Kabarett und Karibik: Das sind Frank Grünerts Pläne für 2020

Donnerstagnachmittag im Bad Belziger Burgkeller. Zwischen den alten Gemäuern steht Frank Grünert, um ihn herum formen Sprecherzieherin Monica Kroll und seine Schauspielschüler einen Kreis. Konzentriert lauschen sie ihm und machen die Übungen nach. Arme in die Höhe strecken, auf einem Bein die Balance halten: kerzengerade stehen: Wer schauspielern will, muss sich vorher schließlich auflockern.

Die Jugendlichen der von Frank Grünert geleiteten Theatergruppe „ Strumpfhose“ proben derzeit ein besonderen Stück, das aus Märchenelementen und absurden Textfragmenten zusammengesetzt ist. „Das absurde Wortkabarett“, wie Frank Grünert es beschreibt, feierte bereits im November Premiere. „Wir werden das Stück auch noch weiter spielen“, so der Schauspieler und Theatermacher.

Keine Olsenbande-Aufführung 2020

Abgesehen davon ist allerdings erst einmal kein neues Stück geplant. Auch ein neuer Coup der Olsenbande steht in diesem Jahr nicht an: „Wenn es eine neue Olsenbande-Aufführung gibt, dann im Sommer 2021“, sagt Grünert. Denn derzeit sei die Situation noch etwas „unsicher“, so der Schauspieler und Theatermacher.

Denn einerseits hätten seit der letzten Olsenbande-Aufführung im vergangenen Sommer einige Jungschauspieler das Ensemble verlassen. Dieser „organische Generationswechsel“ bedingt durch Studium und weiterführende Schule sei zwar normal, meint Frank Grünert. Dennoch suche er derzeit nach neuen Jugendlichen, die Schauspielluft schnuppern wollen.

Reise nach Kuba steht an

Andererseits muss sich das Ensemble auch noch an den neuen Proberaum im Burgkeller gewöhnen. 2018 hatte das Theater sein Domizil in der ehemaligen Geschwister-Scholl-Grundschule räumen müssen. Der jetzige Probenraum, der den Charakter eines „Dauerprovisorium“ habe, sei zwar geeignet für die Proben, dennoch fühle man sich hier wie „eine Handballmannschaft in einem Tischtennisraum“.

Doch das hält die „ Strumpfhose“ nicht vom eifrigen Proben ab. Im Mai stehen die Brandenburgischen Amateurtheatertage im Potsdamer Waschhaus an – dort wird das derzeit geprobte Stück erneut aufgeführt. Zu der Veranstaltung wird auch eine Gruppe aus Kuba anreisen, zu der Frank Grünert eine besondere Verbindung hat. Denn er selbst wird in den nächsten Tagen in den karibischen Inselstaat fliegen.

Kuba hat es ihm angetan

Im Örtchen Fomento findet das alljährliche „Zentrale Amateurtheaterfestival“ statt –und Frank Grünert gehört zu den wenigen Ausländern, die daran teilnehmen. Bereits zum dritten Mal fliegt er zu den Feierlichkeiten und kennt die Künstler dort bereits gut. Nun wird er neben der Leitung eines Workshops selbst eine Rolle im Eröffnungsstück spielen. „Es geht um alte mythische Geschichten“, beschreibt er das Stück, das auch Tanzelemente beinhaltet.

Impressionen aus Kuba: Bereits in den vergangenen Jahren reiste Frank Grünert zum Theaterfestival in die Karibik – und brachte Bilder mit Quelle: Frank Grünert/Marion Mentel

Kuba hat es ihm angetan – „das Theater dort ist anders“, sagt er. Die Gesellschaft dort sei nicht so satt, habe mit ganz anderen Alltagsproblemen zu kämpfen. Etwa müsse die Kunst dort mit verschlüsselter Sprache arbeiten, Künstler müssten materielle Knappheiten mit Einfallsreichtum kompensieren.

Amateurtheatertage im Mai stehen an

Zwar sei er froh, hier in dieser Gesellschaft mit ihrem Möglichkeiten und Freiheiten zu leben, aber die Kunst sei dadurch eben nicht mehr so „subversiv und anarchisch“ wie etwa auf Kuba. „Kunst braucht Herausforderungen“, so sein Fazit.

Sowohl die Kuba-Reise als auch die Mitorganisation der Brandenburgischen Amateurtheatertage im Mai leistet er im Ehrenamt. Frank Grünert ist erster Vorsitzender des Brandenburgischen Amateurtheaterverbands. Auch deshalb macht setzt er sich für den Austausch mit Theatergruppen aus anderen Ländern ein – neben der Kooperation mit Kuba stand in den vergangenen Jahren auch ein Theateraustausch mit Sibirien an.

Theater „ Strumpfhose “ ist eine Institution

Frank Grünert macht sich für das Theater stark – und das kommt in Bad Belzig gut an. Bei der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses der Stadtverordnetenversammlung am Montag wurde eine Umfrage unter Kindern und Jugendlichen der Kreisstadt vorgestellt. Die „ Strumpfhose“ landete auf Platz zwei der bekanntesten Freizeitangebote außerhalb des Sports. Das von Frank Grünert geleitete Jugendtheater ist in Bad Belzig eine feste Institution.

„Gerade jetzt ist eine gute Zeit um einzusteigen“, sagt der Theatermacher mit Blick auf Schauspielnachwuchs. Durch den Generationswechsel sei sowieso gerade viel im Umbruch. Mitbringen müsse man dazu nichts – außer vielleicht „einer gewissen Ernsthaftigkeit und Regelmäßigkeit“. Es gehe schließlich darum, die Grundlagen zu lernen. „Schauspiel ist zu 30 Prozent Talent und zu 70 Prozent Arbeit“, erklärt er. Frank Grünert: „Wir freuen uns auf neue Gesichter.

