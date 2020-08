„Bad Belzig spricht“ lädt zum Bürgerfest ein

Bad Belzig

„Gemeinsam können wir etwas bewegen!“ lautet das Motto eines Bürgerfestes am Sonnabend, 15. August, auf dem Marktplatz in Bad Belzig. Es soll zum einen die siebte und abschließende Veranstaltung des Reigens „ Bad Belzig spricht“ sein. Zum anderen markiert es den Übergang von den Dialogen zu den Demokratie-Laboren.

Unter anderem der Hohe Fläming ist für die zweijährige Erprobung neuer Möglichkeiten an der Mitwirkung in der Kommunalpolitik ausgesucht. Darüber hat Dieter Halbach informiert. Seit 2018 hielt er die organisatorischen Fäden bei den vom Respekt-Verein organisierten Foren in den Händen. „Der faire Austausch auf Augenhöhe hat nicht nur Anklang gefunden, sondern soll nun konstruktiv als Grundlage für den Umgang miteinander genutzt werden“, wünscht sich der freiberufliche Autor.

Anzeige

Beteiligung bereitet Freude

Also geht es mit dem Projekt „Alles offen“ weiter. Dabei wird der auf dem Gutshof Klein Glien ansässige Verein „Neuland 21“ weitere Wege der Teilhabe – wahlweise via Internet oder direkt von Mensch zu Mensch – ausloten. „Dabei soll dokumentiert werden, dass Beteiligung viel Spaß bereitet“, heißt es. Immerhin: Im Vorfeld der Europawahl im Mai 2019 konnten mit ähnlicher Motivation schon zahlreiche Interessierte auf die Beine gebracht werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Dieter Halbach hat den Bürgerdialog "Bad Belzig spricht" initiiert. Quelle: Rene Gaffron

Zum Auftakt ist dieses Mal eine Kunstaktion geplant: Das „Herz von Bad Belzig“. Das Symbol soll als lebende Skulptur mit vielen Menschen auf dem Marktplatz gebildet werden. Gleichwohl verpflichten sich die Teilnehmer, die präventiven Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, damit sich der Coronavirus möglichst nicht ausbreiten kann.

Musik und Mitspielangebote

Für Musik sorgen der Burgchor unter Leitung von Anke Bolz, gegen Mittag die in Bad Belzig beheimatetet Formation „Bazar andalus“ und zum Abschluss das Trommelensemble „Nanigo“. René Zind präsentiert das „Luft-Ball-Spiel für die ganze Familie. Das Theaterprojekt ' Belzig geht an die Tischdecke' stellt seine Visionen für die demokratische Stadt vor. Die Protagonisten haben einen Hörspaziergang durch Bad Belzig entwickelt, der an zehn Stationen zwischen Fläming-Bahnhof und Marienkirche stoppt.

In kurzen Reden und Anspielen stellen sich Akteure vor, die auf verschiedenen Ebenen schon ihre Erfahrungen bei der politischen Mitwirkung gesammelt haben. Da sind die bundesweite Initiative „Miteinander reden“ zu nennen, aber auch der Referent aus Werder/ Havel, der dort die per Los gebildeten repräsentativen Bürgerräte unterstützt. An sogenannten Dialog-Tischen sollen die Leute ins Gespräch kommen.

Information als Inspiration

Inspiration können gewiss auch liefern die Informationsstände es Stadtteilzentrums „Klinke 1“, die Heil-Ort-Initiative Bad Belzig, die Koordinatoren des Lokalen Aktionsplanes „Demokratie leben“, die Freiwilligenagentur Potsdam-Mittelmark sowie der Smart-Village-Verein und die Internetplattform „Flaeming 365“. Das Fläming Kitchern von Wam Kat sowie der arabische Imbiss von Roger & Racha Rouh sorgen für Speis und Trank.

Das Bürgerfest steigt am Sonnabend, 15. August, 11 bis 15 Uhr, am Rathaus Bad Belzig.

Von René Gaffron