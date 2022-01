Bad Belzig

Als Kantor Winfried Kuntz und der aus Brockscheid angereiste Glockengießer Christoph Schmitt an die Tür des Bad Belziger Rathauses klopften, wollten die beiden Männer keine Fachabteilung der Verwaltung aufsuchen, sondern das kleine Türmchen auf dem Rathausdach in Augenschein nehmen.

Über schmale Stiegen ging es wenig später auch schon nach oben, wo das Balkenwerk genau angesehen und das Türmchen vermessen wurde. Als sie wenig später wieder vom Turm hinabstiegen, brachten sie eine gute Nachricht mit. „Die Turmkonstruktion hält“, sagte der Glockengießer und erklärte, dass die Balkenlage so gebaut ist, dass sie eine Glocke tragen kann.

Zur Galerie Kantor Winfried Kuntz hat die Idee, eine Bürgerglocke im Rathausturm anzubringen. Experte Christoph Schmitt hat jetzt die Bedingungen vor Ort überprüft.

Winfried Kuntz hatte vor Jahresfrist mit Blick auf das in diesem Jahr groß gefeierte 1025. Stadtjubiläum angeregt, eine Bürgerglocke für Bad Belzig gießen zu lassen, die im Rathaustürmchen installiert werden soll. Bei weltlichen Anlässen könnte sie dann geläutet werden. Mit dem Wissen, dass die Aufhängung einer Glocke im Rathausturm machbar ist, kann er die Projektidee jetzt weiterentwickeln.

Guss zur Bad Belziger Burgfestwoche geplant

„Der Zeitplan ist eng gestrickt“, sagt der 57-Jährige, der seit elf Jahren in der Stadt wirkt. Bis zum angedachten Guss während des laufenden Festjahres am 20. August 2022, während der Eröffnung der traditionellen Burgfestwoche, hat das Projekt nur ein halbes Jahr Vorlaufzeit.

Die kleine Bürgerglocke dürfte nach den Berechnungen des Experten einen Durchmesser von 52 bis 55 Zentimetern und ein Gewicht von 85 und 150 Kilogramm haben. Im 1,50 Meter breiten Türmchen würde die Glocke dann so installiert werden, dass sie in einem Winkel von 45 Grad geläutet wird. Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den Christoph Schmitt bei der Inaugenscheinnahme des Turms zu achten hatte, war die vorhandene Altstadtbebauung.

Sie gibt wiederum vor, dass die Glocke in Ost-West-Richtung geläutet werden muss, damit sie auch gehört wird. „Sonst wird der Klang von der Bebauung verschluckt“, ergänzt Seniorchef Hermann Schmitt, der das Unternehmen vor mehr als 50 Jahren gründete.

Und auch über die Glockenzier besteht schon Einigkeit. So sollen nach Aussage des Kantors das Wappen der Stadt und dass des Landes Brandenburg auf der Glocke verewigt werden.

Spenden für Bürgerglocke in Bad Belzig

Im Anschluss machten sich die drei Männer auf den Weg zur Burg Eisenhardt. 2011 hatte der Wanderglockengießer Peter Glasbrenner dort schon für die Nicolauskirche in Lübnitz eine Glocke gegossen.

Das damals genutzte Süd-West-Rondell auf dem Burghof befanden die Experten aus Brockscheid ebenfalls für geeignet. Aber auch der Platz vor der Naturbühne, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schokoladenmanufaktur, käme als Ort für das Vorhaben in Betracht. An beiden Punkten hätten Zuschauer die Möglichkeit, dass Spektakel gut zu verfolgen.

Jetzt heißt es für Kantor Winfried Kuntz, engagierte Mitstreiter zu finden, die das Vorhaben mittragen, nach Kräften unterstützen und Verantwortung übernehmen. Immerhin müssten, um die Idee der Bürgerglocke zu verwirklichen, in den kommenden sieben Monaten rund 10.000 Euro Spenden eingeworben werden.

Gelingt es, das ehrgeizige Vorhaben zu verwirklichen, käme später auch auf die Stadtverordneten eine besondere Aufgabe zu. Sie müssten, wie im kirchlichen Leben üblich, eine Läuteordnung beschließen.

Die Bürgerglocke könnte zu weltlichen Anlässen wie dem Internationalen Frauentag, zum Tag der Deutschen Einheit und natürlich auch zum Stadtfest erklingen. „Einmal im Monat sollte sie schon zu hören sein“, sagt Winfried Kunz und regt an, die Bürger bei der Anlasssuche einzubeziehen.

