Bad Belzig will wachsen – und schafft Bauland für neue Einwohner

Bad Belzig

Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) will die Stadt, die sich seit fast genau zehn Jahren so nennen darf, weiter als Standort für Gesundheit, Verwaltung und Gewerbe voranbringen. Dabei hofft der Stadtchef auch auf die Ansiedlung von Landes- und Bundesinstitutionen. Das teilte Leisegang auf MAZ-Anfrage mit.

Leisegang setzt auf das geplante neue Stadtentwicklungskonzept. Interessant sei die Frage, „wie sehen die Bad Belziger und wie die Stadtverordneten die Perspektiven unserer Stadt?“

Die Stadt Bad Belzig erlebt seit 2003 einen Bevölkerungsrückgang. Damals lag die Zahl der Einwohner bei 11.960. Im Jahr 2014 unterschritt sie sogar die 11.000er Marke. Seitdem ist ein geringes Wachstum wieder zu spüren.

Bevölkerungswachstum – aber noch keine Trendwende

Mit Stand zum 1. Januar 2019 lebten nach Angaben von Stadtsprecherin Antje Schühlein 11.300 Menschen in Bad Belzig und den Ortsteilen. Zum 1. Januar des neuen Jahres sind es gerade einmal vier Bürger mehr. Von einer wirklichen Trendwende kann demnach noch nicht die Rede sein. Auch in der Kernstadt wuchs die Zahl der Bürger binnen eines Jahres gerade mal um zehn Einwohner auf heute 7862 Männer, Frauen und Kinder.

Roland Leisegang (parteilos) ist seit 2016 Bürgermeister in Bad Belzig. Quelle: Photo Meida Design

Tatsächlich wirkt Bad Belzig im Vergleich zu anderen Städten in Potsdam-Mittelmark noch wie im Dornröschenschlaf. Vor zwei Jahren kritisierte Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig ( SPD), die Kreisstadt Bad Belzig habe kein Interesse, zu wachsen.

150 neue Wohneinheiten geplant

„Der Landrat darf seine Sicht auf Bad Belzig jederzeit öffentlich mitteilen“, sagt dazu Leisegang etwas schmallippig. Er selbst habe naturgemäß eine andere Sicht. „Die Entwicklung von Baulandflächen sowie die aktive Zusammenarbeit mit verschiedenen Landesministerien zeigen mir ein anderes Bild.“

Doch was würde die Stadt einer Berliner Familie mit zwei Kindern, die in der Kreisstadt Bauland sucht, tatsächlich anbieten können? Das fragte die MAZ den Bürgermeister.

Leisegang verweist auf 150 Wohneinheiten, die derzeit mit sieben Bebauungsplänen durch private Investoren finanziert werden. Für zwei weitere Bebauungspläne kann im März der Aufstellungsbeschluss erfolgen. „Die Stadt stellte den Kontakt von bauinteressierten Bürgern zu den Investoren her.“

180 Baulücken versprechen Potenzial

Zudem schlummern in Bad Belzig noch 180 Baulücken. „Hier hat die Stadt noch einiges an Nachverdichtungspotenzial.“ Sollte ein Kaufinteressent in der Stadt vorsprechen, „stellen wir den Kontakt her. Es obliegt dem Eigentümer, seinem Grundstück eine Nutzung zuzuführen.“

Leisegang spricht von erkennbaren Bedarf an Bauland. Das zeige die Entwicklung der Preise. Laut dem jüngsten Grundstücksmarktbericht liegt die Bodenrichtwertspanne in Bad Belzig zwischen 5 und 60 Euro je Quadratmeter. Zum Vergleich: In Kleinmachnow schwankt sie zwischen 135 und 310 Euro je Quadratmeter.

Bauland und die Frage nach Priorität

Die Stadt versuche weiter, Bauland zu entwickeln, und stehe dazu in Kontakt mit Flächeneigentümern und Investoren, so Leisegang. In einem Mitwirkungsprozess wolle die Stadt auch klären, wo künftige Wohnflächen entstehen und wo nachverdichtet werden solle. Auch die Frage der Prioritätensetzung von Wohnraum-Beschaffung will Leisegang geklärt sehen in diesem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept, kurz Insek.

Weitere Kernfragen seien: „So sehen wir Mehrfamilienhäuser und wo Einfamilienhäuser, wie verbessern Grünflächen die Wohnqualität?“

Immerhin: Die Voraussetzung, Zuzügler zu gewinnen, werden für Bad Belzig immer besser. Mit der Fahrplanumstellung im Dezember 2022 fährt der Regionalexpresse RE 7 halbstündlich nach Potsdam und Berlin. Schon jetzt ist man mit der Bahn nach einer Stunde Fahrzeit am Berliner Hauptbahnhof. Die Autobahn 9 verbindet die Kurstadt ebenfalls bestens mit dem Speckgürtel, der Landes- und der Bundeshauptstadt.

Von Marion von Imhoff