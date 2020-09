Bad Belzig soll neue Kita bekommen – übergangsweise in einem Container

Bad Belzig

Die neue Kindertagesstätte für Bad Belzig soll 80 Plätze haben und nötigenfalls modular auf 120 Plätze erweiterbar sein. Sie könnte entweder am nördlichen Ende der Ernst-Thälmann-Straße oder am Papendorfer Weg entstehen. Ein Träger, der die Einrichtung bauen und betreiben will, wird demnächst per Interessenbekundungsverfahren gesucht. Das jedenfalls empfiehlt der städtische Fachausschuss.

Bis die Einrichtung bezugsfertig ist, werden voraussichtlich drei bis vier Jahre ins Land gehen. Das hat Bürgermeister Roland Leisegang eingeräumt. Er schlägt daher vor, zur Überbrückung schon einmal Container aufzustellen. Seiner Meinung wäre die ehemalige Kunsteisbahn an der Martin-Luther-Straße ein guter Platz für die Kita-Zwischenlösung. Sie könnte bis April 2021 stehen, lautet seine Prognose.

Bau nicht in Eigenregie

Derweil haben die Stadtverordneten erst einmal ihre Präferenzen für den langfristigen Neubau gesetzt. Den wollen sie jedoch aus Kosten- und Kapazitätsgründen nicht in Eigenregie erledigen.

36 Kinder auf der Warteliste Die Nachfrage nach Kita-Plätzen in Bad Belzig wächst seit 2016 stetig. Nach Aussage von Hauptamtsleiter Heinz Friese gibt es derzeit eine Warteliste mit 36 Kindern. Erschwerend kommt hinzu: Die Kita „Lindenzwerge“ im Zentrum mit ihren 40 Plätzen soll aufgegeben werden. Alternativ werden bei der Heilort-Initiative Bad Belzig 18 Plätze nächstes Jahr in einem Wagen und später nochmals 40 in einem Gebäude angeboten. 30 Plätze schafft der Kinderförderverein „Wir“ in der Bahnhofstraße 51. „Wenn alles gut läuft zur Mitte nächsten Jahres“, so Geschäftsführer Karl-Heinz Schubert. Der zunehmende Eigenheimbau und die 2022 avisierte Einführung des Halbstundentaktes beim Regionalexpress 7 von und nach Berlin, lassen noch mehr Bedarf erwarten.

Für das dauerhafte Domizil wurde unter anderem eine Fläche am Borussiaweg in Betracht gezogen, die aber laut Einschätzung des Rathauses nur schwer zu erschließen wäre und deshalb ausschied. Die schon jetzt hohe Verkehrsdichte in der Martin-Luther-Straße schließt auch das Eisbahn-Areal für immer aus. An der Ecke Puschkinstraße/Lübnitzer Straße müssten noch zeit- und kostenaufwendig viele kleine Flächen zusammengekauft werden, ehe es dort losgehen könnte, hieß es.

Standorte nahe dem Landratsamt

So werden nun das Quartier der teilweise schon leer stehenden Garagen zwischen Freier Schule „ Fläming“ und Schweinemarkt favorisiert oder ein Platz direkt am Papendorfer Weg.

Leisegang soll die Möglichkeit als ernst gemeinte Offerte zur Profilierung des Standortes der Verwaltungsspitze des Kreises Potsdam-Mittelmark nahe legen, wenn die Perspektiven dafür ausgelotet werden. Das Areal ist Eigentum des Landkreises.

Beim pädagogischen Konzept hoffen die Abgeordneten zumindest darauf, dass die Vielfalt der Angebote weiter ausgebaut wird. Ob eine Gesundheitskita samt Selbstversorgungsküche nahe liegend wäre, wie Anne Baaske ( SPD) meint, oder doch ein anderes Bad-Belzig-typisches Profil gefunden werden kann, wie es Tobias Paul ( CDU) erhofft, wird final in der Stadtverordnetenversammlung zu erörtern sein.

Zwischenlösung mit 60 Plätzen

Der nunmehr in Rede stehende Behelfsbau muss nicht zwingend von der Kommune errichtet und unterhalten werden, wie es das Stadtoberhaupt vorgeschlagen hatte. Vielmehr könnte sich der künftige Träger bei der Realisierung schon beweisen, finden Ursula Schwill und ihre Kollegen von den Grünen mehrheitlich.

Vorsitzende des Bad Belziger Sozialausschusses: Ursula Schwill (Bündnis 90/Die Grünen) Quelle: privat

Der Container für 60 Kinder kostet nach Schätzung des Rathauschefs 450.000 Euro für drei Jahre. „Eher mehr“, glaubt Klaus Gleisenring (Wir vom Dorf). „Das Doppelte“, mutmaßt Anne Baaske. Das Personal sieht die SPD-Politikerin bei einem freien Träger besser aufgehoben.

Für den ins Gespräch gebrachten Standort erntet Leisegang vor allem Kritik. Die ehemalige Kunsteisbahn hätte jedoch sämtliche Infrastruktur, samt Nebengelass, schnell zur Verfügung.

Wegen des jetzt schon hohen Verkehrsaufkommens an der Ecke sollen aber lieber noch andere Grundstücke ins Visier genommen werden, lautet nun der Auftrag der Abgeordneten. Sowohl der Turnplatz als auch die Ortsteile hätten ihrer Meinung nach Potenzial.

Von René Gaffron