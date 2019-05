Bad Belzig

Die Kur- und Kreisstadt wird in Zukunft wachsen. Für diese Prognose spricht nicht nur die jetzt schon erreichte erste Trendwende bei der Einwohnerzahl. Unter dem Strich steht zwischen 2019 und 2018 ein kleines Plus von 174. Der positive Saldo wird maßgeblich durch Zuzug erreicht. Das wurde unlängst anlässlich der Vorstellung der Schulplanung für Bad Belzig und Dippmannsdorf bestätigt.

Demzufolge darf angenommen werden, dass unter anderem die Kostenexplosion für Wohnraum in Berlin, einschließlich Speckgürtel, sowie die bereits zugesagte Einführung des Halbstundentaktes auf der Regionalexpresslinie 7 in die Hauptstadt für Bad Belzig weiteren Zuspruch beschert.

Das Interesse, an dieser kommunalpolitisch neuen Ära mitzuwirken, ist folgerichtig erheblich. Das wird beim Blick auf den Stimmzettel für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung deutlich. Die Zusammensetzung des Gremiums wird am nächsten Sonntag bestimmt –zum siebenten Mal seit der politischen Wende 1989/90.

Viele Briefwähler

„Die Briefwahlunterlagen sind bereits vielfach versendet worden“, bestätigt Heinz Friese die gute Resonanz. Nach Aussage des Hauptamts- und Wahlleiters im Rathaus Bad Belzig stehen 75 Bewerber auf zwölf verschiedenen Listen zur Wahl. 22 Mandate sind zu vergeben.

Die Erfolgsaussichten liegen statistisch also bei 1:3,4. „Es sind im Vergleich zum Urnengang 2014 zwei Kandidaten weniger und eine Liste mehr“, so Friese, der also stabile Verhältnisse verzeichnet.

Wer kandidiert zur Kommunalwahl? CDU: Tobias Paul, Bad Belzig; Juliane Dschurny; Bad Belzig; Marco Borcher, Bad Belzig; Dirk Förster-Trallo, Bad Belzig; Jana Stephan, Bad Belzig; Hartmut Ludwig, Bad Belzig; Nick Hagedorn, Bad Belzig; Maximilian Friese, Bad Belzig; Gerhard Winkelhage, Groß Briesen; Martin Malichatka, Bad Belzig; Mathias Wandel, Neschholz. SPD: Ingo Kampf, Bad Belzig; Barbara Weigel, Bad Belzig: Sven Schmidt , Ragösen; Anne Baaske, Lütte; Michael Behringer, Bad Belzig; Johann Schneider, Schwanebeck; Gustav Horn , Bad Belzig; Michael Kalkofen, Bad Belzig; Frank Winter, Bad Belzig; Björn Sperfeld Bad Belzig; Rainer Bätz, Lütte. Die Linke: Angela Heyer, Bad Belzig; Olaf Präger, Bad Belzig; Werner „Bill“ Nickl , Agraringenieur Bad Belzig; Heike Kretschmer, Bad Belz, Helmut Peltret, Bad Belzig; Claudia Wipfli, Bad Belziq. Bündnis 90/Die Grünen: Ursula Schwill, Bad Belzig; Thomas Heuser, Bad Belzig; Marlen Braune, Bad Belzig; Burkhard Kroll, Bad Belzig; Diana Weyhrauch, Hagelberg; Achim Wehrle, Fredersdorf; Agnes Hannack Bad Belzig; Silvio Braune, Bad Belzig; Frank Eckardt, Bad Belzig; Dieter Halbach, Bad Belzig; Malte Specht, Hagelberg; Andreas Schiller, Bad Belziq. AfD: Arpad Nemenvi von Nahodyl, Werbig. FDP Frank Habdank Bad Belzig; Dietmar Hummel, Bad Belzig. NPD: Andre Schär. Wir vom Dorf: Klaus Gleisenring, Dippmannsdorf; Herbert Grüneberg, Lütte; Kerstin Zurek, Werbig; Rene Zarbock, Lütte; Birgit Pfeiffer, Lübnitz; Bodo Sternberg, Fredersdorf; Robert Warnke, Lübnitz; Candy Schulze, Kuhlowitz; Reiner Spiesecke, Groß Briesen; Bernd Naethe, Bergholz; Jürgen Schiefner, Lüsse. Freie Wählergemeinschaft: Lothar Lehmann, Bad Belzig; Ines Uebe Bad Belzig; Kirstin Krzewski, Bad Belzig; Peter Lehmann, Bad Belzig. Gewerbeverein: Simone Lüdicke, Bad Belzig; Holger Kögel, Bad Belzig; Grit Borgwald, Bad Belzig; Harald Bartels, Bad Belzig; Silke Kögel, Bad Belzig; Patrick Noelte, Bad Belzig; Antje Große, Bad Belzig; Holm Trittel, Bad Belzig; lnes Dumschat, Bad Belzig; Stefan Herger, Bad Belzig; Ellen Ehle, Bad Belzig; Silvia Lüdicke, Bad Belziq. Piraten: Mathias Täge, Bad Belzig. Bürgerbündnis Bad Belzig: Jürgen Gottschalk, Bad Belzig; Norbert Eggenstein, Bad Belzig, Ramona Gävert, Borne, Steffen Pietrowski, Bad Belzig; Falko Wachner, Bad Belzig.

Die Liste der Freien Bauern und Bürger ist bei „Wir vom Dorf“ integriert, während die Piratenpartei mit Matthias Täge und das „Bürgerbündnis Bad Belzig“ gänzlich neu am Start sind. Letzteres hat freilich mit Braumeister Norbert Eggenstein und Seniorenbeiratschef Jürgen Gottschalk zumindest schon mal zwei erfahrene Lokalpolitiker an der Spitze.

