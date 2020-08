Bad Belzig

Ab sofort können Elektromobilisten ihre Fahrzeuge dort auftanken, wo sie es erwarten: Vor der Tür des regionalen Stromversorgers. Edis-Kommunalbetreuer Sandy Schramm hat im Beisein von Bürgermeister Roland Leisegang die Ladesäule am Regionalzentrum in Bad Belzig in Betrieb genommen.

Wohl wissend, dass auch die Steintherme sowie das Sport- und Fitnesszentrum „Relaxare“ dieses Angebot für ihre Kunden unterbreiten, erklärt der Regionalversorger, dass es sich um die erste öffentliche Ladesäule in der Stadt handelt. Der Ausbau der Elektromobilität sei jedenfalls ein wichtiger Teil der Energiezukunft, schätzt das Unternehmen ein. „Nunmehr wird sie in den Blick der Menschen im Hohen Fläming gerückt“, ist Schramm überzeugt.

Parkdauer ist begrenzt

Die Station in der Lübnitzer Straße verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt. Ladedauer und -leistung hängen vom Fahrzeugtyp ab und werden unter anderem vom Batteriemanagement bestimmt. Zwei Stunden sollten in der Regel für eine Reichweite von 250 Kilometern genügen. Damit die Säule nicht dauerhaft blockiert wird, ist die Parkzeit auf drei Stunden begrenzt. Wobei das Licht an der Steckdose anzeigt, ob der Ladevorgang noch läuft.

Der Strom wird laut Unternehmensangaben aus erneuerbaren Energien gewonnen. Aktuell wird noch 7,75 Euro pauschal pro Ladevorgang berechnet. Langfristig ist die Abrechnung pro Kilowattstunde vorgesehen. Sie erfolgt wahlweise über eine Kunden- oder Kreditkarte.

Fuhrpark wird umgerüstet

Bei den Tiefbauarbeiten im Frühjahr sind Kabel, Trafo und Hausanschluss erneuert worden, um für die Einführung der neuen Technik gerüstet zu sein, so der Netzbetriebsmeister Thomas Lennecke. Wie er berichtet, verfügt der hiesige Fuhrpark über elf Fahrzeuge. Auf Dauer ist es das Ziel der Edis, ihre Flotte zu 80 Prozent auf Strom umzurüsten.

Immerhin schon ein E-Multicar wird vom Bad Belziger Bauhof genutzt, so der Rathauschef. Auch er zeigt sich offen für alternative Antriebsformen. Die ins Eon-Drive-Netzwerk integrierte Stromtankstelle werden nicht zuletzt Touristen ansteuern, lautet seine Prognose.

Von René Gaffron