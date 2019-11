Bad Belzig

Auch 2019 laden zahlreiche Märkte in der Vorweihnachtszeit zum Bummeln und Einkaufen ein. Die MAZ hat alle Veranstaltungen im Hohen Fläming für Sie zusammengestellt.

Der Natürliche

Am 30. November und 1. Dezember, jeweils von 12 bis 18 Uhr: Der natürliche Weihnachtsmarkt am Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben, „Alte Brennerei“. Stimmungsvoll wird dort die Adventszeit eingeläutet. Weihnachtsgeschenke können vielseitig selbst gebastelt werden. Auch kann Mehl mit einer römischen Handmühle gemahlen, das Gebäck im Lehmbackofen gebacken, und Naturseifenbälle hergestellt werden. Häuser aus Keksen lassen sich basteln, Kerzen aus reinem Bienenwachs gießen und kleine Seidenmalerei-Kunstwerke schaffen.

Zur Galerie Ob Raben. Lühnsdorf oder Bad Belzig: Die MAZ hat immer wieder die Märkte in der Adventszeit begleitet und jetzt einmal einige Eindrücke aus dem Fotoarchiv geholt.

Auch Briefe an den Weihnachtsmann können geschrieben und Knecht Ruprecht persönlich übergeben werden. Im Flämingladen und an den Ständen warten regionale Produzenten mit ihren Produkten und originelle Geschenkideen auf, die man in keinem Kaufhaus so bekommt. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt mit regionalen Angeboten und Spezialitäten. Am Samstag, 15 Uhr, gastiert die Puppenbühne aus Grubo mit einem weihnachtlichen Stück.

Am Sonntag zur gleichen Zeit nimmt eine Märchenerzählerin ihre Zuhörer mit auf Reisen. Um 16 Uhr startet an beiden Tagen eine musikalische Fackelwanderung zur mittelalterlichen Burg Rabenstein, wo ebenfalls ein Weihnachtsmarkt stattfindet. Mehr unter www.weihnachtsmarkt-deutschland.de/weihnachtsmarkt-rabenstein-raben

Der Künstlerische

Am 14. und 15. Dezember, je von 12 bis 18 Uhr, Lühnsdorfer Handwerker- und Künstlerweihnachtsmarkt rund um das Landhaus „Alte Schmiede“. Weihnachtlich beleuchtete Buden locken mit Leckereien aus der Region und über allem schwebt der einladende Duft von Glühwein.

Im festlich geschmückten Wintergarten, der rustikalen Fachwerkscheune und im Atelierhaus lassen sich Handwerker und Künstler über die Schulter schauen und bieten Ihre Waren feil. Aus der Drehorgel erklingen bekannte Weihnachtsmelodien. Chöre und Bläserensembles der Fläming-Region sind ein Höhepunkt. Mehr unter www.landhausalteschmiede.de/veranstaltungen/weihnachtsmarkt-rund-ums-landhaus

Der Bezaubernde

Am 21. und 22. Dezember: Weihnachtsmarkt unter Eichen im Treuenbrietzener Ortsteil Frohnsdorf. Alljährlich verzaubern die Betreiber der Waldgaststätte „Alte Eiche“ und regionale Anbieter die Besucher mitten im Wald mit regionalen Produkten an Ess- und Geschenkeständen.

Dazu gibt es im angestrahlten Eichenwald Live-Musik von Bläsern und anderen Musikern sowie Angebote für Kinder zum Basteln, Reiten und vielem mehr. Geschmückt wird von den Kindern auch ein Weihnachtsbaum für Tiere mit Leckereien für Zwei- und Vierbeiner, der im Wald aufgestellt wird. Geöffnet ist Sonnabend von 14 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Mehr unter www.alte-eiche-frohnsdorf.de/weihnachtsmarkt-unter-eichen

Der Handwerkliche

Am 8. und 9. Dezember, Görzke, je von 12 bis 17 Uhr: Weihnachtsmarkt auf dem Handwerkerhof. Neben Marktreiben und Auftritten von Kindergarten-Kindern und Schülern locken das geöffneten Puppenmuseum, das Forstmuseum sowie die Dampfmaschine und die Stube zur Erinnerung an Schriftstellerin Eva Zeller.

