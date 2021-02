Bad Belziger Mentoren lernen in Gesichtern zu lesen 

Bad Belzig

„Dein Gesicht spricht Bände“ oder „Das sieht man dir an“: Sätze, wie sie wohl jeder schon einmal im Angesicht seines Gegenübers formuliert hat. Doch, was verrät unser Gesicht tatsächlich über eine mentale Situation? Können wir in Gesichtern lesen wie in einem Buch und erkennen, welche Talente in uns schlummern? Ein Experte erklärt, wie viel das so genannte „Face Reading“ über das Verhalten anderer aussagt.

Das Wesen des Menschen besser erkennen und verstehen: Den Mentoren eines Projektes für die Unterstützung von Jugendlichen des Technologie- und Gründerzentrums Potsdam-Mittelmark und des Netzwerkes „Schule und Wirtschaftsforum“wurden die Grundlagen des Gesichtslesens in einem Online-Workshop nahe gebracht. Stärken, Schwächen, Eigenschaften und Talente sollen mithilfe von visuellen Eindrücken Rückschlüsse auf das Verhalten einer Person geben.

Gezielte Gesprächsführung, Verhalten voraussagen

„Wir alle sind Gesichtsleser, wir müssen nur lernen die Hinweise zu erkennen und zu übersetzen.“, sagt Joachim Cramer, Coach und Moderator des Workshops. Gesichter lesen bedeutet, gezielter auf Gesprächspartner eingehen zu können. Es bedeutet, Menschen und deren Verhalten zu verstehen, manchmal sogar vorauszusagen. „Dabei bin ich tatsächlich kein Psychologe oder Therapeut. Also, ich habe das nicht studiert“, beschreibt es Cramer auf seiner Webseite. Seine Menschenkenntnis rühre vielmehr daher, dass er über 25 Jahre als Betriebsrat eines größeren Unternehmens mit und für Menschen unterwegs war, um sich für ihre Bedürfnisse einzusetzen.

Allein schon die Gesichtsaufteilung sei besonders aufschlussreich im Hinblick auf Charakterzüge. Die Ohren als seelischer Außenspiegel, die Nase als Gradmesser für Selbstverwirklichung in Freizeit und Beruf und der Mund als Spiegel der Selbstdarstellung und für kommunikative Fähigkeiten: So der Moderator des Workshops. Neben diesem Coaching-Angebot gehören auch Themen wie Achtsamkeit oder gewaltfreie Kommunikation zum Repertoire des in Hamm lebenden Seminarleiters.

Gefühle ja, Charakterzüge nein

Nachfrage bei einem Experten der Uni Potsdam: „Aus wissenschaftlich-psychologischer Sicht ist es zwar durchaus möglich, aus dynamischen Gesichtsausdrücken Schlussfolgerungen auf momentane psychische Zustände und Gefühle, wie beispielsweise Freude, Ärger oder Traurigkeit, vorzunehmen“, sagt Dr. Markus Studtmann, Diplom-Psychologe und Mitarbeiter für Videotechnik und Verhaltensbeobachtung am Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie. Auch wenn der Zusammenhang nicht ganz so eng ist, wie man das vielleicht denken könne.

Studtmanns wissenschaftliche Interessen liegen in Methoden der Verhaltensbeobachtung und der Entstehung und Entwicklung von Emotionen, insbesondere betreffend die Emotionsmimik. Auch Änderungen der Hautfarbe lassen laut Studtmann Rückschlüsse auf mentale Zustände zu, so etwa das Rotwerden beim Empfinden von Scham.

„Was aber aus wissenschaftlicher Sicht nicht möglich ist sind Schlussfolgerungen von statischen Merkmalen der Physiognomie oder der Schädelform auf Charaktereigenschaften. Diese Versuche hat es historisch innerhalb der Psychologie zwar gegeben, sie gelten inzwischen aber allesamt als widerlegt“, ergänzt der Wissenschaftler.

Lachverhalten in Hautfalten lesbar

Bei älteren Menschen kann sich zum Teil ablesen, welche mimischen Muskeln im Leben der Person besonders häufig bewegt wurden. Wer viel lacht oder ein besonderes expressiver Mensch ist, dem könne man es vermutlich auch ansehen. „Auch wenn das nicht heißt, dass eine Person mit mehr Lachfalten im Gesicht ein glücklicherer Mensch ist als eine Person ohne Lachverhalten.“

Für die Mentoren bedeutet dies, dass sie mit den Grundlagen des Gesichtslesens wohl einen guten Einstieg haben, um den aktuellen Gemütszustand einzuschätzen. Allerdings könne man ihnen nicht an der Nasenspitze ablesen, ob sie Meister der Selbstverwirklichung sind, so Studtmann. Tiefgehende Gespräche sind daher unerlässlich, um die Befindlichkeiten der Jugendlichen zu ergründen.

„Es wäre natürlich erfreulich, wenn das so einfach wäre, aber zwischen der angeborenen Physiognomie eines Menschen und seinen Charaktereigenschaften gibt es keine empirisch belegten Zusammenhänge.“ Heißt im Umkehrschluss: Vielleicht erkennt man, wenn der Gegenüber guten Mutes oder stinksauer ist, aber ob er uns aufgrund eines besonders schön geformten Schädels das Leben retten würde, sei dahingestellt.

Von Natalie Preißler