Der Skandal um die Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig GmbH hält die Region weiter in Atem. Mit der jetzt bekanntgewordenen möglichen Schadenssumme von rund 22,5 Millionen Euro nimmt das Drama auch immer größere Dimensionen an.

Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) ist als Chef der Verwaltung Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Belzig. Das Unternehmen ist eine rein städtische Gesellschaft. Die MAZ hat ein Interview zu dem brisanten Thema angefragt. Doch der Verwaltungschef lehnte ein Gespräch ab und bestand auf das Einreichen von schriftlich formulierten Fragen.

Bürgermeister von Bad Belzig beantwortet Fragen nur schriftlich

Obwohl das unüblich ist, weil Interviews normalerweise im persönlichen Gespräch, am Telefon oder in einer Videokonferenz geführt werden, hat die MAZ dem Verwaltungschef insgesamt 24 Fragen per Mail zugesandt. Das war am 30. Dezember vorigen Jahres. Am Mittwoch, 5. Januar, hat Roland Leisegang dann die Antworten geschickt.

Der Bürgermeister antwortet auf viele Fragen jedoch ausweichend oder gar nicht und fasst Antworten auf mehrere, zum Teil recht unterschiedliche, Fragen zusammen. Die MAZ hat sich angesichts der ernsten Lage entschlossen, alle Fragen und Antworten dennoch zu veröffentlichen.

Die Stadtwerke Bad Belzig betreiben das Klärwerk im Gewerbepark Seedoche. Quelle: Hermann M. Schröder

Herr Leisegang, wie hoch sind momentan die Außenstände der Stadtwerke Bad Belzig GmbH?

Inzwischen sprechen gut informierte Zeitgenossen von rund 22,5 Millionen Euro, die der frühere Stadtwerkechef verzockt haben soll. Stimmt das?

Insolvenzplan für Stadtwerke Bad Belzig GmbH wird erstellt

Wer soll das aus Ihrer Sicht jemals bezahlen?

Wie wollen Sie einen Konzern wie Vattenfall dazu bringen, auf diese Summe zu verzichten?

Roland Leisegang (zu den Fragen 1 bis 4): Mit dem beantragten und vom Amtsgericht Potsdam angeordneten vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren wird unter anderem ein betriebsinterner Insolvenzplan zum Umgang mit den offenen Forderungen der Gläubiger umgesetzt. Der Inhalt und die Umsetzung des Insolvenzplans unterliegen dem Geschäftsgeheimnis. Für die Öffentlichkeit relevante Informationen werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens im Handelsregister und Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Wie geht es jetzt für die Kunden der Stadtwerke Bad Belzig weiter?

Die Kunden müssen jetzt mehr Geld für Strom und Gas bezahlen. Was sagen Sie denen?

Es soll Firmen im Hohen Fläming geben, die jetzt wegen der Insolvenz der Stadtwerke und bestehender Stromlieferverträge ab 1. Januar 2022 in wirtschaftliche Engpässe geraten. Die Unternehmen müssen nun teuer und auf die Schnelle irgendwo ihren Strom herbekommen. Wie gehen Sie damit um?

Roland Leisegang (zu den Fragen 5 bis 7): Natürlich ist mir und allen Verantwortlichen bewusst, dass die Situation auch für die Kundinnen und Kunden schwierig ist. Die Stromlieferungen durch die Stadtwerke wurden zum 31. Dezember 2021 eingestellt. Wir sind aber froh, dass es der kommissarischen Geschäftsführung gelungen ist, mit der EWP Potsdam einen Partner in der Region zu gewinnen, der den Stromkunden ein faires Angebot macht. Viele der Kunden haben sich mit dem Team der Stadtwerke beraten und dieses Angebot schon angenommen. Alle Kunden, die dieses annehmen, werden künftig durch die EWP Potsdam versorgt.

Blick in den Leitstand des Heizkraftwerkes Potsdam Süd der EWP. Quelle: Beate Wätzel

Stromkunden, die dieses Angebot nicht wahrnehmen wollen, können sich selbst zum Beispiel über Vergleichsportale einen neuen Versorger suchen. Tun die Kunden nichts, übernimmt automatisch der örtliche Grundversorger die Versorgung. Beim Gas ließen sich deutliche Erhöhungen leider nicht vermeiden. Das hat jedoch nicht nur mit den Vorgängen um den früheren Geschäftsführer zu tun, sondern insbesondere auch mit der rasanten Preisentwicklung auf dem Gasmarkt. Hier haben die Kunden ein Sonderkündigungsrecht und die Möglichkeit, sich zum Beispiel über Vergleichsportale einen neuen Versorger zu suchen.

