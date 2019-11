Kassenbon-Pflicht: Händler klagen schon jetzt über „Verschwendung“

Bad Belzig

Für jedes Brötchen, jede Tageszeitung und jede Packung Kaugummi gibt es künftig einen Kassenbon – ob der Kunde will oder nicht. Ab dem 1. Januar gelten bundesweit strengere Regeln für Geschäfte. Einzelhändler in Bad Belzig und Umgebung reagieren mit Skepsis auf die geplanten Neuerungen.

„Das wird eine ganz schöne Verschwendung“, findet Alexandra Taplick vom Zeitungseck an der Bad Belziger Straße der Einheit. Eigentlich versuche doch gerade jeder, Verpackungsmüll zu sparen. Stattdessen werde mit der neuen „Zettelwirtschaft“ noch mehr Müll produziert.

Zwei Millionen Bon-Kilometer mehr

Der Handelsverband Deutschland ( HDE) rechnet sogar mit jährlich mehr als zwei Millionen zusätzlichen Kassenbon-Kilometern. Zwar soll den Geschäften freigestellt werden, in welcher Form sie den Bon aushändigen – theoretisch könnten sie ihn auch per Mail an ihre Kunden senden. Damit wäre allerdings ein noch höherer Aufwand für die Verkäufer verbunden.

Die Verkäuferin Alexandra Taplick kann gut nachvollziehen, dass Kunden einen Beleg für Produkte mit Herstellergarantie haben wollen. Dazu zählen zum Beispiel E-Zigaretten, die sie in ihrem Shop verkauft.

Aber für Hustenbonbons, Feuerzeuge oder Zigaretten wolle und brauche eigentlich niemand einen Beleg. Wer im Lotto verliert, kann seinen Schein ebenso wenig umtauschen wie ein unzufriedener Leser seine Zeitung vom Vortag zurückgeben kann. „Ich halte die Pflicht für Blödsinn“, sagt die Verkäuferin.

Bisher gab es den Kassenbon für Kaugummis oder Lottoscheine nur auf Wunsch. Quelle: Hannah Rüdiger

Längere Wartezeiten durch Zettelwirtschaft

Für Bäcker, bei denen in den meisten Fällen nicht einmal mit EC-Karte gezahlt werden kann, ist die Pflicht eine besonders große Umstellung. In der Dahlewitzer Landbäckerei in Bad Belzig wird die Verkäuferin Cathleen Kühnel ab Neujahr für jedes Stück Kuchen, das über die Theke geht, einen Kassenzettel drucken müssen. „Ich finde das ein bisschen übertrieben“, sagt sie.

Egal, ob man den Beleg in Papierform haben will oder nicht – darauf warten, dass er gedruckt ist, müssen dann alle in der Schlange. Pro Bon kann das einige Sekunden dauern. Für die Kunden bedeutet das im Zweifel längere Wartezeiten, wenn sie sich morgens ihr Frühstücksbrötchen kaufen wollen.

Das ändert sich ab 2020 an der Kasse Ab dem 1. Januar 2020 gilt eine neue Kassensicherungsverordnung des Finanzministeriums. Neben neuen technischen Vorgaben sieht die Regelung auch vor, dass für jeden Einkauf ein Kassenbon gedruckt werden muss. Hintergrund ist der Kampf gegen Steuerhinterziehung in Gastronomie und Handel. Durch die neue Verordnung erhoffen sich die Finanzämter mehr Transparenz und einen genauere Kontrolle der Einkünfte von Händlern.

Kassenzettel für die Tonne?

„Wahrscheinlich schmeißen die Kunden den Bon sofort wieder in die Tonne“, sagt Kühnel. Normalerweise würden die Bad Belziger nur zwei- bis dreimal in der Woche einen Beleg für ihren Einkauf fordern, etwa für Großbestellungen. Ansonsten habe kaum jemand Verwendung für die Kassenzettel, weil sich Brötchen weder umtauschen noch bei der Steuer einreichen lassen.

Die Brücker Unternehmerin Jutta Felgenträger ist ähnlicher Ansicht. In ihrer Esso-Tankstelle in Linthe bedient sie nach eigenen Angaben 1500 bis 2000 Kunden am Tag. „Das ist doch nicht durchdacht“, ärgert sie sich. „Stellen Sie sich vor, wie viele zusätzliche Papierrollen ich dafür brauche!“

Von Quittungen per E-Mail hält sie ebenso wenig. „Wer will denn den Kassenzettel für einen Lutscher per Mail haben?“, sagt Felgenträger. Mal davon abgesehen, wie lange es dauern würde, die E-Mail-Adressen von 2000 Kunden abzufragen und einzugeben.

Bei größeren Käufen sind Bons Standard

Für andere Branchen ist die Bon-Pflicht keine große Umstellung. „Bei uns ist es gang und gäbe einen Bon auszugeben“, sagt Simone Lüdicke. Sie betreibt ein Geschäft für Auto- und Zweiradbedarf in Bad Belzig und ist Vorsitzende des örtlichen Gewerbevereins.

Der Kunde habe ein gutes Recht auf den Kassenbeleg. Somit kann er Teile umtauschen und genau nachvollziehen, was wie viel gekostet hat. Andererseits sei fraglich, ob man wirklich eine Kassenbon-Pflicht für Brötchen braucht. „Bleibt die Frage, wie viele davon am Ende im Müll landen“, so Lüdicke. „Schade um das ganze Papier.“

Von Hannah Rüdiger