Bad Belzig

Die Suche nach einem stellvertretenden Bürgermeister für Bad Belzig geht weiter. Die bisherige Ausschreibung für den Chefposten des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauen war erfolglos. Es hat sich nicht ein Bewerber gemeldet. Das sagte Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) am Montag auf Anfrage der MAZ.

Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). Quelle: René Gaffron

„Das wird jetzt ein bisschen knifflig“, erklärte Leisegang in Hinblick auf die angespannte Personalsituation im Rathaus und die Ferienzeit. „Ich hatte mir, ehrlich gesagt, auch keine sehr großen Hoffnungen gemacht, dass wir die Stelle jetzt im Sommer so schnell wieder besetzt bekommen.“

Der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Bauen ist gleichzeitig erster Vize-Bürgermeister. Der Amtsinhaber Robert Wildgrube hatte seinen Spitzenjob im Bad Belziger Rathaus im Mai dieses Jahres völlig überraschend gekündigt. Er hört zum 31. Juli auf. Die Stadt hatte gleich darauf eine Ausschreibung für die Stelle veröffentlicht, doch bisher vergeblich auf Interessenten gewartet.

Bis zu 5367 Euro Monatsgehalt

Dabei ist das Angebot durchaus attraktiv. Neben einer offenbar spannenden und verantwortungsvollen Aufgabe in der Stadtverwaltung lockt eine gute Bezahlung. Bis zu 5367 Euro brutto kann man auf dem Sessel des Fachbereichsleiters für Stadtentwicklung und Bauen laut erster Ausschreibung verdienen. „In Abhängigkeit der persönlichen Voraussetzungen“, wie es heißt.

Zudem wirbt die Stadt mit flexiblen Arbeitszeiten, zusätzlichen freien Tagen an Weihnachten und Silvester sowie einer betrieblichen Altersvorsorge und Jahressonderzahlungen. Sie beschreibt das Rathaus als „kollegiales und wertschätzendes Arbeitsumfeld mit niedrigen Hierarchien“. Der Job ist eine unbefristete Vollzeitstelle.

Das Aufgabenfeld des Fachbereichsleiters ist allerdings auch immens. Zu ihm gehören neben Bauen, Planung und Altstadtsanierung unter anderem das Liegenschaftswesen, das Friedhofs- und Bestattungswesen, die Grünanlagenpflege sowie der Tiefbau. Zudem ist der Fachbereichsleiter, wie erwähnt, der erste Stellvertreter des Rathauschefs.

„Fachkräftemangel ist spürbar“

Für Bürgermeister Roland Leisegang ist das bisher fehlende Interesse von Bewerbern an diesem Posten ein Ausdruck der allgemeinen Arbeitskräfteknappheit. „Der Fachkräftemangel ist spürbar, ganz klar“, sagte er. „Deshalb ist es ganz besonders bedauerlich, dass uns unser Fachbereichsleiter jetzt verlässt.“

Bis zur regulären Neubesetzung des Fachbereichsleiterpostens übernimmt nach Angaben von Roland Leisegang Marco Grambow diese Aufgabe kommissarisch. Er ist zurzeit für Natur-und Landschaftspflege zuständig.

Vize-Bürgermeister von Bad Belzig wird derweil Roland Ernicke. Er ist der Chef des Inneren Verwaltung. Ihn vertritt wiederum Petra Tersch, die Leiterin des Bürgerservice.

Der Bad Belziger Vize-Bürgermeister und Bauamtsleiter Robert Wildgrube. Quelle: Hermann M. Schröder

Die Gründe für Robert Wildgrubes plötzlichen Weggang sind privat, wie er der MAZ sagte. Aus familiären Motiven heraus wolle er wieder in Treuenbrietzen arbeiten, hatte er kürzlich erklärt. Wildgrube fängt dort ebenfalls in der Verwaltung an und wird Verantwortlicher für Energie und Klimaschutz. Diese sogenannte Stabsstelle gehört direkt zum Büro des Bürgermeisters Michael Knape (parteilos). Bevor Wildgrube vor zwei Jahren in die Bad Belziger Bauverwaltung wechselte, hatte er schon einmal im Treuenbrietzener Rathaus gearbeitet. Damals war er für Straßen-, Tiefbau und Planung zuständig.

Von Hermann M. Schröder