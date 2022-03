Bad Belzig

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine ist nicht zu rechtfertigen. Das schätzen die Stadtverordneten von Bad Belzig ein.

Sie appellieren daher an die Bürger ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, aber auch mit jenen zu bekunden, die in Belarus und in der Russischen Förderration gegen Diktatur und für Frieden, Freiheit und Demokratie eintreten. Dies kann mit der Teilnahme an der nächsten Mahnwache auf dem Marktplatz zum Ausdruck gebracht werden. Sie findet Donnerstag, 19 Uhr, statt.

Rathaus Bad Belzig koordiniert die Hilfe ein

Darüber hinaus wird es praktische Hilfe und Unterstützung brauchen, ahnen die Parlamentarier mit Blick auf jene Menschen, vor allem Frauen und Kinder, die auf der Flucht sind. „Wir können zeigen, dass wir eine offene, tatkräftige und empathische Stadt leben“, heißt es im Aufruf von Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf (SPD).

„Wir helfen mit: Zugewandtheit und Freundlichkeit, Unterbringungsmöglichkeiten, Sachspenden sowie Zeit und Engagement“, lautet das Versprechen. Dabei baut er auf Vereine und Initiativen, die Kirchengemeinden und Privatpersonen, die in der Not helfen.

Ingo Kampf (SPD), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung Bad Belzig. Das Parlament bittet um Solidarität mit der Ukraine. Quelle: René Gaffron

„Eine Koordinierungsstelle soll noch eingerichtet werden“, sagt Ingo Kampf (SPD), Vorerst können Offerten an seine E-Mail gesendet werden: ingo-kampf-svv@web.de.

Für Quartierangebote zeichnet das Landratsamt Bad Belzig verantwortlich: sozialamt@potsdam-mittelmark.de

Von René Gaffron