Ausgerechnet bei den so oft kritisierten traditionellen Parteien sind viele neue Gesichter zu sehen: Allen voran Johann Schneider. Der Schwanebecker, Geburtsjahrgang 2001, legt gerade noch sein Abitur am Fläming-Gymnasium ab. Er ist als Jüngster, aber mit weitere neuen Mitstreitern bei der SPD auf dem Zettel. Die Sozialdemokraten stellen von jeher die stärkste Fraktion in Bad Belzig.

Die Entwicklung der Scholl-Grundschule, hier bei der Ausbildung von Verkehrspaten, gehört zu den wichtigen Themen der Stadtpolitik. Quelle: Christina Koormann

Die CDU hat sich ebenfalls verjüngt, die Bündnisgrünen konnten ihren Personalvorschlag mehr als verdoppeln. Als Ausnahme, welche die Regel bestätigt, kommt die FDP daher, wo Dietmar Hummel und Frank Habdank erneut um die Gunst der Wähler werben.

Dazu gibt es die parteiunabhängigen Listen von Gewerbeverein, Dörfern und Freier Wählergemeinschaft, die bislang eine gemeinsame Fraktion bilden und so das facettenreiche politische Spektrum der Stadt Bad Belzig repräsentieren. Am rechten Rand gibt es noch AfD und NPD.

Wer regiert derzeit Bad Belzig? Hauptamtlicher Bürgermeister ist Roland Leisegang (parteilos). In der Stadtverordnetenversammlung gibt es derzeit folgende Sitzverteilung: SPD: 6; Wir vom Dorf/ Gewerbeverein/Freie Wählergemeinschaft: 6; CDU: 3, Linke: 3; Bündnis 90/Die Grünen/ FDP: 3; NPD: 1. Ergebnisse der Kommunalwahl 2014: SPD: 28,0 Prozent; CDU: 13,3 Prozent; Linke: 14 Prozent; FDP: 3,5 Prozent; Freie Bürger und Bauern: 1,1 Prozent; Bündnis 90/Die Grünen: 8,1 Prozent; AfD: 1,6 Prozent; NPD: 2,7 Prozent; Gewerbeverein: 5,2 Prozent; Freie Wählergemeinschaft: 10,5 Prozent; Wir vom Dorf: 11.9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 59,1 Prozent.

„Die Prioritäten für die Zukunft stehen erst einmal fest“, sagt Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). Er erinnert an die teils schwer errungenen Beschlüsse zur Vorbereitung von Neubauten für die Feuerwehr am Rand des Turnplatzes und auf dem Schulcampus am Weitzgrunder Weg.

Kampf um den Kreissitz

Darüber hinaus geht es um die Wahrung von Heilbadstatus und um den Erhalt des Sitzes der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark. „Da besteht Einigkeit zumindest über die Richtung, nicht immer über den Weg“, sagt das Stadtoberhaupt. Der Rathauschef steht nicht zur Wahl und hat erst etwas mehr als die Hälfte seiner Amtszeit absolviert.

Die Zusammenarbeit von Parlament und Verwaltung schätzt er insgesamt positiv ein. „Die Abgeordneten geben die Richtlinie vor“, betont Roland Leisegang. Wenn die Meinungen differieren, werde es schwieriger, räumt er ein. Wobei sich der 54-Jährige auf die knappe Mehrheit gegen die Ansiedlung eines Rewe-Marktes erinnert.

Die Stadtväter hätten schließlich ebenso demokratisch wie fachlich fundiert darüber entschieden. Zu einer anderen Zeit mit anderen Mehrheiten könnte das Votum womöglich anders ausfallen. Dass es wieder einmal auf der Tagesordnung stehen wird, scheint absehbar.

Historische Innenstadt

Gleiches gilt für die Entwicklung der historischen Altstadt. „Für einen lebendigen Marktplatz in Bad Belzig“, sind beispielsweise die Bündnisgrünen. Die Linken sind für eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. Der Gewerbevereins verspricht dazu eine Steigerung des Geschäfts- und Dienstleistungsangebotes zu echter Vielfalt. Das verspricht einmal mehr muntere Debatten.

In fast allen Programmen sprechen sich die Protagnisten zudem für die Schaffung von preiswertem Wohnraum, die Ausweisung von Bauflächen –auch auf dem Lande (Bernd Naethe aus Bergholz ) –sowie die weitere Verbesserung der Kindertagesbetreuung aus.

Das ist die Stadt Bad Belzig Die Stadt Bad Belzig hat insgesamt 11 300 Einwohner (1.Januar 2019). Die Kur- und Kreisstadt erstreckt sich auf 236,1 Quadratkilometer. Zugehörige Ortsteile sind: Bergholz, Borne, Dippmannsdorf, Fredersdorf, Groß Briesen, Hagfelberg, Kuhlowitz, Lübnitz, Lüsse, Lütte, Neschholz, Ragösen, Schwanebeck, Werbig.

„Mittelfristiges Leitziel für alle politischen und infrastrukturellen Entscheidungen soll der CDU nach das Erreichen von 15 000 Einwohnern sein“, hat die Union zumindest eine klare Größenordnung benannt.

Zum tieferen Studium der Broschüren und Flugblätter besteht immerhin noch ein paar Tage Zeit. „Dann freilich geht es noch mehr um die Personen, denen zugetraut wird, die Entwicklung zu meistern“, weiß Roland Leisegang. Der Bürgermeister blickt demnach ebenfalls gespannt dem Wahlergebnis entgegen.

Von René Gaffron