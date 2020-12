Bad Belzig im Weihnachtskleid: Kinder für Baumschmuck-Bastelei belohnt

Bad Belzig

Kleine Bad Belziger Hände haben in der Adventszeit für bunte Weihnachtsbäume in der Innenstadt gesorgt. Städtischer Fest- und Gewerbeverein hatten dazu aufgerufen, sich mit kreativen Basteleien an einer Schmück-Aktion teilzunehmen. Die schönsten Stücke und fleißigsten Helfer wurden jetzt prämiert.

38 Kinder bekommen kleine Geschenke

Lilli und Nele Friese haben sich besonders viel Mühe gemacht und gleich einen ganzen Baum in ein Weihnachtsgewand gesteckt. Aufwendig gestaltete Zapfenwichtel steuerten beispielsweise Lilly und Laila Nitz zur Aktion bei. Und auch die Basteleien der Familie Leiste sind ein wahrer Blickfang, haben sie doch mit farbenfrohen und stimmungsvollen Engel einem grünen Baum das Weihnachtskleid beschert.

Insgesamt 38 Kinder haben, teils in Gemeinschaftsarbeit mit ihren Familien oder im schulischen Umfeld, kreative Ideen umgesetzt. Insgesamt gab es elf fotografische Einsendungen. Die Jury setzte sich aus Vertretern des Gewerbe- und Festvereins zusammen. Ausgewertet wurde coronabedingt schließlich online. „Wir haben uns dazu entschieden, alle Teilnehmer für ihren Fleiß zu belohnen. Sodass jedes teilnehmende Kind ein kleines Vorweihnachtsgeschenk erhält“, sagt Festvereinsvorsitzende Ina Fink über die Abstimmung und Preisvergabe. Die individuellen Präsente wurden im Spielwarengeschäft von Antje Große liebevoll zusammengestellt.

Vielfältige Materialien und Einfallsreichtum

Vielfältige Materialien kamen bei den Bastlern zum Einsatz. Naturmaterialien, Salzteig und typische Bastelmaterialien wie Tonpapier, Stifte und Kleber paarten sich mit Ideenreichtum und ließen einzigartigen und persönlichen Baumschmuck entstehen. „Eines hatten sie gemeinsam – in jedem Baumschmuck-Original steckte sehr viel Spaß und Mühe“, so Fink.

Mit der Aktion ist so gelungen, etwas Weihnachtsstimmung in diese außergewöhnliche Zeit zu bringen und Familien die Möglichkeit zu geben, sich im Lockdown einem schönen Zeitvertreib zu widmen, an dessen Ergebnis sich nun alle Bad Belziger erfreuen können.

„Ich kann mir vorstellen, dass diese Aktion nicht einmalig war und mit noch viel mehr Weihnachtsfreude und stimmungsvollem Abschluss gefüllt werden kann, sobald wir wieder mehr Normalität genießen können“, so Fink.

Von Natalie Preißler