Schwierige Suche für Kunden der Stadtwerke Bad Belzig

Gibt es für solche Firmen Hilfsangebote?

Roland Leisegang: Das Stadtwerke-Team bemüht sich auch für Geschäftskunden um Alternativangebote und steht allen Kundinnen und Kunden gern und jederzeit beratend zur Seite. Leider ist es auf Grund der größeren Energiemengen und der internationalen Energiepreisentwicklung schwierig, preiswerte Alternativangebote zu unterbreiten.

Man gewinnt als Beobachter den Eindruck, dass der Stadtwerke-Skandal ein gutes Geschäft für Anwälte ist. Wie viele Kanzleien hat die Stadt in diesem Zusammenhang seit Oktober dieses Jahres beauftragt?

Welche Kanzleien sind das?

Roland Leisegang (zu den Fragen 9 und 10): In meiner Erklärung vom 17. Dezember habe ich die Öffentlichkeit informiert, dass die Stadt angesichts der Höhe des entstandenen Schadens und zur Wahrung unserer Ansprüche seit November mit einer Kanzlei für Strafrecht und einer Kanzlei für Wirtschaftsrecht zusammenarbeitet. Dank der sehr guten fachlichen Betreuung durch unsere juristischen Beistände sind wir jetzt im vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren und haben die Zerschlagung der Stadtwerke Bad Belzig GmbH bis dato verhindern können. Das ist ein Ergebnis der sehr guten Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Kompetenzfeldern der beteiligten Akteure.

Kanzlei für Insolvenz- und Sanierungsrecht vertritt Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Wie viele Kanzleien haben die Stadtwerke in diesem Zusammenhang beauftragt?

Welche sind das?

Roland Leisegang (zu den Fragen 11 und 12): Die Stadtwerke haben eine Kanzlei für Sanierungs- und Insolvenzrecht beauftragt. (Anmerkung der Redaktion: Das ist, wie berichtet, die Kanzlei Voigt-Salus aus Berlin)

Wie viele PR-Agenturen beschäftigen Sie beziehungsweise die Stadtwerke Bad Belzig GmbH in diesem Zusammenhang?

Roland Leisegang: Die Stadtwerke Bad Belzig haben bestimmte Marketing- und Kommunikationsaufgaben einschließlich der Pressearbeit ausgelagert. Die Stadt Bad Belzig wird in diesem Zusammenhang von einer Kommunikationsagentur mit Schwerpunkt Energiewirtschaft unterstützt. (Anmerkung der Redaktion: Die Stadtwerke arbeiten offensichtlich mit der Agentur Communication Works – Froning Reise GmbH aus Berlin zusammen).

Welche Kosten verursachen diese vielen Aufträge für die Stadt?

Roland Leisegang: Inwieweit Kosten des strafrechtlichen Prozesses von Klägern beziehungsweise Beklagten im strafrechtlichen Prozess zu tragen sind beziehungsweise Schadenersatz durch den Beklagten zum Tragen kommt, werden die Gerichte entscheiden.

Kein persönlicher Kontakt mehr zu früherem Chef der Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Haben Sie noch Kontakt zu Herrn Evelek?

Hat er sich Ihnen gegenüber zu erklären versucht?

Roland Leisegang (zu den Fragen 15 und 16): Angesichts der laufenden Verfahren werden jedwede Kontakte ausschließlich von den jeweiligen Rechtsbeiständen wahrgenommen.

Auf dem Dach der Oberschule Bad Belzig haben die Stadtwerke eine Photovoltaikanlage bauen lassen. Auf diesem Archivbild aus dem Jahr 2019 begutachten der damalige Geschäftsführer Hüseyin Evelek (r.) und Harald Lacher, der damalige Leiter für Energiewirtschaft, den Baufortschritt. Quelle: Thomas Wachs/Archiv

Sie waren bekanntermaßen ein Duzfreund des früheren Stadtwerkegeschäftsführers. Sind Sie menschlich enttäuscht von seinem Verhalten? Was empfinden Sie angesichts dieses offenbaren Vertrauensbruchs?

