Anmeldung. Damit bleibt die Abstimmung freilich nicht auf Bad Belziger beschränkt, was durchaus kalkuliert ist. Das letzte Wort haben die Parlamentarier.

„Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Postkarte einzusenden“, erklärt Frank Friedrich. Wie überhaupt die analogen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zum Rathaus nicht abgeschaltet werden und weiter genutzt werden können.

www.beteiligung.bad-belzig.de bzw per E-Mail: diana.krebs@neuland21.de.

Von René Gaffron