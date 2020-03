Bad Belzig und Wiesenburg wollen die Verwaltungen digital aufrüsten

Bad Belzig

Wenn die Sammelgruben in Zukunft mit der geeigneten Messtechnik ausgestattet sind, lässt sich für den Entsorgungsbetrieb nicht nur absehen, wann sie schlicht geleert werden muss. Sondern per Datenabgleich mit den Behältern in der Nachbarschaft könnte eine Software dem Unternehmen die optimale Route berechnen, um Kosten bei der Abwasserabfuhr von den Dörfern zu sparen. Dass der kommunale Ver- und Entsorger bei der Digitalisierung noch einiges Potenzial schöpfen kann und wird, lässt sich ahnen.

Doch selbst die Verwaltung wird früher oder später digital ihre Dienstleistungen für den Bürger erbringen. Aktenordner müssen bis spätestens 2025 zwar zum Auslaufmodell werden. Wie es in Zukunft genau funktionieren wird, wissen zwar selbst die Stadtväter von Bad Belzig nicht. Sie wollen sich aber – gemeinsam mit der Gemeinde Wiesenburg/Mark – der Herausforderung stellen und zu dem Zweck für ein Bundesförderprogramm bewerben. Das hat der städtische Hauptausschuss jetzt empfohlen.

Ausgangsposition schon günstig

Demnach will sich der Hohe Fläming um die Teilnahme an der zweiten Staffel des Smart-Cities-Wettbewerb bemühen. „Die Chancen für Bad Belzig sind nicht schlecht, weil wir dank Smart-Village-Verein und dem App-Angebot zumindest im Land Brandenburg in der Vorreiterrolle sind“, erklärt Bürgermeister Roland Leisgeang (parteilos). Die Bewerbung für die erste Runde – zwischen Mai und August 2019 –sei dennoch zu Gunsten der Konstituierung der seinerzeit neu gewählten Stadtverordnetenversammlung aufgeschoben worden.

„Nunmehr ist der nächste Aufruf des Bundesministeriums früher als erwartet veröffentlicht worden“, erklärt Frank Friedrich als städtischer Digitalisierungsbeauftragter. Deshalb seien zwar Verwaltung und Politik, städtische Gesellschaften und Partner wie die medizinischen Unternehmen über das Anliegen im Grunde informiert, aber gleichwohl vom Tempo der Entwicklung überrascht.

Bewerbungsfrist recht kurz

Bis 20. April muss nunmehr ein Antrag geschrieben sein. Mit der Erarbeitung ist gegen ein fünfstelliges Honorar der im Gutshof Klein Glien Verein Neuland 21 beauftragt worden. „Als wissenschaftlich arbeitende unabhängige Institution haben wir Erfahrung mit den Belangen der Kommunen“, sagt Silvia Hennig. „Aber wir kennen auch die mehr und weniger guten technischen Angebote, die offeriert werden und können bei der Auswahl beraten.“

Bad Belzig und Wiesenburg bei der Bewerbung zu unterstützen, sei also schon im Wortsinne nahe liegend.

Sieben Jahre Wirkung

13 von etwa 100 Kommunen wurden bei der Premiere ausgewählt, heißt es. Diesmal wird mit der doppelten Nachfrage gerechnet. Nicht weniger als 750 Millionen Euro werden über vier Staffeln ausgeschüttet. Zwei Jahre können die Städte und Gemeinden eine Strategie erarbeiten, fünf Jahre ist dann Zeit für die Umsetzung. Je nach finanzieller Lage könnten zwischen 65 und 90 Prozent der Kosten übernommen werden.

Neues Geld für die App Knapp 20.000 Euro wird die Erarbeitung der Bewerbung für das Smart-Cities-Bundesprogramm kosten. Dieser Betrag war im Etatentwurf zunächst für die Weiterentwicklung der Bad Belzig App reserviert. Wie der Digitalisierungsbeauftragte für Bad Belzig, Frank Friedrich, erklärt, ist statt dessen die Erschließung anderer Geldquellen auf gutem Wege. Unter anderem ist nochmals eine Zuwendung von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg für das Pilotprojekt beantragt.

„Bei der geplanten Einwerbung von Drittmitteln könnten mit 50.000 Euro jährlich bis zu eine Million Euro in Bad Belzig und Umgebung bewegt werden“, erklärte Frank Friedrich am Montag im Hauptausschuss. Er verwies freilich darauf, dass dies bei Bestätigung noch im Haushalt eingestellt werden müsste.

Avancen aus Potsdam

Nicht ausgeschlossen, dass sich die Dimension des Antrags noch ändert. Denn die Stadt Potsdam hat laut Aussage des Rathauses eines gemeinsame Bewerbung als Stadt-Land-Kombination vorgeschlagen. Ob die Erfolgsaussichten damit steigen, soll noch abgewogen werden. In jedem Fall würde gemeinsam mit der Landeshauptstadt der maximale Finanzrahmen wohl von etwa 15 Millionen Euro ausgeschöpft.

Das heißt, dass wohl viele Dinge mehr als nur in Bad Belzig und Wiesenburg/Mark erprobt werden könnten. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Interessen der sehr viel kleineren Partner überschattet werden könnten. „Letztlich hängt das von den handelnden Personen auf beiden Seiten ab“, ist sich Ursula Schwill ( Bündnis 90/Die Grünen) gewiss. Bis zur Abgabe der Bewerbung haben Bad Belzig und Wiesenburg/Mark sowie Potsdam noch etwas Bedenkzeit.

Von René Gaffron