„Das aus unserer Idee so eine Erfolgsgeschichte wird, hat sich bei der Gründung der Handarbeitsgruppe niemand vorstellen können“, sagt Karola Benke aus Bad Belzig. „15 Jahre sind seitdem vergangen“, ergänzt Ehemann Klaus und legt Wollsocken, Handschuhe, Mützen, Schals, Topflappen und andere Handarbeiten auf einen großen Verkaufstisch. Jeder Handgriff sitzt. Sein Auge ist geschult, wenn es darum geht, die einzelnen Teile perfekt zu präsentieren.

Seit seine Frau die Gruppe gründete, gehört auch er derselben an. Der 71-Jährige nimmt jedoch nicht die Strick- und Häkelnadeln in die Hand, sondern kümmert sich um Transportfahrten, Verkaufsstände und anderes mehr. Wirbelte er bisher im Hintergrund, wird er ab sofort im Vordergrund stehen und die Gruppe leiten.

Karola Benke, die aus gesundheitlichen Gründen kürzen treten muss, erklärt: „Unsere Arbeit geht trotzdem weiter und solang wir können, wird es auch Verkaufsstände mit unseren Handarbeiten geben“. Denn die braucht es, damit die Gruppe wie gewohnt weiterarbeiten kann. Schließlich werden die Erlöse aus dem Verkauf der Strick- und Häkelarbeiten vollumfänglich dem guten Zweck gestiftet. Und das seit 15 Jahren.

„Während dieser Zeit haben wir mehr als 15.000 Euro erwirtschaftet“, sagt die Bad Belzigerin stolz. Wie viele Handarbeitsteile für diese beachtliche Summe gestrickt und gehäkelt werden mussten, kann sie jedoch nicht mehr nachvollziehen. „In den ersten Jahren haben wir das noch aufgeschrieben“, erinnert sich Klaus Benke. Irgendwann haben sie damit jedoch aufgehört. Schließlich war es wichtiger, wärmende Kleidungsstücke zu stricken, als nüchterne Zahlen zu notieren.

Von der Idee zur Erfolgsgeschichte

Dann erzählen sie, wie es zur Gründung der Gruppe kam, die unter dem Dach der Volkssolidarität angesiedelt ist. In Sachsen-Anhalt waren damals Menschen gebeten worden, für Kinder aus sozial schwachen Familien Schals und Mützen zu stricken. Karola Benke, darauf aufmerksam geworden, griff die Idee auf und fand mit Hanny Loth, Christa Kallenbach, Edeltraud Grossian und Hilde Krzewski engagierte Mitstreiter.

„Wir haben anfangs noch unsere eigenen Wollreste verarbeitet, dann die von Freunden und Verwandten“, erinnert sich die 68-Jährige und erzählt, dass die wärmenden Teile in den Anfangsjahren der Tafel übergeben wurden. Später entstand die Idee, sie zu verkaufen, den Erlös zu spenden oder mit dem erwirtschafteten Geld Winterjacken für Kinder zu kaufen, die dann ebenfalls durch die Tafel ausgegeben werden können.

„2020 waren es 40 Winterjacken“, berichtet Klaus Benke – obwohl durch die Corona-Pandemie keine Verkaufsstände bestritten werden konnten. Bis auf eine Ausnahme. Als die erste Welle der Pandemie die Menschen traf, legten die Frauen die Strick- und Häkelnadeln beiseite, setzten sich an ihre Nähmaschinen und nähten mehr als 1000 Stoffmasken, die gespendet und in Bad Belzig verkauft wurden. Nach dem Tod von Hanny Loth kam Anne Ruhnke aus Jeserig/Fläming in die Gruppe. „Sie häkelt sehr viel und bereichert dadurch unser Angebot“, freut sich Karola Benke.

Dann sagt sie: „Wir haben in den 15 Jahren viel erlebt und viele gute Freunde gefunden. Ich könnte ein Buch darüberschreiben“. Weiter erzählen die beiden, dass die Handarbeitsgruppe 2012 zum Empfang des Bundespräsidenten eingeladen war und von Frank-Walter Steinmeier (SPD) die Auszeichnung „Ehrenamt des Monats“ erhielt.

Besondere Erinnerungen

Nicht vergessen ist auch ihr 462 Meter langer Schal der Generationen, der 2015 zum 70. Geburtstag der Volkssolidarität gestrickt und eigentlich nur 70 Meter lang werden sollte. Den Halswärmer im XXL-Format arbeiteten die Frauen später wieder um. Sie fertigten Kinderhocker daraus, wie immer für den guten Zweck.

