Bad Belzig

In Bad Belzig bahnt sich ein kommunales Immobiliengeschäft an. Die Stadt soll im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark ihr Vorkaufsrecht für das leerstehende Märkische Autohaus in der Brandenburger Straße wahrnehmen. Der Kreis will die Liegenschaft kurzfristig für seine Verwaltung nutzen. Wie die MAZ erfuhr, sollen auf dem Areal dann später preiswerte Wohnungen entstehen.

Das Märkische Autohaus in Bad Belzig ist geschlossen. Die Stadt will die Immobilie für den Landkreis Potsdam-Mittelmark erwerben. Quelle: Hermann M. Schröder

Die Kreisverwaltung bestätigte die geplante Transaktion. „Der Landkreis möchte das Grundstück erwerben und Eigentümer werden“, teilte Kreisverwaltungssprecher Kai-Uwe Schwinzert am Montag auf Anfrage mit. Der Kreis wolle damit seine akuten Raumprobleme in Bad Belzig lösen.

Wegen der geplanten Sanierung des Technologie- und Gründerzentrums (TGZ) in der Brücker Landstraße müssten Ausweichquartiere für die Mitarbeitenden eingerichtet werden. Zudem müsse auch im Papendorfer Weg Baufreiheit für die dort vorgesehenen Arbeiten geschaffen werden.

Schauraum in Bad Belzig als mögliches Lager für Akten von Potsdam-Mittelmark

Wie der Verwaltungssprecher sagte, soll das frühere Märkische Autohaus auch als vorübergehendes Aktenlager genutzt werden. Dazu sei vor allem der ehemalige Schauraum vorgesehen. „Die Anzahl der Büroarbeitsplätze wird je nach Baumaßnahme variieren“, erklärte Kai-Uwe Schwinzert.

Kai-Uwe Schwinzert ist Pressesprecher der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Pressestelle Potsdam-Mittelmark

Ein weiterer Grund für den Platzbedarf ist die vorgesehene Erweiterung des im Papendorfer Weg 3 ansässigen Institutes für Lebensmittel- und Umweltforschung (ILU). Das Gebäude dort gehört ebenfalls dem Kreis. Wenn das ILU dort mehr Räume bekommt, braucht der Kreis wiederum Platz für seine Mitarbeiter.

Wann das Immobiliengeschäft über die Bühne gehen soll, ist noch unklar. Nach Informationen der MAZ hat die Stadtverordnetenversammlung von Bad Belzig dem Deal bereits zugestimmt. Im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Sitzung sollen sich die Volksvertreter mehrheitlich dafür ausgesprochen haben.

Dem Vernehmen nach gab es lediglich zwei Gegenstimmen. Der Stadtverordnete René Zarbock von der Fraktion Wir vom Dorf/ Gewerbeverein Bad Belzig und Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) sollen ihre Zustimmung verweigert haben. Nach Informationen der MAZ sollen sie sich für höherwertiges Wohnen an diesem Standort ausgesprochen haben.

Bau von bezahlbaren Wohnungen in Bad Belzig geplant

Roland Leisegang ist derzeit krankgeschrieben und René Zarbock war am Montag nicht zu erreichen.

Wie lange der Kreis die Immobilie des früheren Autohauses nutzen möchte, ist noch ungewiss. Wie berichtet, ist der Umzug großer Teile der Verwaltung in ein noch zu errichtendes Gebäude in Beelitz-Heilstätten geplant. Das soll bis 2027 neben dem Feuerwehrtechnischen Zentrum entstehen. Knapp 700 Mitarbeiter sollen dort ihre Büros haben. Die anderen rund 400 Stellen sollen in Bad Belzig angesiedelt bleiben.

Offen ist auch noch, ob der Kreis die Liegenschaft des früheren Märkischen Autohauses in Bad Belzig dann später selbst mit Wohnhäusern bebauen lässt oder sie wieder verkauft. Die beiden Grundstücke an der Brandenburger Straße sind zusammen ungefähr 7000 Quadratmeter groß.

Märkisches Autohaus in Bad Belzig seit Ende 2021 geschlossen

Das Märkische Autohaus ist seit Ende 2021 geschlossen. Es gehörte zur Berolina-Gruppe. Diese ist in Berlin-Spandau ansässig und hat sich auf den Verkauf und die Reparatur von Autos aus dem Volkswagenkonzern spezialisiert.

Die Berolina-Gruppe möchte das Autohaus in Luckenwalde (Teltow-Fläming) weiter betreiben und dieses ausbauen. Das hatte der Geschäftsführer André Garrels im Herbst vergangenen Jahres angekündigt. Das Unternehmen beschäftigt nach seinen Angaben in Berlin, Brandenburg und Thüringen mehr als 550 Mitarbeiter. In Bad Belzig waren es 19.

Von Hermann M. Schröder