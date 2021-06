Bad Belzig startet am Freitag in die Freibadsaison

Bad Belzig

Seit Freitag steht auch in den Freibädern von Bad Belzig dem nassen Vergnügen nichts mehr im Weg. So öffnen die Becken im Freizeit- und Erlebnisbad der Kurstadt, das Freibad Fredersdorf und auch das Naturbad in Dippmannsdorf für Besucher.

Bestes Wetter und die passenden Lockerungen angesichts der noch immer andauernden Pandemie machen es möglich, Badespaß im Hohen Fläming unter Einhaltung der Hygieneregeln zu verantworten. Was bleibt sind gestaffelte Schwimmzeiten und eventuelle Verzögerungen in der Abwicklung des Einlasses.

Im Bad Belziger Erlebnisbad tummelten sich am frühen Freitagnachmittag um die 50 badehungrige Gäste. Aufgrund der Havarie im vergangenen Sommer sind aber noch nicht alle Attraktionen geöffnet bzw. in Betrieb. „Der Sprudelpilz wird in zeitlichen Abständen eingeschaltet, aber der Strömungskanal und die Rutsche bleiben weiterhin beeinträchtigt“, so Freizeitbad-Mitarbeiterin Rita Lierka.

Welche Zeitfenster und Hygieneauflagen den Badespaß begleiten, ist auf der Homepage der Stadt auf www.bad-belzig.de unter der Rubrik Sportstätten einsehbar.

Von Natalie Preißler