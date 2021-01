Bad Belziger Kunden: RFT-Ausfall gefährdet Homeschooling im Lockdown

Bad Belzig

Im „Tal der Ahnungslosen“ müssen aktuell einige Bad Belziger Kunden der RFT Kabel Brandenburg GmbH ausharren. Telefon- und Internetempfang sind, teils massiv, gestört. Auch der Zugang zum Kabelfernsehen ist laut diverser Meldungen enttäuschter Kunden in lokalen Facebook-Foren betroffen.

„Seit sechs Tagen haben wir kein Internet und können unser Telefon nicht benutzen“, beklagte Paul Straeten, Anwohner im Lärchenweg. Er ist nicht der Einzige: Beschwerdebriefe, negative Google-Bewertungen und Kündigungen sind für nicht wenige Kunden die geplanten Konsequenzen der Verbindungsausfälle, die wohl schon seit Monaten mit einer instabilen Verbindung zu Netzausfällen und niedrigen Downloadraten führen.

„Ich für meinen Teil werde schon meine zusätzlichen Kosten (Datenkosten fürs Handy und Internet-Stick) in Rechnung stellen und auch darauf drängen, dass uns ein Teil der Rechnung erlassen wird“, kündigte beispielsweise Kundin Sabine Müller auf Facebook an.

Schwierige Kontaktaufnahme

Beklagt werden seitens der Kundschaft zudem fehlende Informationen und schlechter Kundenservice seitens des Netzanbieters. Eine telefonische Kontaktaufnahme sei in den vergangenen Tagen schwierig gewesen, heißt es in diversen Wortmeldungen in den Facebook-Gruppen „Bad Belzig“ und „ Bad Belzig 2.0“. Die Folge: lebhafte Diskussionen unter den Usern.

Auf der unternehmenseigenen Website ist auf der entsprechenden Unterseite derzeit indes weiterhin keine Störung vermerkt. „Aktuell gibt es keine wichtigen Informationen“, steht dort zu lesen.Am 30. Dezember hieß es vonseiten des Anbieters im sozialen Netzwerk Twitter: „Problem gefunden und gelöst“. Dass dies nicht der Fall ist, zeigen die anhaltenden Meldungen der Bad Belziger auf Facebook. Ebenso per Twitter schickte das Unternehmen am Sonntag eine kurze Meldung in die Welt, dass die geplante Behebung der Störung offenbar noch nicht erfolgreich war. Man prüfe die Umstände und suche nach einer schnellen Lösung.

Erklärung für schlechte Erreichbarkeit

Aktuell laufe die Beseitigung der Einschränkungen weiter, hieß es schließlich am Montag auf MAZ-Anfrage zu der Problematik. Indes wies RFT eine flächendeckende Beeinträchtigung des Netzes in der Stadt deutlich zurück: „Richtig ist, dass eine kleine zweistellige Anzahl von Privathaushalten betroffen war.“ Und weiter: „Eine mutmaßliche Störung des Fernsehempfangs ist uns nicht bekannt und selbst Telefonstörungen wurden nicht offiziell über die Störungshotline gemeldet.“

Die schlechte Erreichbarkeit in den letzten Tagen resultiere „einzig aus der Tatsache, dass während Sonn- und Feiertagen unser Bereitschaftsdienst nur über die Störungshotline zu erreichen ist“, hieß es von RFT. „Die Situation ist, auch aufgrund der Feiertage, anders verlaufen als wir uns das gewünscht hätten und es unserem Servicegedanken entspricht“, erklärte Ines John, Sprecherin des Unternehmens.

Homeoffice und Homeschooling ohne Internet?

Vor allem betroffene Familien, die im Lockdown Homeoffice und Homeschooling kombinieren müssen, stehen ohne Internetzugang vor einer großen Herausforderung. „Heute müssen unsere Kinder Homeschooling machen und meine Frau arbeitet im Homeoffice. Dies wird nur bedingt machbar sein. Die einzige Alternative ist für uns die Einrichtung eines privaten Hotspots über unser mobiles Telefon. Hier wissen wir aber nicht, ob für die beschriebenen Anforderungen die Internetverbindung ausreichen wird“, richtete sich Jens Gabriel mit einem Hilferuf per Mail an den RFT-Service und die MAZ.

Unternehmen entschuldigt sich bei Kunden

Aktuell arbeite man mit Hochdruck an der Beseitigung der Einschränkungen, schrieb RFT am Montag. Die Probleme traten demnach auf einer Mietstrecke eines RFT-Dienstleisters auf und wurden vom Bereitschaftsdienst vor Ort behoben. „Unglücklicherweise sind schon kurze Zeit nach der Problembehebung neue Fehler innerhalb der Glasfaserstrecke aufgetreten“, so Sprecherin John.

Schließlich wendete sich das Unternehmen auch direkt an seine Kunden: „Wir möchten uns für etwaige Unannehmlichkeiten bei unseren Kunden entschuldigen und ihnen für ihre Geduld sowie das große Verständnis danken.“

