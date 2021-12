Bad Belzig

Der 96-Jährige Heinz Niendorf lebt im Seniorenwohnpark Bad Belzig. Täglich liest er die MAZ. Berichte, die ihm wichtig erscheinen, schneidet er aus, ordnet sie nach Themenbereichen, klebt sie auf Papier und lässt sie irgendwann zusammenheften.

„Zu Beginn der 1990er Jahre habe ich damit angefangen“, sagt er. Während dieser Zeit ist ein umfangreiches Archiv entstanden. Die Dokumentation, die inzwischen mehr als 5000 DIN-A4-Seiten umfasst, war für Bad Belzigs Chronistin Helga Kästner im vergangenen Jahr Grund genug, um Niendorf zu besuchen.

Die Chronisten Helga Kästner mit ihrem Ehemann Günter. Beide sind Ehrenbürger von Bad Belzig. Quelle: privat

Sie bat darum, Einblick nehmen zu dürfen, weil sie sich sicher war, dass in der Sammlung auch wertvolle Bausteine zur Stadtgeschichte vorhanden sind. Aus dieser Begegnung wurde mehr. Helga Kästner ermunterte Heinz Niendorf, aus seinem Leben zu erzählen und bat, diese Erzählungen veröffentlichen zu dürfen.

Heinz Niendorf willigte ein. Dieser Tage bekam er erneut Besuch von Helga Kästner. Mit dabei hatte sie das druckfrisch erschienene Buch „Das Leben ist kein Pappenstiel“. Auf knapp 100 Seiten erzählt Heinz Niendorf darin aus seinem Leben. „Ich sehe das Buch als kleine Krönung meines Lebens“, freut sich der 96-Jährige.

Wer die Biografie zur Hand nimmt, wird den Titel „Das Leben ist kein Pappenstiel“ bestätigt finden. Heinz Niendorf, geboren 1925, wuchs in Forst auf. Als der Zweite Weltkrieg begann, wurde er auf den Fronteinsatz vorbereitet und kam als Soldat nach Frankreich, Italien und Russland.

„Ich habe dort die Hölle erlebt. Noch Jahrzehnte nach dem Krieg habe ich unter den Nachwirkungen des Erlebten gelitten“, sagt der 96-Jährige. Deshalb will er mit seinen Erinnerungen ein Zeichen gegen das Vergessen setzten. „Gegen Krieg und Faschismus. Das ist mein Hauptanliegen“, betont er.

Nach dem Krieg arbeitete er in verschiedenen Berufen in Potsdam, bis er am 2. Januar 1955 nach Belzig kam, um hier die Kreisredaktion der Märkischen Volksstimme (MV) aufzubauen. Seine Aufgabe war es, eine Kreisseite zu gestalten.

Mit dem Hühnerschreck zu Terminen rund um Belzig

Heinz Niendorf erzählt: „Meine Haupttätigkeit war die Arbeit in den Dörfern. Die Wege legte ich mit dem privaten Fahrrad zurück. Im Winter war es manchmal ungemütlich. Beim Besuch einer Volkskorrespondenten-Versammlung in Neuendorf bei Brück hatte es im Winter so geschneit, dass Fahrradfahren unmöglich war. Ich schob das Fahrrad bis zum Bahnhof Borkheide und wartete auf den Zug. Der allerdings wegen des Wintereinbruchs so viel Verspätung hatte, dass ich erst früh um 4 Uhr in Belzig ankam.“

Volkskorrespondenten, kurz VK genannt, waren Arbeiter, Bauern oder Angestellte, die für die MV aus dem täglichen Leben berichteten. Leichter wurden die Wege, als ihm ein Fahrrad mit Hilfsmotor – Hühnerschreck genannt – als Dienstfahrzeug zur Verfügung gestellt wurde. In den Jahren danach folgten ein Moped und ab 1960 ein gebrauchter Wartburg. 1962 musste Heinz Niendorf seine Arbeit in der Lokalredaktion der Märkischen Volksstimme aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.

Biografie mit MAZ-Artikeln

Ein Kapitel in seinem Buch trägt den Titel „Das Fazit meines Lebens“. Darin schreibt er: „Die Gesellenprüfung als Maurer war sozusagen das Freischwimmerzeugnis, die Redakteursprüfung die Anerkennung als Fahrtenschwimmer und der Aufbau und die Leitung der Kommunalen Wohnungsverwaltung die Meisterleistung wie im Stromschwimmen.“

Dankbar für seine geistige Frische im hohen Alter und mit dem Blick auf die Biografie, in die auch eine Auswahl von Presseartikeln aufgenommen wurde, sagt Heinz Niendorf: „Zu schreiben werde ich nie aufhören“, und so bleibt auch die MAZ, in der er immer wieder Themen auswählt und aufbewahrt, sein täglicher Begleiter.

Helga Kästner ergänzt: „Ich freue mich, dass das Buch fertig ist.“ Gedruckt in einer Auflage von 200 Exemplaren ist die Veröffentlichung „Das Leben ist kein Pappenstiel“ zum Verkaufspreis von neun Euro im Buchhandel (ISBN 978-3-947674-41-1) und in der Touristinformation am Marktplatz in Bad Belzig erhältlich.

Von Bärbel Kraemer