Bad Belzig

Die Stadtverordneten von Bad Belzig haben in der letzten Sitzung der Wahlperiode einen Nachtragsetat von 340 000 Euro verabschiedet. Somit ist die Haushaltssperre in Bad Belzig aufgehoben und alle geplanten Ausgaben dürfen auch vorgenommen werden.

Ausnahmen bilden die beschlossenen Einsparungen: Unter anderem für die Sanierung des Stadionteiches (70.000 Euro) und teilweise bei der Instandhaltung der Stein-Therme (50.000 Euro).

Somit wird eine im April plötzlich aufgetauchte Lücke geschlossen. Sie resultiert aus der verdoppelten differenzierten Schulumlage. Der Kreis Potsdam-Mittelmark stellte sie mit Verweis auf seine Investitionen im Fläming-Gymnasium Bad Belzig in Rechnung.

Gesetzliche Grundlage neu

Die gesetzliche Grundlage, die das ermöglicht, gibt es erst seit 2018.Darauf hat Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) verweisen. Der Rathauschef sah sich in Erklärungsnot. Denn Tobias Paul (CDU) hatte jüngst im Hauptausschuss kritisiert, dass es zum Haushaltsplanentwurf des Kreises mit den neuen Eckdaten keine Reaktion und schon gar keinen Protest aus Bad Belzig gegeben hätte. Von anderen Städten und Gemeinden aber schon.

Roland Leisegang berichtete, dass in der Beratung der Bürgermeister und Amtsdirektoren am 15. Oktober zunächst das Hauptaugenmerk auf den dort vorgestellten Masterplan zur Entwicklung der Kreisverwaltung gerichtet war. Beim Haushaltsplan sei es um die Senkung der allgemeinen Umlage gestritten worden.

Dass die differenzierte Umlage dort explizit genannt worden sei, wäre nicht dokumentiert. Er könne sich auch beim besten Willen nicht daran erinnern, sagte Leisegang. Wenn es dennoch Versäumnisse gebe, sei das ein Fehler für den er sich entschuldigen wolle.

Kein Vorwurf an Kämmerei

In der Relation hält er jedoch den seinerzeit gewählten Schwerpunkt auf dem Engagement des Kreissitzes für gerechtfertigt. Wenn der Nachteil im Nachtragsetat bestehe, sind 340.000 Euro nach seiner Einschätzung nach vertretbar, so Leisegang. Zugleich stellte sich das Stadtoberhaupt vor die Mitarbeiter der Kämmerei. Sie hätten in jener Zeit den vor allem technische Umstellungen bei der Arbeit des Kassenwesens achten müssen.

Leisegang beklagte den Stil von Tobias Paul. „Ein Hinweis wäre hilfreich gewesen, statt der zur Schau getragene Vorwurf“, zeigte sich der Bürgermeister dünnhäutig. Der Unionspolitiker ließ sich nicht beirren. Er mahnte die Zuständigkeiten im Rathaus zu prüfen und vom Rederecht beim Landrat zu nutzen.

Stadt hält am Widerspruch fest

Mithin hat selbst die Kommunalaufsicht bei der Etatgenehmigung nichts zur falsch angegeben Schulumlage gesagt, erklärt Roland Leisegang. Der Bürgermeister hat aber bekräftigt, dass am Widerspruch gegen den Bescheid festgehalten wird. „Die Sache ist noch nicht zu Ende“, lautet sein Prognose.

Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf ( SPD) jedenfalls betonte, dass die jetzt gestrichenen Vorhaben möglichst nur aufgeschoben, nicht aber aufgehoben sind.

Von Rene Gaffron