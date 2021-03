Bad Belzig

In der Freibadstraße in Dippmannsdorf fiel der Polizei am späten Freitagabend ein Radfahrer auf, der Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten den 17-Jährigen kontrollierten, merkten sie, dass er deutlich nach Alkohol roch.

Das vor Ort eingesetzte Alkoholtestgerät ergab einen Wert von 1,62 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine „Verkehrsvergehensanzeige“ erstattet.

Nachdem die Beamten ihre Arbeit erledigt hatten, übergaben sie den jugendlichen Radfahrer seinen Eltern.