Roland Leisegang: Bei allen Angehörigen des Aufsichtsrats und Mitarbeitenden der Stadtwerke Bad Belzig herrscht große Bestürzung über den Vertrauensbruch und die daraus entstandenen Schäden.

Wie wollen Sie künftig als Aufsichtsrat solch einen Vertrauensbruch und damit ja auch immensen Schaden für die Kunden verhindern?

Gab es aus Ihrer Sicht ausreichende Kontrollmechanismen?

Der Landratskandidat Meiko Rachimow (Piraten) kritisiert unzureichende Sicherheitsklauseln für kommunale Betriebe in Bad Belzig. Sehen Sie das genauso?

Wenn ja, werden Sie nachbessern und die Satzung verschärfen?

Roland Leisegang (zu den Fragen 18 bis 21): Strenge Transparenz- und Compliance-Regeln für die Stadtwerke gibt es bereits, sie sind eindeutig im Risikohandbuch festgeschrieben. Für die Erstellung eines solchen Risikohandbuches durch einen anerkannten externen Dienstleister hatte der Aufsichtsrat gesorgt. Gegen dieses Regelwerk wurde nach jetzigem Kenntnisstand grob verstoßen und zudem Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt. Natürlich werden wir nach den noch durchzuführenden strafrechtlichen Ermittlungen zum Sachverhalt prüfen, ob und wo gegebenenfalls noch nachgeschärft werden kann. Eine 100-prozentige Sicherheit gegen Vertrauens- und Regelbruch kann es aber leider nie geben.

Chef der Stadtwerke Bad Belzig GmbH wurde „Vertrauen entzogen und freigestellt“

In einer jetzt auf der Seite der Stadt veröffentlichten Pressemitteilung erklären Sie, der am 22. November von Ihnen bekanntgegebene Weggang von Herrn Evelek sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt. Erst am 24. November sei die außerordentliche Kündigung erfolgt. War der plötzliche Weggang aber nicht in Wahrheit ein Rauswurf, auch wenn er juristisch als Aufhebungsvertrag bezeichnet wird? Haben Sie als Aufsichtsrat nicht Evelek nahegelegt, zu gehen?

Roland Leisegang: Hierzu habe ich mich in meiner Erklärung vom 17. Dezember bereits geäußert. Der Aufsichtsrat hat am 16. November beschlossen, dem damaligen Geschäftsführer das Vertrauen zu entziehen und ist dem vom Rechtsanwalt der Stadt Bad Belzig empfohlenen Weg gefolgt, die Aufhebung des Anstellungsverhältnisses mit sofortiger Freistellung zu fordern. Mit darüberhinausgehender Semantik Emotionen zu schüren, dient der Sache nicht.

In einer ebenfalls von Ihnen veröffentlichten Presseerklärung im Anschluss an die zweite außerplanmäßige und nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung behaupten Sie, das erste angestrebte Verfahren, Starug, sei nicht zustande gekommen, weil die Öffentlichkeit von dem Stadtwerke-Skandal erfuhr. Wie kommen Sie darauf?

Grundlage eines solchen Starug-Verfahrens ist ein funktionierender Finanzplan, dem jede Seite zustimmt. Doch die derzeitigen Preise und der riesige Schuldenberg machen so einen Plan unmöglich. Nicht die Öffentlichkeit. Warum behaupten Sie etwas anderes?

Roland Leisegang (zu den Fragen 23 und 24): Ein wesentlicher Vorteil der Restrukturierung und der Sanierungsmoderation im StaRUG-Verfahren ist, dass es Unternehmen erlaubt, mit ihren Gläubigern ein Konzept zur Neu­aus­richtung und Gestaltung der Schulden zu verhandeln, ohne dass dies öffentlich sein muss. Das Verfahren trägt damit der Erfahrung Rechnung, dass Öffentlichkeit ein entsprechendes Sanierungskonzept empfindlich stören kann. Daher werden nicht alle, sondern nur die betroffenen Gläubiger und ggf. Anteilseigner beteiligt. Dieser Vorteil musste als verloren angesehen werden, da die Durchführung dieses eines solchen nicht-öffentlichen StaRUG-Verfahrens auch in Verbindung mit der galoppierenden Energiepreisentwicklung grundsätzlich von den Verantwortlichen und Rechtsanwälten als gescheitert angesehen wurde.

