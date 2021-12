Bad Belzig nimmt Abschied von der Tochter des Ehrenbürgers

Bad Belzig

Jutta Kraft ist gestorben. Sie war die Tochter des Bad Belziger Ehrenbürgers Artur Krause. „Anfang Dezember erreichte uns die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod“, teilt Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) mit. Sie wurde nur 67 Jahre alt.

2015, am 50. Jahrestag der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an ihren Vater Arthur Krause und an Pfarrer Erich Tschetschog, hatte Jutta Kraft mit ihrer Tochter Michaela zur Festveranstaltung nach Bad Belzig. Immer am 3. Mai wird daran erinnert, das 1945 der Lehrer und der katholische Geistliche es waren, die die Stadt kampflos der Roten Armee übergaben. Außerdem kamen in dem Zug die Gefangenen des KZ-Außenlagers und des Zwangsarbeiterlagers Roederhof frei.

Bewegender Brief zum Jubiläum

Gerne waren die beiden bereit, den Kontakt mit der Schule und dem Förderkreis Roederhof zu pflegen. So folgten sie auch gerne der Einladung des Bürgermeisters, Roland Leisegang, zum Neujahrsemfang 2020. Als im vergangenen Jahr an den 75. Jahrestag erinnert werden sollte, wären sie gern dabei gewesen. Doch es konnte wegen der Pandemie nicht groß begangen werden. Dafür bekamen die Stadtväter auch von Jutta Kraft einen Brief mit ihren Gedanken zu diesem wichtigen Jubiläum.

Krause-Tschetschog-Oberschule Bad Belzig Quelle: Josephine Mühln

Neun Jahre nach dem 2. Weltkrieg geboren, hatte Jutta Kraft dessen Folgen und Auswirkungen kennengelernt. Nahe ihrer Wohnung in Weimar gab es noch Ruinen und Bombentrichter. Aus Erzählungen von Freunden der Familie erfuhr sie vom Kriegsgreuel und den Geschehnissen im KZ Buchenwald.

„Mein Vater war ein bescheidener Mensch, der von seinen Taten in Belzig wenig erzählt hat. Für uns ist es immer sehr interessant, auf seinen Spuren dort zu wandeln“, schrieb sie in ihrem Brief. Stets war sie interessiert ob und wie die Schüler und Lehrer der Krause-Tschetschog-Oberschule sich die Geschichte der Namensgeber aneignen.

Kontakt mit Enkelin wird vertieft

„In den vergangenen Jahren gelang es uns, die Kontakte zu vertiefen. Umso mehr sind wir von ihrem plötzlichen viel zu frühen Tod betroffen“, heißt es in einer Mitteilung von Roland Leisegang und Inge Richter vom Förderkreis Roederhof.

„Künftig werden wir die Verbindung mit ihrer Tochter Michaela halten. Sie soll wissen, dass diese mutige Tat ihres Großvaters Arthur Krause in unserer Stadt nicht in Vergessenheit gerät“, versprechen die Unterzeichner.

Die Stadt Bad Belzig will auch Jutta Kraft ehrendes Andenken bewahren.

Von René Gaffron