Bad Belzig und Wiesenburg wollen Smart City werden – ohne Potsdam

Bad Belzig

Wenn Bad Belzig künftig wächst, muss vorher nicht allein über die Erschließung des Baulandes mit Leitungen und Straßen sowie die Ausstattung mit Versorgungseinrichtungen nachgedacht werden. Vielmehr ist das Quartier der Zukunft interaktiv.

Die Bewohner nutzen mit regenerativ erzeugtem Strom dank Vernetzung die Waschmaschinen zu günstigen Zeiten und Preisen; die Straßenlaternen werden über Bewegungsmelder gesteuert. Zur Fortbewegung stehen gemeinschaftlich beschaffte und online disponierte Kleinbusse bereit, die auf Stammrouten sogar autonom fahren. Lokaler Einzelhandel und märkische Schulen sind seit Neuestem im Internet erprobt. Telemedizin und Verwaltungen werden folgen.

Anzeige

Breite Mehrheit in der SVV

Den Übergang in die neue Zeit wollen die Stadt Bad Belzig und die Gemeinde Wiesenburg/Mark gemeinsam und maßgeblich mit Hilfe der Coconat- und Neuland 21-Digitalarbeiter vom Gutshof Klein Glien meistern. Sie bewerben sich deshalb um die Teilnahme an der zweiten Staffel des vom Bundesinnenministerium ausgeschriebenen Smart-City-Wettbewerbs.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Stadtväter haben in der Albert-Baur-Halle beraten. Einziger Tagesordnungspunkt: Der Antrag zur Aufnahme in die Smart-City-Förderung Quelle: René Gaffron

Die Stadtverordneten haben das Anliegen bei einer außerordentlichen Sitzung am Montagabend in der Albert-Baur-Halle befürwortet, mit 13 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen. Das Votum der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark wird nächste Woche erwartet.

Rund sechs Millionen Euro für die Dauer von sieben Jahren sollen akquiriert werden. Dabei hoffen die Kommunen auf eine 90-prozentige Förderung. Der überschaubare Eigenanteil könnte dann zum Teil noch von Dritten erbracht werden, sagt Frank Friedrich, Beauftragter des Rathauses Bad Belzig. Das Problem: Die großzügige Unterstützung erhalten ausschließlich Städte und Gemeinden, die als finanzschwach eingestuft sind.

Haushaltslage momentan zu gut

Ob ihrer neuerdings ausgeglichenen Haushalte trifft das auf Bad Belzig und Wiesenburg/Mark nicht zu. So jedenfalls die Bewertung der Kommunalaufsicht des Kreises Potsdam-Mittelmark. „Wir werden beim Antrag dennoch auf die hohe Verschuldung und die infolge der Corona-Krise zu erwartenden Einnahmeverluste verweisen“, kündigte Kämmerin Birgit Bein an.

So werden die Kosten verteilt 750 Millionen Euro gibt der Bund für die Smart-City-Förderungen über mehrere Jahre aus. Aktuell sind es etwa 150 Millionen Euro für voraussichtlich zehn Teilnehmer. Wobei jene in der Kategorie der Großstädte wohl mit höheren Beträgen und die Kleinstädte mit kleineren Summen rechnen müssen. In der ersten Phase (24 Monate) rechnen Bad Belzig und Wiesenburg mit einem Volumen von einer Million Euro. Der Eigenanteil liegt dann bei 50.000 Euro im Jahr, der gemäß Einwohnerzahl zu zwei Drittel etwa von Bad Belzig und zu einem Drittel von Wiesenburg zu tragen wäre. Weitere Geldgeber wie die städtischen und kreislichen Gesellschaften oder Digital-Vereine und -Institute können ihrerseits die Kommunen noch entlasten. Während der Realisierung (60 Monate) sollen die Projekte jeweils in den Etat eingestellt werden – beispielsweise die Entwicklung von Ex-Brauerei und Drahtzieherei als Smart-Village-Campus in Wiesenburg.

„Wenn wir uns hier das Siegel als notleidende Kommune verpassen lassen, bekommen an anderer Stelle unsere Freiräume beschnitten“, warnte jedoch Gustav Horn ( SPD). Die Investitionen für Feuerwehrgerätehaus und Schulcampus dürften mit der neuen Offerte nicht beschnitten werden, machten mehrere Abgeordnete deutlich. Das meint nicht zuletzt die Kapazitäten in den Verwaltungen.

Eine Million Euro für die Strategie

Schließlich soll in den ersten beiden Jahren die Strategie verabschiedet werden. Rund eine Million Euro stehen für die Bestandsaufnahme und Schaffung von Grundlagen, beispielsweise Datenpools, zur Verfügung. In der Umsetzungsphase wird mit rund fünf Millionen Euro kalkuliert für Maßnahmen, die Lebensqualität auf dem Land verbessern.

Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf (SPD) sowie Frank Friedrich und Silvia Hennig warben für die digitale Strategie. Quelle: René Gaffron

Neben den Anwendungen zur aktiven Bürgerbeteiligung bei Prozessen in Politik und Verwaltung liegen wohl Anwendungen in der Mobilität und Logistik nahe. „Viele Daten liegen brach und werden nicht genutzt“, sagt Silvia Hennig vom Verein Neuland 21 aus Klein Glien. Jener hat die Bewerbung für Bad Belzig und Wiesenburg maßgeblich verfasst. Aus echtem geschäftlichen Interesse an effektiven Abläufen werden sich die Stadtwerke einbringen, bekräftigte deren Chef Hüseyin Evelek.

Noch mehr konkrete Ziele als den erwähnten digitalen Stadtteil hätten Tobias Paul ( CDU) und Ursula Schwill ( Bündnis 90/Grüne) gern festgelegt. Doch in den Antragstexten, so die Empfehlung, sollten möglichst wenig fixe Formulierungen stehen.

Nur Kooperation mit Potsdam

Lediglich als Kooperationspartner, aber nicht als Antragsteller im Boot ist die Stadt Potsdam. „Ihr ist es nicht gelungen, einen kontinuierlichen Ansprechpartner zu benennen oder gar schon an der inhaltlichen Abstimmung mitzuarbeiten“, sagt Frank Friedrich.

Also bewerben sich die beiden hiesigen Kommunen in der Kategorie der Kleinstädte mit bis zu 20.000 Einwohnern. Als im März ein gemeinsamer Antrag mit der Großstadt in Rede stand, hatte es hierzulande einige Zweifel gegeben. Zwar wäre mehr finanzielles Volumen zu stemmen, doch trotzdem könnten Interessen des Hohen Flämings auf der Strecke bleiben.

Von René Gaffron