Bad Belzig

Sturmtief „Sabine“ hätte Tobias Donath im Februar beinahe um den pünktlichen Beginn seines Praktikums gebracht. Mit einem der letzten Züge machte sich der Belziger Old Sandhills Brauer-Azubi auf, die Welt einer dänischen Großbrauerei und -mälzerei kennenzulernen. Eine Erfahrung, die seinen Horizont erweitert, ihn deutsches Bier noch mehr schätzen und Pläne für die Zukunft schmieden lässt.

Voller Vorfreude und gespannt auf das, was er wohl sehen würde, brach der Lehrling im dritten Jahr in Richtung Norden auf. Drei Wochen war das süddänische Hadersleben ( Haderslev) sein Zuhause. Nicht etwa irgendeine Brauerei, sondern gleich die größte des Landes und seit ihrer Gründung 1865 in Familienbesitz befindliche Fuglsang-Brauerei, wurde sein Arbeitsort auf Zeit.

Klärmittel statt Reinheitsgebot

Um fünf Uhr morgens startete er in den Alltag, nicht ahnend, dass es einige Tage später bereits 3.30 Uhr zur Schicht in die Mälzerei ging. „Eine sehr schöne Brauerei, mit Anlagen, die ich so n0ch nicht gesehen habe“, sagt der Azubi und meint zum Beispiel eine Nasschrotmühle, die seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Sein Domizil in einem alten Bürogebäude machte das historische Ambiente perfekt. Eine schöne Umgebung machte das Aufstehen gleich leichter.

Für Donath war der Alltag im Ausland nichts neues. Er ist schon ein kleiner Weltenbummler. „Ich war zum Beispiel ein Jahr in Neuseeland unterwegs“, erzählt der 23-Jährige. Das deutsche Reinheitsgebot fest verinnerlicht, war es für den jungen Mann etwas neues, plötzlich mit Klärmittel wie Kieselgur, Bier herzustellen. Auch Enzyme kamen zum Einsatz, die den Vorgang der Zersetzung von Stärke in Zucker beschleunigten. Ein Ausflug in andere Herstellungsweisen, die für ihn selbst jedoch nicht in Frage kämen.

So arbeitet eine Mälzerei Weltweit gibt es nur etwa 50 Länder, in denen noch Mälzereien arbeiten. Dort wird aus Braugetreide wie Gerste und Weizen das Malz für die Bierherstellung. Das Mälzen ist ein kontrollierter Keimvorgang. Dabei werden im Getreide Enzyme aktiviert und gebildet, die für den Stärke- und Eiweißabbau während des Bierbrauens notwendig sind. Ein Teil der Stärke wird bereits während des Mälzens in verschiedene Zucker zerlegt. Anschließend wird das gekeimte Korn getrocknet. Die Dauer und Temperatur des so genannten Darrens hat Einfluss auf die Farbe und das Aroma des Malzes und gibt seine Charakteristiken später an das Bier weiter.

Schrubben für gutes Malz

Im dänischen Hadersleben wird vor allem Malz zur Bierherstellung produziert. Jährlich sind es rund 150.000 Tonnen, die zu 75 Prozent weltweit exportiert werden. Heute ist der Job aufgrund der automatisierten Vorgänge eine Ein-Mann-Aufgabe. In den Anfangsjahren des 19. Jahrhunderts echte Knochenarbeit. Rund drei Stunden durften sich Donath und sein Potsdamer Mitstreiter daran machen, den Getreide-Keimkasten händisch zu säubern. Ein gut zwei Meter hohes, fünf Meter breites und knapp 25 Meter langes Gefäß. „Mit Wasser und Manneskraft. Da wussten wir, was wir abends geschafft hatten“, erinnert sich Donath. Denn Chemikalien sind in den hochempfindlichen Anlagen, wo mit Lebensmitteln gearbeitet wird natürlich tabu.

Als imposant und „ziemlich cool“ empfand Donath auch den zweiten Standort in Thisted, welche mit einem eigenen Wasserwerk und einer riesigen Wärmepumpe aufwartete. 15 verschiedene Biersorten, viele angelehnt an deutsche Varianten, werden dort produziert. „Geschmacklich lecker, aber was anderes“, so Donaths Fazit nach dem Geschmackstest. Persönlich mag er lieber unfiltrierte Biere, wo der Geschmack in Gänze ins fertige Produkt übergeht.

Bier brauen am anderen Ende der Welt

Im Frühjahr 2021 hat Donath seine Abschlussprüfung und schon Pläne für die Zukunft geschmiedet. „Ich möchte beruflich gesehen auf jeden Fall wieder ins Ausland gehen und an anderen Standorten Brauereierfahrung sammeln“, so der Brandenburger, der ursprünglich aus dem Spreewald stammt. Kanada, Karibik, Südostasien oder Kambodscha, die Wunschliste ist lang.

Eine eigene Brauerei eröffnen, das ist sein Ziel. Dort sollen historische Biersorten, die längst in Vergessenheit geraten sind, wieder zu Bekanntheit kommen. Experimentierfreudig ist Donath nicht nur, was fremde Kulturen angeht. Auch Kräuterbiere mit Waldmeister, Salbei oder Rosmarin könnte er sich gut in seiner Produktpalette vorstellen. „Ich habe schon einiges ausprobiert und werde es wieder tun“, schickt er voraus.

Von Natalie Preißler