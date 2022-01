Bad Belziger Musikpädagogin Anke Bolz sammelt 147 Kinderlieder  für das Leben

Bad Belzig

„Ich habe das Glück, in meinen Singkreisen, Chören, Projekten und Workshops nicht etwas – in bestimmter Zeit – abarbeiten und vermitteln zu müssen“, sagt Anke Bolz. Vielmehr kann sie ausprobieren, was interessiert und begeistert. Erst recht, wenn es für die Jugend und deren Leben von Bedeutung ist.

Inspiration können Lieder sein. Die 50-Jährige hat jetzt eine Vielzahl in ihrem dritten Buch zusammen getragen. Das Debüt „Lieder für die stille Zeit“ erschien 2013 als Resumeé des Engagements der Musikpädagogin im mit dem Nationalpreis geehrten Verein „Canto elementar“. Zum zehnjährigen Bestehen des von ihr geleiteten Burgchores brachte Anke Bolz 2015 „Lieder für die Nachbarschaft“ heraus.

Lieder-Sammlung ist für Kinder gedacht

Die aktuelle Sammlung ist gedacht für Kinder zum Wachsen in eine enkeltaugliche Zukunft. „Come & Sing“, lautet der Titel.

„Come and sing „ lautete das Motto am 1. Juni 2018 auf Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Quelle: Josefine Kühnel

Zumindest in ihrer Heimatstadt Bad Belzig, in Potsdam und Brandenburg an der Havel ist das Motto ein fester Begriff für mindestens zwei Eltern-Geberationen. 15 Jahre lang wurden bis 2019 jeweils CDs mit einer Hand voll Liedern an die Jungen und Mädchen der Grundschulen verteilt, um sie gleichermaßen einzustudieren und dann gemeinsam an einem zentralen Ort – wie der Burg Eisenhardt in Bad Belzig – anzustimmen. „Die Hits aus jener Zeit sind natürlich dabei“, erklärt Anke Bolz.

Pandemie befördert die Publikation

Mit dem Gedanken, diese kompakt zu veröffentlichen, hat sich die freiberufliche Musikpädagogin schon längere Zeit getragen. Tatsächlich ergab sich durch die Einschränkungen der Covid-19-Pandemie die Gelegenheit, den nicht geringen Aufwand für die Publikation zu betreiben.

Was trotz moderner Medien alles andere als einfach ist, wenn Texte und Bilder sowie Noten in dieser Art und Weise präsentiert werden. Also bleibt nur der Selbstverlag, was einen stolzen fünfstelligen Betrag aus eigener Tasche als Investition erfordert. „Zum Glück habe ich großen Zuspruch erhalten, als ich das Vorhaben angekündigt habe“, berichtet Anke Bolz.

Drei Ensemble geben Anke Bolz nötigen Rückhalt

Diese Motivation und die Solidarität der beiden Chöre, die sie leitet, tragen sie gerade durch die schwierige Zeit, in der es vorübergehend nicht einmal gestattet war, gemeinschaftlich zu singen. Der Stadtteilchor Potsdam-West mit seinen 50 Mitgliedern, eine Mantra-Gruppe in Potsdam sowie der Burgchor in Bad Belzig mit 25 Mitgliedern geben großen Rückhalt, wie die Freiberuflerin berichtet.

Anke Bolz aus Bad Belzig / Potsdam ist freiberufliche Musikpädagogin. Sie hat eine Sammlung mit Kinderliedern veröffentlicht. Quelle: Ines Leisegang

Das Buch wiederum ist nicht nur eine Sammlung von 147 Liedern, samt Texten und Noten. Sie sind hauptsächlich deutsch, von „Alle Vögel sind schon da“ bis „Zwei kleine Wölfe“ alphabetisch geordnet und größtenteils der Allgemeinheit wohl bekannt.

Passende Rätsel und Rezepte als Ergänzung

Wo es nötig scheint, gibt die Autorin eine Einordnung zum Thema selbst, aber auch Anregungen zur weiteren Beschäftigung – das kann ein Rätsel sein wie beim „Katzentatzentanz“ oder ein Rezept aus der russischen Küche, wenn „Katjusha“ erklingt oder die Anleitung zum Reigen „Ringlein, Ringlein – du musst wandern“. Denn in Zeiten der Online-Spiele droht solches Kulturgut verloren zu gehen.

Rani Knobel, Künstlerin und Chormitglied, hat das Liederbuch von Anke Bolz illustriert. Quelle: René Gaffron

„Ich hatte die Ehre, die Illustrationen beizusteuern“, freut sich Rani Knobel aus Bad Belzig. Die Malerin gehört zum Burgchor und ist inzwischen bewährte Partnerin bei den Buch-Projekten der Leiterin. „Bei den wenigen Liedern, die sie nicht kennt, singe ich mitunter vor, um sie auf eine Idee für die Gestaltung zu bringen“, erklärt Anke Bolz, wie die zahlreichen Klangfarben zu verstehen sind.

Die Bilder will die Künstlerin als optische Übersetzung des Inhalts oder der Emotionen verstanden wissen. „So wie ein Lied ein bestimmtes Gefühl in sich trägt und Melodie, Text und Rhythmus den Menschen berühren, so soll ein Bild durch Motiv und Farbe den Betrachter. erreichen.“ In dem Fall durchaus häufig erkennbar: der Wunsch nach Harmonie.

Kinder zum Singen ermutigen

Damit nicht genug. Für die Kollegen in Kindergärten und Schulen, aber auch anderen Freizeitpädagogen sowie Eltern und den interessierten Nachwuchs gibt es Hinweise zur Umsetzung mit Gitarren-Griffen oder am Klavier.

Schließlich ermutigt Anke Bolz, auch Lieder wie „Stoppt den Walfang“ zu singen. „Die Kinder werden im Alltag mit solch Problematik konfrontiert“, lautet die Erfahrung. Längst werden die drei Strophen mit Hingabe gesungen, weil sich Jungen und Mädchen genau das mit Nachdruck für die Zukunft wünschen.

Das Buch „Come & Sing“ kostet 30 Euro und kann im Internet bestellt werden: www.lebenslieder.org