Weitere Märkte

Am 30. November von 15 Uhr bis 19 Uhr an der Marienkirche zu Treuenbrietzen: Adventsmarkt. Auftakt 14.30 Uhr mit Familiengottesdienst mit Posaunenmusik. 14 - 17 Uhr Adventsbasar mit Kaffee und Kuchen im Gemeinderaum, Großstraße 48.

Am 1. Dezember Adventsmarkt in Reetz ( Wiesenburg/Mark), 14.30 Uhr: Traditionell in der Dorfmitte in Reetz. Zusammen mit dem Feuerwehrverein Reetz und dem Dorfverein Pro Reetz. Demnächst mehr unter www.reetz-flaeming.de

Am 1. Dezember, ab 14 Uhr, Adventsmarkt in Bad Belzig an der Marienkirche mit Musik und Geselligkeit. 16 bis 17 Uhr Gesangsaktion „Der Fläming singt“.

Am 8. Dezember folgt als weiterer Höhepunkt Wichtelparade um 14.00 Uhr vom Marktplatz zum Kleinkunstwerk. Kinder setzen ihre Wichtelmützen auf und begleiten den Weihnachtmann auf seinem Weg vom Marktplatz zum Weihnachtsmarkt im Kleinkunstwerk am Mühlenhölzchen. Dort gibt es das Kindertheaterstück „Es klopft bei Wanja in der Nacht” zu erleben. Danach Sprechstunde des Weihnachtsmannes mit kleiner Überraschung und Auftritt die Schneekönigin.

Am 7. Dezember in Freienthal, ab 15 Uhr Weihnachtsmarkt am Gemeindehaus.

Am 8. Dezember in Oberjünne, ab 14 Uhr, der fast private Weihnachtsmarkt in Assmanns Garten. Pferdekoppel unter Kiefern wird mit Stroh ausgelegt, riesige Feuerschalen schaffen Atmosphäre.

Am 14. Dezember, ab 15 Uhr, Weihnachtsmarkt am Beckenrand im Naturbad Borkheide: Kunstgewerbe etc. mit mehr als 50 Ständen, Bühne mit verschiedener Live-Musik von Schülerauftritten bis Rockmusik. Alljährlich bis zu 2000 Gäste.

Am 15. Dezember, ab 13 Uhr, Weihnachtsmarkt auf Gut Schmerwitz bei Wiesenburg. Im Werkstattladen der Suchthilfegemeinschaft Scarabäus finden Besucher viele schöne Geschenkideen nicht nur der Töpferei „Königsblau“. Das Töpfer-Café hat geöffnet. Weihnachtliches Treiben auf dem historischen Gutshof mit frischer Biobratwurst vom Grill, dem Weihnachtsmann für Kinder und vielen Weihnachtsspezialitäten.

Am 15. Dezember, ab 13 Uhr, Weihnachtsmarkt Brück: Auftakt mit Schülerprogramm in der Lambertuskirche. Markttreiben des Gewerbevereins an der Kirche mit Anschnitt des Riesenstollens durch den Bürgermeister.

Am 22. Dezember, von 15 bis 20 Uhr, in Neuendorf bei Brück: fünftes Seelenlichterfest mit Adventsmarkt, Heimatverein, Feuerwehr, Angler und Ortsbeirat laden auf die alte Dorfstraße an der Kirche ein.

Am 22. Dezember, 14 bis 18 Uhr: Adventsmarkt im Treuenbrietzener Gemeindeteil Klausdorf: musikalische Andacht, Kinderprogramm, Theater sowie kleiner Vergnügungspark und Kulinarisches an der Dorfkirche.

Weihnachtliche Brauerei auf dem Innenhof des Burgbräuhauses in Bad Belzig, am 21. und 22. Dezember von 13 bis 18 Uhr.

***

Wer seinen Markt hier nicht gefunden hat, kann ihn gern melden: Schreiben Sie eine Email an flaeming@MAZ-online.de

Von Thomas Wachs