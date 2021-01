Bad Belzig kann Kita-Platz-Reserven beim Nachbarn nutzen

Bad Belzig/Wiesenburg

Für etwa 40 Jungen und Mädchen im Alter von zwölf Monaten bis sechs Jahren fehlt in Bad Belzig die Tagesbetreuung. Darum zählt jede Alternative. Die Gemeinde Wiesenburg/Mark leistet deshalb Unterstützung. Fünf Plätze in ihren Einrichtungen in Grubo und Wiesenburg kann sie zur Verfügung stellen.

Vielleicht eine Möglichkeit für Eltern aus Bergholz, Borne, Hagelberg und Klein Glien. „Wer jedoch anderenorts arbeitet, kann nicht erst solche Umwege fahren“, sagt eine Mutter, die angesichts der veränderten Kriterien zur Kita-Platz-Vergabe in der Kur- und Kreisstadt wohl nicht mehr versorgt wird und um die erhoffte Rückkehr in ihre berufliche Tätigkeit bangt.

Hoffnung ruht zunächst auf Partnern

Das Ausweichen in Nachbarkommunen ist nur sehr begrenzt möglich, die Tagesmütter sind ebenfalls gut ausgelastet und Eltern-Kind-Gruppen nur bedingt praktisch, weil zumindest zeitweise ja die Anwesenheit von Müttern und Vätern zum Konzept gehört. Bleibt also nur die Erweiterung der Kapazitäten der Tagesstätten.

Da liegt zunächst die Hoffnung auf den sogenannten freien Trägern. Sowohl der Kinderförderverein „Wir“ mit 30 Plätzen in der Bahnhofstraße als auch die Heilort-Initiative mit einer Wald-Kita-Gruppe im Bauwagen streben an, ihre Angebote im Verlauf des Jahres zu starten. „Das könnte etwas Druck aus dem Kessel nehmen“, hofft Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos).

Ausschreibung wird gestartet

Anne Baaske ( SPD) fordert das Rathaus auf, beide Partner nach allen Maßen bei der Verwirklichung der Vorhaben – etwa gegenüber Behörden – zu unterstützen und regelmäßig die Abgeordneten über den Stand der Dinge zu informieren.

Darüber hinaus muss die Stadt Bad Belzig selbst ans Werk gehen. Sie schreibt deshalb den Bau und Betrieb einer Tagesstätte mit insgesamt 82 Plätzen aus. Zwölf davon in einer Eltern-Kind-Gruppe, in der sich besonders Integration realisieren lässt. So jedenfalls die Empfehlung des Fachamtes der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark. Es stand fachlich Pate bei der Vorbereitung und hat der Kommune zumindest davon abgeraten, ein Provisorium in Containern zu etablieren. Die Module würden nur bedingt angenommen und seien dann im Kosten-Nutzen-Verhältnis kaum zu rechtfertigen.

Vorhaben findet viele Interessenten

Favorisiert wird der Neubau in der nördlichen Ernst-Thälmann-Straße gegenüber der Freien Schule Fläming. Ein Garagenkomplex müsste dafür noch weichen. Der Papendorfer Weg als zweite Wahl und in Kooperation mit dem Landratsamt Bad Belzig wird nicht zum Tragen zu kommen.

Immerhin scheint Bad Belzig durchaus eine interessante Adresse zu sein. Im Interessenbekundungsverfahren im November wurden 13 Institutionen angeschrieben. Sieben haben geantwortet, sechs würden das Projekt gern in Angriff nehmen – das geht aus Informationsvorlage für die Parlamentarier hervor. Vier Bewerber könnten sogar ein Grundstück für ein Provisorium vorübergehend bereit stellen.

Von René Gaffron