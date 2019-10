Bad Belzig

Die Stadt Bad Belzig kündigt den Konzessionsvertrags mit der Edis-Netz-GmbH. Dies wird sie in Kürze im Bundesanzeiger bekannt machen. Dann soll die Stromversorgung in einem Wettbewerb neu vergeben werden. Das haben die Stadtverordneten jetzt in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, wie Bürgermeister Roland...