Bad Belziger Burgfestwoche zum Auftakt mit Petrus im Bunde

Bad Belzig

Mit Freiluftkino startet die Burgfestwoche in Bad Belzig. Sie erlebt ihre 58. Auflage. 50 Zuschauer verfolgten am Freitagabend die erste Aufführung an der Marienkirche in Bad Belzig. Dort wurde der romantische Gangster-Film „Nightlife“ präsentiert.

Auch am Sonnabend, 20 Uhr, sind die Organisatoren des Spektakels mit Petrus im Bunde. Der Festverein hat mit Unterstützung es „Hofgarten“-Kinos die deutsche Komödie „Es ist zu deinem Besten“ ausgewählt. Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sözer spielen drei Väter. Sie sind nicht mit der Wahl der Freunde ihrer Töchter einverstanden und beschließen, die künftigen Schwiegersöhne loszuwerden.

Zwei Filme am Sonntag

Für Sonntag allerdings ist die Prognose weniger gut. Also werden die Vorstellungen von „Jim Knopf und die Wilde 13“ um 16 Uhr sowie „Lindenberg! Mach Dein Ding“ um 20 Uhr, im Gotteshaus gezeigt.

Karten zum Preis von 6 Euro gibt es noch an der Abendkasse. Es gelten die üblichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften.

Von René Gaffron